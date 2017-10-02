ص 2:02 2017/10/2

ذكر مسؤولون في معرض الأحياء المائية في مدينة فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي، أن مدرب الحيوانات الذي استخدم قوته البدنية ضد حيوان الفظ وهو أكبر الحيوانات في مجموعة الثدييات البحرية سيفصل من وظيفته. وحسب موقع «روسيا اليوم»: وقعت المشاجرة بين المدرب وحيوان الفظ وهو من زعنفيات الأقدام في المتحف المائي بعد العرض الصباحي، حيث بدا أن حيوان الفظ الودود والمسمى «ميشا» يرغب في التواصل مع حيوانات الفقمة وكان من الممكن أن يؤذيها لأنه يزن على الأقل 10 أضعاف وزنها تقريباً. وقال متحدث باسم الأكواريوم، إنه على الرغم من هذا الموقف الطارئ فإن المدرب تعامل بفظاظة مع «ميشا» وانتهك أخلاقيات المهنة في محاولته حل المشكلة، مؤكداً أن الموظف سيصرف من الخدمة.