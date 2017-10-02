د. طالب ابراهيم ص 1:01 2017/10/2

ارتفع الصراخ الأمريكي بشأن إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، إذ استمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوصف الاتفاق بأنه «سيئ» وأنه سيقوم بإلغائه وأنه وأنه..

ويبدو أن الرئيس ترامب الذي (يتوّت) على «تويتر» أكثر مما يجب ينسى أنه رئيس أكبر دولة في العالم وأن عليه مخاطبة العالم عبر قنوات رسمية مثل وزارة الخارجية وليس عبر «فيس بوك وتويتر» وغيرهما، وفي ظهوره الأول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ألقى خطاباً مملوءاً بالأكاذيب إذ تحدث عن «أعمال الخير التي تقوم بها أمريكا»، وقال «إن أمريكا لم تتدخل مطلقاً في شؤون الدول الأخرى»، كما تحدث عن السياسة الأمريكية في العراق وأفغانستان وكأنه يتحدث عن جمعية خيرية.

من المرجح أن ترامب لا يعلم قصص غوانتانامو وسجون أبو غريب وباغرام وبوكا وغيرها، ولكن الطامة الكبرى والمصيبة العظمى هي إن كان يعلم!!

كرّس ترامب الجزء الأكبر من خطابه للحديث عن إيران والاتفاق النووي الذي وقع بينها وبين مجموعة الدول الست الكبرى في الرابع عشر من تموز 2015، وتوعد بمراجعة الاتفاق وإلغائه، ذلك الاتفاق الذي أجمع العالم على الإشادة به باستثناء «إسرائيل» والسعودية وبعض محميات الخليج، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يستطيع ترامب إلغاء الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة «5+1».

الجواب ببساطة لا.. وللأسباب الآتية:

أولاً: الاتفاق ليس ثنائياً، فهو بين مجموعة من الدول ودولة واحدة، أي إنه اتفاق متعدد الأطراف.

ثانياً: تم استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يتبنى الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة القوى الكبيرة.

ثالثاً: الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشوها يشكلون المرجع الأساس والحقيقي بخصوص مراجعة الاتفاق وتحديد مدى تقيد إيران به، وتالياً فإن إقدام أي طرف على إلغائه يعني إخلالاً بروح معاهدة منع الانتشار النووي التي شكلت الإطار السياسي والشرعي العام للاتفاق، علماً بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت التزام إيران بتعهداتها في الاتفاق.

رابعاً: في حال إقدام ترامب على إلغاء الاتفاق فإن ذلك سيلحق أشد الضرر بمصداقية الولايات المتحدة الأمريكية، وسيجعل من التوصل لاتفاقيات أخرى مشابهة أمراً صعباً، إن لم يكن مستحيلاً، فعلى سبيل المثال سيكون من شبه المستحيل على دولة مثل كوريا الديمقراطية أن تعقد أي اتفاق لحل أزمة ملفها النووي بسبب التخوف من غدر الولايات المتحدة الأمريكية وانعدام مصداقيتها.

خامساً: إلغاء ترامب الاتفاق ليس ملزماً لشركاء الولايات المتحدة الآخرين، لأن مصالحهم التجارية والاقتصادية مع إيران سوف تتضرر، فضلاً عن سمعتهم.

سادساً: في هذه الحالة لن يكون في إمكان الولايات المتحدة الأمريكية العودة إلى مجلس الأمن لاستصدار قرارات بحق إيران لأنها ستصطدم بمعارضة شديدة من روسيا والصين وربما من فرنسا وبريطانيا.

