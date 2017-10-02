ص 3:03 2017/10/2

استشهد 12 مدنياً أغلبهم أطفال ونساء نتيجة قصف طيران «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة منازل الأهالي في قرية بقرص فوقاني ومدينة البوكمال بريف دير الزور.

وذكرت مصادر أهلية متطابقة في ريف دير الزور الشرقي أن طيران «التحالف» استهدف بعدة غارات جوية شارع الكتف وصوامع الحبوب ومحيط مسجد الشافعي ودوار المصرية في مدينة البوكمال ما أدى إلى استشهاد /5/ مدنيين وهم كمول الكسار وزهير كمول الكسار وياسين الحمداوي وعبد الله ياسين الحمداوي وزوجته.

ولفتت المصادر إلى أن عدوان «التحالف» طال بلدة بقرص فوقاني بريف دير الزور الشرقي وتسبب باستشهاد /7/ مدنيين هم: عواد الأحمد الجديع وإبراهيم الأحمد الجديع وعصرية الحوالة وطفلتها الرضيعة وسعد اليوسف الأحمد الجديع وعمر الخلف الحمادي وخالد الخلف الحمادي.

ونقلت «سانا» عن المصادر قولها: إن العدوان تسبب بإصابة ما لا يقل عن /10/ مدنيين بجروح متفاوتة، إضافة إلى وقوع أضرار مادية ودمار عدة منازل.

إصابة طفل في خرق المجموعات المسلحة لمذكرة تخفيف التوتر في درعا

جددت المجموعات الإرهابية المسلحة خرقها لمذكرة مناطق تخفيف التوتر عبر استهدافها مساء أمس بالقذائف حي شمال الخط في مدينة درعا ما تسبب بوقوع إصابات بين الأهالي وأضرار مادية في المنازل.

وذكرت مراسلة «سانا» في درعا أن المجموعات المسلحة قصفت بالقذائف الصاروخية منطقة السل في حي شمال الخط في مدينة درعا ما تسبب بإصابة طفل بحروق متوسطة تم نقله إلى المستشفى للعلاج.