ص 3:03 2017/10/2

إمعاناً في سياسات التهويد وتهجير الشعب الفلسطيني للإطباق على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالكامل, كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية في عددها الصادر أمس النقاب عن خطة إسرائيلية تهدف إلى تقسيم القدس وفصل بلدات وقرى فلسطينية عن المدينة لضمان «أغلبية يهودية» وتقليل الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

وأوضحت الصحيفة أن الخطة التي أشرفت على إعدادها عضو «الكنيست» عنات باركو بإيعاز من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تقضي بضمان أغلبية يهودية ومحاصرة الأحياء والمخيمات الفلسطينية بجدار عازل, كما تقضي الخطة بفرض «مشروع سياسي» من وجهة نظر سلطات الاحتلال حول القدس بأن يتم الحفاظ على «أغلبية يهودية» تصل إلى 95% بالقدس على أن يتم تجميع وتركيز السكان المقدسيين داخل البلدات والأحياء والمخيمات وعزلهم بجدار لتسلّم هذه المنطقة إلى السلطة الفلسطينية.

وحسب «معاريف» تقترح الخطة أن تسلّم حكومة الاحتلال للسلطة الفلسطينية «ضمن تسوية أو صفقة مستقبلية»، الأحياء السكنية الفلسطينية كلها في القدس الشرقية بما في ذلك القرى مثل قرية كفر عقب والمخيمات كمخيم شعفاط وأحياء مثل جبل المكبر، وستخضع هذه المناطق في المرحلة الأولى لتصنيف مناطق «ب»، التي تتولى فيها السلطة الفلسطينية المسؤولية المدنية، بينما تتولى سلطات الاحتلال «المسؤولية الأمنية»، وفي المرحلة النهائية يتم تحويل هذه المناطق إلى تصنيف «أ»، لتصبح خاضعة للسيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية، ومن ثم تعمل السلطة على ربط هذه المناطق بمدينتي بيت لحم ورام الله.

ولا تقف خطة «باركو» عند هذا الحد – وفقاً للصحيفة- بل تشمل أيضاً نقل الجدار والحواجز العسكرية لتفصل بين البلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية وبين بقية أجزاء القدس بما في ذلك المستوطنات التي بنيت في القدس المحتلة، أما فيما يخص القدس القديمة والأماكن الدينية وما تسميه حكومة الاحتلال «الحوض المقدس»، فإن «باركو» تقترح «إعداد بنية تحتية تضمن عدم احتكاك اليهود بالفلسطينيين»، وذلك عبر حفر شبكة أنفاق وشوارع مغطاة وطرقات التفافية حول البلدة القديمة.