لكن صعوبة إلغاء الاتفاق النووي مع إيران لا تعني أنه ليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية خيارات أخرى، فقد تُقدم إدارة ترامب على تجميد العمل ببعض فقرات الاتفاق، إذ يتضمن الاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة الدول الكبرى بعض البنود ذات الصلة بالعقوبات الأمريكية وقد تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على التعليق الجزئي لبعض هذه البنود، فقد ورد في احدى الفقرات المتعلقة بالعقوبات: «سيتم الاحتفاظ ببنية العقوبات الأمريكية ذات الصلة بالملف النووي لجزء كبير من الوقت الملحوظ في الاتفاق، بما يسمح بعودة العقوبات بشكل فوري في حال «كان الأداء الإيراني غير مرضٍ» وقد تستغل إدارة ترامب ذرائع مختلفة من أجل تطبيق المزيد من العقوبات على إيران، وقد تقوم المخابرات المركزية وشركاؤها بتسريب معلومات استخبارية مزيفة عن إيران وبرنامجها النووي إذ يتم استخدام هذه المعلومات ذريعةً من قبل إدارة ترامب لتعطيل الاتفاق النووي مع إيران كلياً أو جزئياً، أو قد تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية التجارب الصاروخية الإيرانية وحتى التدريبات العسكرية ذريعةً لتعطيل بعض بنود الاتفاق النووي مع إيران أو إلغائه، تمهيداً لفرض المزيد من العقوبات عليها، وهو الأمر الذي تم بالفعل عندما فرضت إدارة ترامب مجموعة من العقوبات على إيران بسبب التجربة الصاروخية التي أجريت في التاسع والعشرين من كانون الثاني 2017 التي اختبرت فيها إيران صاروخاً بالستياً متوسط المدى، وهي الحادثة التي أطلقت سلسلة من الردود المتبادلة بين الجانبين على الصعيدين السياسي والإعلامي، برغم أن إيران شددت على أن التجربة الصاروخية لا تنتهك الاتفاق النووي، ويبدو أن هناك نيات أمريكية مبيتة لإلغاء الاتفاق النووي أو تعديله بما يتوافق مع الأجندات الأمريكية في المنطقة، فقد سارعت إدارة ترامب إلى اتهام إيران «بزعزعة استقرار المنطقة» وغير ذلك من الاتهامات الباطلة الجاهزة أمريكياً التي لا تبدو ذات صلة بالموضوع النووي، ما يوحي برغبة هذه الإدارة في تطبيق المزيد من الضغوط على إيران، من أجل «انتزاع» مكاسب سياسية واستراتيجية في المنطقة تتعدى الموضوع النووي لتصل إلى ملفات أخرى، وهي النقطة التي تجنب المفاوض الإيراني الخوض فيها منذ بداية مفاوضات جنيف، إذ رفض الإيرانيون التفاوض على ملفات أخرى، كما رفضوا وبذكاء ربط التفاوض على الملف النووي بالتفاوض على الملفات الأخرى، وأهمها:

1-التسوية السياسية في الشرق الأوسط، وهنا تريد أمريكا من إيران الاعتراف بـ «إسرائيل» والكفّ عن دعم حركات المقاومة.

2-الوضع في سورية، كما هو معروف تدعم إيران سورية وتعدها ركناً رئيساً في محور المقاومة، في حين ترى واشنطن وحلفاؤها أن إبعاد إيران عن البحر الأبيض المتوسط هو جائزة كبرى لهم، وأن هذا الإبعاد لن يكون إلا بـ «إسقاط» الدولة السورية و «القضاء» على حزب الله أو تحويله إلى تنظيم سياسي احتفالي.

3- الحالة العراقية، أصبح من الضروري للولايات المتحدة الأمريكية البحث عن إمكانية «عقد صفقة أو صفقات» مع إيران بغية «تعزيز» الدور الأمريكي الذي أصيب بضربة قاضية في العراق بعد الانسحاب الأمريكي أواخر العام 2011.

4-الملف اليمني، حيث تدعي واشنطن وحلفاؤها أن إيران تقوم بدعم حركة «أنصار الله» المناهضة للسعودية، وبعد التورط السعودي العسكري المباشر في اليمن الذي يترافق مع مأزق سياسي وإنساني، أصبح لزاماً على واشنطن والرياض الحديث مع طهران بصورة مباشرة للخروج من هذا المأزق، وتأمين مضيق باب المندب الذي يعد البوابة الجنوبية لقناة السويس والنهاية الجيوبوليتيكية للنفوذ الإسرائيلي في البحر الأحمر.

