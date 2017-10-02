ص 3:03 2017/10/2

مسيرة العلاقات السورية ـ الأرمينية تستند إلى أسس الاحترام المتبادل بين البلدين والشعبين الصديقين وتجذرت عبر عقود طويلة من الزمن عززها التعاون وفق مصالح مشتركة سعى البلدان إلى تطويرها منذ إعلان استقلال أرمينيا في الـ21 من أيلول عام 1991.

احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وصون وحفظ السلم والأمن الدوليين كانت سمة العلاقات الثنائية بين سورية وأرمينيا على مدى السنوات الماضية بدءاً من إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1992 رسختها صداقة تاريخية عميقة شملت جميع نواحي الحياة.

ومرت العلاقات الثنائية السورية-الأرمينية بمراحل عدة تجلت بتبادل التمثيل الدبلوماسي والزيارات الرسمية والحوار السياسي بما يخدم مصالح شعبي البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك هذا ما أكده السفير الأرميني بدمشق الدكتور أرشاك بولاديان في حديث لـ«سانا».

وأشار السفير بولاديان إلى دعم حكومة بلاده صمود الشعب السوري خلال الحرب التي استهدفت سورية وأن بلاده أدانت الإرهاب الذي استهدف الشعب السوري وبناه التحتية ومؤسساته ودعمت وشجعت الحوار بين السوريين للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

واعتبر بولاديان أن استمرار عمل المؤسسات الدبلوماسية الأرمينية في سورية دليل على وقوف بلاده إلى جانبها، مشيراً إلى المساعدات الإنسانية التي أرسلتها بلاده لدعم صمود الشعب السوري والمساهمة في تخفيف معاناته.

وأبدى السفير الأرميني رغبة بلاده بالمساهمة في إعادة إعمار سورية انطلاقاً من علاقات الأخوة التاريخية بين البلدين، لافتاً إلى أن وزير الثقافة الأرميني قدّم مشروعاً لترميم مدينة تدمر التاريخية التي تضررت نتيجة الاعتداءات الإرهابية كما تتم دراسة مشروعات ومقترحات أخرى.

وأوضح السفير بولاديان أن العلاقات الثنائية شهدت ازدهاراً على مدى السنوات الماضية وتمثّل ذلك بتوقيع 50 إلى 60 اتفاقية ووثيقة تشمل مناحي التعاون كلها من ثقافة وعلوم وتجارة واقتصاد ومواصلات، معتبراً أن العلاقات بلغت ذروتها إثر زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى أرمينيا عام 2009 والتي تم خلالها توقيع اتفاقيات عدة بين البلدين، كما زار الرئيس الأرميني سيرج سيركيسيان سورية عام 2010 وتمّ خلال الزيارة افتتاح قنصلية فخرية لأرمينيا في دير الزور.

ولفت السفير بولاديان إلى مشاركة أرمينيا في معرض دمشق الدولي بدورته التاسعة والخمسين وعرض منشورات عن المنتجات الأرمينية ومعلومات حول أكثر من شركة تعمل في مجالات صناعة المجوهرات والتكنولوجيا ومناجم الحديد والأغذية.

وبيّن السفير الأرميني أن سورية وأرمينيا نظّمتا خلال السنوات التي سبقت الأزمة العديد من الأيام الثقافية شارك فيها العديد من الفنانين والفرق الشعبية، كما تم توقيع العديد من اتفاقيات التوءمة بين مدن سورية وأخرى أرمينية كتلك التي وقّعت بين آرارات وحلب.

وفي المجال التعليمي وقّع البلدان وفقاً للسفير بولاديان برنامجاً تنفيذياً تعليمياً يختص بالتعليم العالي ومازال العمل يتم فيه حتى يومنا هذا، حيث يتم تبادل البعثات الطلابية إما لدراسة اللغة العربية في سورية أو لمتابعة السوريين دراساتهم العليا في الجامعات الأرمينية.

وأوضح السفير بولاديان أن العلاقات بين السوريين والأرمن تعود إلى بداية القرن الماضي وخاصة مع الإبادة العثمانية بحق الأرمن ورحلة التهجير التي بلغت ذروتها عام 1915 نتيجة الاضطهاد العثماني لهم، حيث وجدوا في سورية ملاذاً آمناً، لافتاً إلى أن الشعب السوري استقبل المهجّرين الأرمن من أيتام ونساء وعجزة بكل إنسانية ووفّر لهم الرعاية.