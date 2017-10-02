زيد قطريب ص 2:02 2017/10/2

نشكرُ جائحاتِ الشِّعر وهي تكتسحُ الفيس بووك!. نتقدمُ بوافرِ الامتنانِ للهراءْ!. نحنُ الكائناتُ المصنوعةُ من خربشاتٍ في صناديقَ زرقاء، نعلنُ الآنَ ولاءَنا للغة الموحشة، للرسائلِ التي تصلُ «رفع عتب».. نتقدمُ بجزيل الشكر للإيميلات المجهولة التي تذهب طواعيةً إلى سلة المهملات.. لبطاقات المعايدة والعزاء المرسلة مع سمايلات الدهشة والحزن، ندينُ بالعرفان للمعاجم الالكترونية التي تتشكل في الأفق، على حساب الانفعالات «التازة» والتعاضد وجهاً لوجه!.

نبصمُ على بياضٍ، للعبارات وهي تحلُّ مكان البشر، للأخطاء الإملائية عندما تأخذنا بالأحضان.

نُكْبرُ ترمومتر الألفاظ وهو ينهمرُ من ماسنجرِ أضعف الإيمان!. نشكرُ الحروفَ الحنونةَ واللئيمةَ إذ تتزاحمُ في أيقونات الشرائح و«أكّاونتات» الأسماء المستعارة.. نشدُّ على أصابع الشاشات ونعانق الجُمل البلهاء المكتوبة بالحروف اللاتينية!.

نشكرُ مشاعر «النانو»، وهي تختزل البشر إلى عيّناتٍ تحملُ ما قلَّ دونَ أن يدلّ!. نستعيد الدمغة من خبايا الباسووردات المستعصية، ونمهرُ بضاعتنا المغشوشة على أنها نسخٌ طبقُ الأصل!. نشكر الجوائحَ التي تتحول إلى أوبئة في جُعب المشتركين بنسخهم المزورة والعزلاء والمخصصة لانتظار الفرج من أقاصي الأرض وعلاقات الاغتراب!. نشكر الوهم الذي يغرز أظافره في الكيبورد كأنه الناجي الأخير من حقول التكنولوجيا العائمة فوق بحيرات السماد الكيماوي!. نشكر جميع الهاكرات والجواسيس وهم ينهالون على القرص الصلب ويدمرون السوفت وير، فهذا العالم يحتاج فرمتة تكشطُ قرص الـC عن بكرة أبيه.. كأنها عمليات غسيل أدمغة نعود بعدها للانطلاق من الصفر..!.

معجمٌ جديدٌ يتشكل، كلماتٌ من البراغي ولُصَاقاتِ الثقافاتِ الهجينةِ، تحملها مانيكاناتٌ بمشاعرَ بلاستيكيةٍ ورموزٍ «بدها حلم الله» حتى تُفكّ!. معجمٌ أعزلُ بكلماتٍ كسيحةٍ ومشاعرَ تشبه الطلاسم، كأنَّ البشر وضعوا مشاعرهم في مياه باردة، وأدمغتهم في ثلاجة ضخمة.. بينما رائحة جثث الحروف تزكم الأنوف!.