5-الوضع في أفغانستان، تحتاج واشنطن الدور الإيراني من أجل المساعدة في الحد من نفوذ «طالبان» من جهة, وتأمين استقرار نسبي يسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالبقاء الطويل والآمن هناك، ومن المنطقي الافتراض أن خروج واشنطن من أفغانستان بصورة مذلة، كما حصل في العراق وفييتنام، يعني ضربة قوية لنفوذها في وسط آسيا، إن لم يكن نهايته.

6-الحرب على الإرهاب التي تحتاج إلى تضافر جهود جميع اللاعبين الدوليين والإقليميين ومن أهمهم إيران، بسبب تجاورها مع العراق وأفغانستان ودعمها القوي لسورية في مواجهة الإرهاب الدولي.

7- مسألة أمن إمدادات الطاقة، وهنا لابد من التفاوض مع إيران لتأمين امدادات سلسة وآمنة ورخيصة نسبياً من النفط للغرب من الخليج.

8- أمن منطقة الخليج، تتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الخليجيون إيران «بزعزعة استقرار» الخليج، في حين تُصر إيران على العكس وسياساتها تثبت صدقيتها، وهنا نرى أن اتهام إيران بـ«بزعزعة أمن المنطقة» يعني اعترافاً ضمنياً بدورها وحضورها القوي الذي لا مندوحة من التعامل معه.

9- أمن القوقاز وبحر قزوين، تعد منطقة بحر قزوين محورية في نظريات الجغرافيا السياسية التقليدية، فضلاً عن امتلاكها احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، كما إنها مرشحة لأن تكون إحدى أخطر مناطق زعزعة الاستقرار العالمي في القرن الحادي والعشرين.

تهدف إيران من خلال فصل الملفات إلى الحصول على الاعتراف الدولي بشرعية نشاطاتها النووية السلمية، كما أرادت تحقيق مكاسب منفصلة في كل قضية على حدة، حيث تكون محصلة مكاسبها في جميع القضايا أكبر بكثير من تلك التي يمكن الحصول عليها فيما لو تم التفاوض على هذه الملفات كرزمة متكاملة، فإيران تريد التفاوض على المسألة النووية كمسألة تقنية بأبعاد سياسية، وهي لا تريد أن تفاوض على دورها الإقليمي ومواقفها الأخرى، وبدهي أن حل المسألة النووية سيعزز من الدور الإيراني ويزيد من قوة مواقف إيران، وتالياً يصبح الحديث عن «تقليص دور إيران» في المنطقة أمراً أكثر صعوبة، ما قد يرغم الآخرين «خصوصاً في الغرب» على الاعتراف بدور إيران وبقوتها كلاعب إقليمي مهم وكبير، وتالياً منحها الكثير من المكاسب.

من جهتها، تهدف واشنطن من خلال محاولة ربط هذه الملفات إلى ربط عملية رفع العقوبات عن إيران بالحصول على «تنازلات» إيرانية مهمة في المنطقة، و«زيادة مكاسب» واشنطن الاستراتيجية وأرباحها من العملية التفاوضية النووية.

ومن بين الخيارات المحتمل أن تتبناها واشنطن إطلاق نسخة خاصة من «الربيع الإيراني»، وفي هذا السياق قد يتم فرض المزيد من العقوبات على إيران بذريعة «نشر الديمقراطية وحرية الشعوب» وغيرها من الذرائع الكاذبة.

في جميع الأحوال، انكسر سيف الولايات المتحدة في المبارزة النووية مع إيران، ولن تكون واشنطن قادرة على فعل شيء اللهم إلا الاستمرار في الضغوط وتسويق الأكاذيب عن إيران وحلفائها الذين أصبحت لهم اليد العليا في الشرق الأوسط، لكن كل ما سبق ذكره لا يعني أن ترامب لن يرتكب حماقة أو حماقات من نوع ما.