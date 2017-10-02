ص 1:01 2017/10/2

في اليوم الثالث لانطلاق عمليات تحرير الحويجة من تنظيم «داعش» الإرهابي حررت القوات العراقية 16 قرية وسيطرت على الجزء الجنوبي من سلسلة جبال حمرين.

وفي السياق قال قائد عملية تحرير الحويجة الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان نقلته «السومرية نيوز»: إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب وقوات عمليات شرق دجلة وألوية الحشد الشعبي حررت 16 قرية جديدة في محيط قضاء الحويجة من قبضة «داعش» الإرهابي.

وأضاف يار الله: إن القوات المذكورة سيطرت على الجزء الجنوبي من سلسلة جبال حمرين وجسر زغيتون, وبذلك تكون قد أُكملت الصفحة الأولى من المرحلة الثانية لعمليات تحرير الحويجة.

من جانبه قال آمر اللواء الحادي عشر في الحشد الشعبي علي الحمداني: إن قوات اللواء حررت في اليوم الثالث لعمليات الحويجة 6 قرى محاذية لقضاء الحويجة كما سيطرت على خط الإمداد الرابط بين ناحيتي الرياض والرشاد, مضيفاً: تم استكمال تطهير سلسلة تلال حمرين من جهة منطقة الفتحة، وتدمير العديد من الآليات التي تحمل أسلحة, فيما تم إجلاء عدد من العائلات النازحة إلى مناطق آمنة.

إلى ذلك أفادت مديرية إعلام الحشد الشعبي، بأن قوات الحشد حررت مطار المالحة, والشارع المحاذي لحقول علاس النفطية جنوب شرق الحويجة من سيطرة «داعش» الإرهابي.

في الإطار نفسه, أعلن قائد الشرطة العراقية الفريق رائد جودت، أن قوات الشرطة والحشد الشعبي مدعومة بطيران الجيش أنهت الصفحة الأولى من المرحلة الثانية لعمليات تحرير الحويجة, وسيطرت خلالها على مساحة 344 كم مربع, مؤكداً أن العملية أسفرت عن مقتل 207 إرهابيين وتدمير 50 آلية مفخخة و20 آلية مسلحة.

في غضون ذلك, كشف قائد شرطة محافظة الأنبار اللواء هادي رزيج عن مقتل 7 انتحاريين من تنظيم «داعش» تسللوا إلى مدينة هيت غرب الرمادي في عملية نفذتها قوة طوارئ شرطة الأنبار.

وفي محافظة ديالى, قال العقيد أحمد حسين التميمي إن القوات الأمنية بدأت عملية عسكرية واسعة اشتركت فيها قيادة عمليات دجلة وشرطة ديالى واللواء 24 من الحشد الشعبي وانطلقت من محورين لتعقب خلايا «داعش» النائمة في قرى شرق المقدادية شمال شرق بعقوبة.

