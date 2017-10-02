سامي عيسى ص 1:01 2017/10/2

سانا

بحث وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو مع نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي جورجي كاملانوف والوفد المرافق مجالات التعاون بين البلدين وسبل الدخول في مشروعات استثمارية روسية أو مشتركة.

وأكد وزير الصناعة أن سورية مقبلة على مرحلة إعمار وسيكون للدول الصديقة التي تشاركها الحرب على الإرهاب ومنها روسيا أولوية في إعادة الإعمار وإقامة المشروعات الصناعية، مبيناً أن الوزارة أعدت الدراسات اللازمة للمشروعات التي ترغب بطرحها على المستثمرين.

ودعا الوزير الحمو رجال الأعمال والمستثمرين الروس إلى الاستثمار في سورية بجميع القطاعات الصناعية وغيرها وإقامة مشروعات خاصة بهم أو بالمشاركة مع نظرائهم السوريين، معرباً عن استعداد الحكومة لعمل كل ما بوسعها لخلق البيئة المناسبة لإقامة هذه المشروعات من خلال توفير الأطر الإدارية التشريعية والقانونية لها.

وعرض الوزير الحمو ومديرو المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة عدداً من المشروعات المطروحة للاستثمار على الجانب الروسي منها ما يتعلق بإنتاج أجهزة للطاقات المتجددة كالسخان الشمسي والخلايا الكهرضوئية وإنتاج السيلكون وتطوير معمل القضبان الحديدية وتحديث وتأهيل معمل الإطارات وشركة سيرونيكس ومعمل الأجهزة الكهربائية المنزلية وإقامة معمل إسمنت وتطوير معامل النسيج وتوفير متطلبات العملية الإنتاجية للشركات العامة وإنتاج الجرارات والسيارات الكهربائية والهجينة.

من جهته أكد كاملانوف اهتمام بلاده بالتعاون في المجال الصناعي وتطوير هذا التعاون، مبيناً أن الموضوعات التي طرحها الجانب السوري ستتم دراستها ومناقشتها من الشركات الروسية والجهات المعنية ليتم الرد عليها خلال اجتماعات اللجنة السورية الروسية المشتركة التي ستعقد في مدينة سوتشي الروسية بين التاسع والعاشر من الشهر الحالي.

وأشار كاملانوف إلى اهتمام بلاده بمناقشة تصنيع المستوردات التي تحتاجها الشركات والجهات السورية عبر إقامة معامل لها في سورية على أن يتوافر نظام ضريبي مناسب لسد حاجة السوق السورية منها وتصدير الفائض منها إلى الدول الأخرى، مؤكداً أنه سيعمل مباشرة على وضع خريطة للتعاون الصناعي بين البلدين.