ص 2:02 2017/10/1

دمرت وحدات من الجيش العربي السوري 5 عربات مفخخة لتنظيم «داعش» وأوقعت العديد من القتلى والمصابين في صفوف إرهابييه خلال عملياتها المتواصلة على مختلف محاور الاشتباك في دير الزور.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش خاضت أمس اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم «داعش» هاجمت بعض النقاط العسكرية بمنطقة الثردات على طريق الميادين – دير الزور.

وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات انتهت بإفشال الهجوم الإرهابي بعد القضاء على العشرات من إرهابيي تنظيم «داعش» وتدمير 3 آليات مفخخة وأسلحة وأعتدة واغتنام عربة مصفحة.

وتصدت وحدات من الجيش أمس الأول لهجوم عنيف شنه إرهابيو تنظيم «داعش» على الطريق الدولي دير الزور – تدمر في منطقة الشولا وكباجب بعمق البادية السورية وأوقعت في صفوف الإرهابيين خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.

إلى ذلك ذكر مراسل «سانا» أن وحدات الجيش العاملة في الضفة الشرقية لنهر الفرات تعاملت بالأسلحة المناسبة مع مجموعات إرهابية من تنظيم «داعش» شنت هجوماً عنيفاً على النقاط العسكرية في محور المريعية – البوعمر.

وأكد المراسل أنه تم تدمير عربتين مفخختين للتنظيم التكفيري قبل وصولهما إلى إحدى النقاط العسكرية إضافة إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين بين صفوفه.

وتحدث المراسل عن وقوع اشتباكات عنيفة ظهر أمس بين وحدات الجيش على أطراف حويجة – صكر ومجموعات «داعش» المتحصنة داخل القرية أسفرت عن مقتل العديد من الإرهابيين.

وشارك سلاحا الجو والمدفعية بفاعلية كبيرة في عمليات الجيش أمس، حيث قصفا بضربات مكثفة محاور تحرك إرهابيي «داعش» في قرية الحسينية وأحياء الرشدية والحويقة وكنامات أسفرت عن تكبيد التنظيم خسائر كبيرة بالعتاد والأفراد.

وفي سياق الانهيارات المتلاحقة بتنظيم «داعش» أكدت مصادر أهلية من ريف دير الزور الشرقي فرار مجموعات إرهابية جديدة من مناطق انتشار التنظيم بينهم من يسمى «مفتي داعش» بمدينة الميادين المدعو صالح الصالح الملقب بـ«أبو سيف العراقي» مع عائلته.