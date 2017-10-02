المستشار رشيد موعد ص 1:01 2017/10/2

عام 1897 وفي أول مؤتمر صهيوني عُقد في سويسرا- بازل- وقف «تيودور هرتزل» مؤسس الحركة الصهيونية قائلاً: « الآن بدأنا وضع اللبنة الأولى في بناء الدولة اليهودية، وإذا قدر لنا وأخذنا القدس، فسأمحو وأزيل كل أثر لا يمت إلى اليهودية بصلة..».

كلام عنصري بامتياز، يصدر عن شخص عنصري بامتياز، قاله منذ 120 سنة، وكان قد سبقه إلى ذلك الكلام، عنصري آخر وهو صاحب نظرية «القوة» ونفي الآخر.. الإرهابي الصهيوني الأول «زئيف جابوتنسكي» حين قال: «هناك ضفتان لنهر الأردن.. هذه لنا.. وتلك أيضاً» يتخذ الكيان الصهيوني من الذهنية العنصرية، والإرهاب والإبادة الجماعية سياسة رسمية علنية لإبادة الشعب العربي الفلسطيني وإزالته من الوجود بكل الوسائل العنصرية والإرهابية والاستعمارية والأكاذيب والحيل اليهودية.

لقد ورث هذا الكيان وقواته أساليب العصابات الإرهابية التي تدربت على النهج النازي، فارتكب «مجزرة دير ياسين» الشهيرة التي كانت منعطفاً تاريخياً في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، حيث رفض هذا الكيان الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية، ومبادئ القانون الدولي ورفض الاعتراف بحقوق الشعب العربي الفلسطيني، بهدف تجميع يهود العالم، وإقامة «إسرائيل الكبرى».

تنظر الصهيونية إلى العربي، والفلسطيني بشكل خاص، نظرة عنصرية حاقدة، على أساس أنه لا يستحق الحياة، ويطلقون عليه اسم «الإرهابي والمخرب» وتجب «إبادته» وبهذا، فإن الكيان الصهيوني تحكمه «الذهنية العنصرية» ويمارسها قولاً وفعلاً، ولا يمكن أن توقفها عملية سلام هنا، أو مفاوضات هناك..

فمفهوم «السلام الإسرائيلي» يقوم على الإبادة الجماعية للمقاوم الفلسطيني، والعربي بشكل عام، الذي يناضل ضد الاحتلال.

نجحت الصهيونية العالمية في تسخير المؤسسات العسكرية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية من أجل الحصول على الأموال الطائلة والأسلحة الحديثة، والدعم السياسي والمالي والعسكري والإعلامي.

وصوّر هذا الكيان نفسه لدى تلك الدول «بالحَمَلْ الوديع المدلّلْ» وأشعرهم بأنه ضحية لما سماه «الإرهاب العربي» الذي يريد القضاء عليه، ووصف كل انتقاد أو معارضة للإبادة الجماعية للشعب العربي الفلسطيني بـ: «العداء للسامية». وتتجلى عنصرية الصهيونية و«إسرائيل» بتصوير «الهلوكوست» النازي وكأنه ضد اليهود فقط، والتغاضي عن إبادة النازية لعشرات الملايين من أبناء الشعوب الأوروبية، ذلك أن اليهودية تعد أرواح اليهود أفضل من أرواح الشعوب الأخرى، ولا يمكن أن تقارن بحياة روسي أو ألماني أو بولندي أو عربي.

ترغب الصهيونية العالمية في عدم الإقرار بإبادة النازية المعادين لها، كما يبقى «الهلوكوست» حصراً على اليهود، لأنه عندما تعترف بالإبادة الجماعية لهؤلاء المعادين للنازية، فإنها لا تستطيع أن تزعم أن «الهلوكوست» شكل ذروة كراهية «الأغيار لليهود» ويقصد بعبارة الأغيار هنا «كل من ليس يهودياً» واستغل هذا الكيان تحصينها بمعزوفة «الهلوكوست النازي» وأيضاً صمت الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي عن «الهلوكوست الإسرائيلي» الذي بدأه منذ اغتصاب فلسطين عام 1948 بحق الشعب العربي الفلسطيني، وتابع ارتكابه ذلك حتى اليوم بأحدث أنواع الأسلحة والذخائر والطائرات والصواريخ الأمريكية، وبدعم سياسي وإعلامي من مختلف الدول الغربية.

إن الدعم العسكري والسياسي والإعلامي الذي يتلقاه العدو الصهيوني من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، وبقية الدول الأوروبية في حروبها العدوانية ضد العرب، ساعدها على الاستمرار في الإبادة الجماعية للشعب العربي الفلسطيني.

لقد تابعت الصهيونية العالمية استغلال «الهلوكوست» النازي للتغطية على الهلوكوست الإسرائيلي بحق الفلسطينيين الذي يعد أفظع وأخطر، وأكثر وحشية وهمجية من «الهلوكوست» النازي المزعوم، وتجلى ذلك واضحاً بالعدوان على لبنان وغزة والضفة الغربية.

النازية كانت تتذرع بعدم وجود مواثيق تمنع الإبادة الجماعية بحق الشعوب، بينما لا يستطيع الكيان الصهيوني أن يتذرع بذلك، بسبب توقيعه على مواثيق الأمم المتحدة.

لقد حدد استغلال اليهودية العالمية «الهلوكوست النازي» سياسة ألمانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي المنحازة للكيان الصهيوني والداعمة للاحتلال والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي والمعادية للبلدان العربية، ما يحمل في طياته عنصرية أوروبية جديدة، وكذلك نازية جديدة تجاه العرب.