ص 3:03 2017/10/2

وصلت ظهر أمس قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من 6 شاحنات إلى مدينة دير الزور مقدمة من دير مار يعقوب المقطّع.

وتضمنت المساعدات سللاً غذائية وصحية وفلاتر لتنقية المياه وخضاراً وكراسي للمعوقين وغيرها.

وبحث محافظ دير الزور الذي كان في استقبال القافلة مع الأم فاديا اللحام رئيسة الدير والوفد المرافق لها والذي رافق القافلة سبل زيادة الخدمات والمساعدات الإنسانية التي يقدمها الدير لأهالي دير الزور.

وعبّرت اللحام في تصريح لـ «سانا» عن الاعتزاز بصمود مدينة دير الزور واصفة إياه بأنه كان صموداً أسطورياً حيث عانى أهلها خلال السنوات الماضية وهم بحاجة اليوم لرؤية أبناء وطنهم يساندونهم ويباركون لهم النصر.

وبيّنت اللحام أنه يتم العمل بالتعاون مع محافظة دير الزور لافتتاح مطبخ شعبي لتقديم الطعام لـ 5 آلاف عائلة يومياً ويوفر مئات فرص العمل, وأكدت أن العمل جارٍ لاستكمال إجراءات افتتاح مركز مجتمعي لتقديم الدعم النفسي وتقوية القدرات الفردية الخاصة ودمج الكوادر بأسواق العمل لتحقيق نهوض اقتصادي في المدينة, إضافة إلى تقديم سيارتي إسعاف لمديرية الصحة مجهزتين بعيادة متكاملة وطاقم طبي يطوف على المحتاجين ليقدم لهم التشخيص والدواء.