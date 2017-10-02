ص 1:01 2017/10/2

في إطار سياستها الرامية إلى توسيع علاقاتها الدولية على الصعيد السياسي والاقتصادي مع دول العالم بما يعزز لغة الحوار والتعاون لدعم الحلول السلمية للأزمات الدولية, وإزاء التطور الكبير الذي شهدته العلاقات الروسية – الصينية في السنوات الأخيرة اقتصادياً وتجارياً, أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تقديره البالغ لتطور علاقات بلاده مع الصين، التي وصلت إلى مستوى عالٍ غير مسبوق من الشراكة والثقة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها الرئيس الروسي إلى نظيره الصيني شي جين بينغ، بمناسبة الذكرى الـ 68 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وفقاً لما ذكره المكتب الصحفي في الكرملين أمس.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن الرئيس الروسي قوله في رسالة التهنئة: على مدى العقود الماضية حققت الصين نجاحات عظيمة حقاً، إن بلادكم تتحرك باطراد على طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، وتلعب دوراً هاماً في حل المشكلات الملحة على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما أعرب بوتين عن ثقته بأن تنفيذ الاتفاقات، التي تم التوصل إليها في الاجتماع الأخير مع الرئيس الصيني في موسكو وشيامن، سيسهم في زيادة توسيع الحوار السياسي الثنائي والتعاون المثمر في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والإنسانية وغيرها من المجالات، وتنسيق جهود روسيا وجمهورية الصين الشعبية في الشؤون الدولية لمصلحة شعبي البلدين الصديقين.

إلى ذلك, تسعى موسكو لتطوير العلاقات مع طوكيو إذ أكد أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي سعي بلاده إلى تطوير العلاقات مع اليابان بشتى المجالات، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، بلغ 8,4 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2017.

وقال دفوركوفيتش للصحفيين أمس: روسيا تسعى لتطوير تعاوننا، وبهذا الصدد، من الضروري عدم المبالغة بالخطة الاقتصادية التي تم طرحها من قبل رئيس الوزراء شينزو آبي.

وأشار نائب الوزير الروسي إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بدأ يتحسن، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 15 بالمئة إلى 8,4 مليارات دولار.

