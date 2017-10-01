ص 2:02 2017/10/1

أكد المبعوث الصيني الخاص إلى سورية شيه شياو يان أن بلاده ستدعم جهود إعادة إعمار وبناء البنية التحتية في سورية.

ودعا المبعوث الصيني، في ندوة بعنوان «إعادة إعمار سورية» أقيمت في جامعة بكين، الشركات الصينية للمشاركة في هذا المجال.

بدوره أكد سفير سورية في الصين الدكتور عماد مصطفى أن سورية تسعى لتشكيل رؤية استراتيجية مشتركة مع جمهورية الصين الشعبية ولن تنتظر نهاية الحرب للبدء بإعادة البناء والإعمار والأولوية ستكون للشركات في الدول الصديقة.

وأوضح السفير مصطفى أن سورية شهدت تطورات دراماتيكية مهمة بعد التقدم الكبير الذي يحرزه الجيش العربي السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية وأن الحياة الطبيعية بدأت تعود إلى سياقها الطبيعي، داعياً الصين إلى الانخراط بشكل كبير في عملية إعادة إعمار سورية.

من جهته أكد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني «عبر خدمة سكايب من دمشق» أن الفرص والخيارات لإعادة الإعمار في سورية كبيرة ولا سيما في مجال البنية التحتية إضافة إلى الكثير من المشروعات التي سيعلن عنها بداية العام القادم.

حضر الندوة عدد من مسؤولي وزارة الخارجية الصينية ودبلوماسيون من السفارتين الروسية والإيرانية في بكين ونخبة من الباحثين والمختصين وممثلي الشركات ورجال الأعمال الصينيين.

إلى ذلك أكد السفير الصيني بدمشق تشي تشيانجين في تصريح لمندوبة «سانا» أن العلاقات الثنائية بين البلدين استمرت خلال سنوات الأزمة في سورية من دون توقف وشهدت تطوراً ملحوظاً ولاسيما خلال العام الجاري.

ولفت السفير إلى تزايد الثقة بين البلدين وخاصة أن الصين أعربت عن بالغ اهتمامها بالعمل على تطوير العلاقات مع سورية التي شاركت بدورها ضمن مبادرة طريق الحرير أو منتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولي.

وأعرب السفير عن تقديره الكبير للسياسة التي تتبعها الحكومة السورية في التوجه شرقاً، مؤكداً أن حكومة بلاده ستتعاون مع سورية لتطوير العلاقات معها في المجالات السياسية والاقتصادية والتربوية والاستراتيجية.

كما جدّد السفير تشيانجين تأكيد تأييد بلاده لسورية في حربها ضد الإرهاب ووقوفها إلى جانب حماية سيادة واستقلال ووحدة أراضيها ورفض أي محاولة لتقسيمها، لافتاً إلى أن الشعب السوري وحده من يحق له تقرير مستقبله بنفسه وليس الدول الأخرى.

وحول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية والصين أكد السفير تشيانجين أن سورية شريك تجاري مهم لبلاده لكونها تستورد معظم بضائعها منها، لافتاً إلى استمرار التبادل التجاري بين البلدين حتى خلال سنوات الأزمة، حيث تشير التقديرات إلى أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين تزيد على مليار دولار.

ولفت السفير الصيني إلى مشاركة شركات صينية في الدورة التاسعة والخمسين لمعرض دمشق الدولي في آب الماضي وتعمل في مجالات الطاقة والكهرباء ومواد البناء والأجهزة الطبية، مؤكداً أن البدء بخطوط إنتاج سيارات صينية في سورية يعد مؤشراً مهماً إلى التعاون التجاري والاقتصادي الكبير بين البلدين.

وأوضح السفير تشيانجين أن الشعب الصيني يقف إلى جانب الشعب السوري في محنته ويقدر تضحياته، لذا قدّمت الصين خلال السنوات الماضية مساعدات إنسانية وتمّ التوصل لاتفاقية جديدة هذا العام لتقديم مساعدات إنسانية واقتصادية جديدة إلى الشعب السوري تشمل الأرز وبعض الأجهزة الكهربائية.

ومع الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري تدخل سورية مرحلة جديدة وتتجه في مسيرة إعادة الإعمار، إذ يرى السفير الصيني أن التنمية الاقتصادية في سورية تتطلب وضعاً مستقراً، مبيناً أن بلاده تتطلع لانتهاء الأزمة لتشارك في إعادة الإعمار وإقامة المشروعات سواء عبر الاستثمار أو عن طريق المشروعات التي تعتمد مبدأ المقايضة.

ولفت السفير تشيانجين إلى وجود بعض المسائل التي يجري العمل بين البلدين الصديقين على معالجتها من خلال القوانين والتشريعات ولا سيما فيما يتعلق بالتمويل والمصارف ووسائل الدفع، معرباً عن أمله بتعزيز الحوار المشترك بين رجال الأعمال الصينيين والسوريين لإيجاد حلول لهذه المسائل.

وضمن سعيها لتعزيز التبادل الثقافي مع سورية أشار السفير الصيني إلى تقديم بلاده عشرات المنح الدراسية للسوريين ومشاركة نحو عشرات الأشخاص من مختلف الوزارات في سورية وخاصة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في دورات تدريبية متعددة تقيمها الصين.

ويصادف اليوم الأول من تشرين الأول الذكرى الثامنة والستين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية فيما يأتي العام الحالي متمماً لإحدى وستين سنة على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين وسورية.