دمشق ـ دانية الدوس: ص 2:02 2017/10/1

حيّا المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في بداية اجتماعه أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء قواتنا المسلحة الباسلة التي تخوض أعتى معارك الشرف والبطولة ضد الإرهاب العالمي وتقدم قوافل الشهداء الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن ليبقى شامخاً عزيزاً كريماً.

وفيما يتعلق بتوجهات الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة لعام 2018 بيّن المهندس خميس أن الحكومة تعمل وفق رؤية نوعية لتطوير الموازنة، والشعار الأساسي هو العمل انطلاقاً من المتغيرات وأهمها الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على امتداد ساحات الوطن، الأمر الذي يحمّلنا مسؤولية ليكون عملنا نوعياً يخدم أولويات الإنتاج وإعادة الإعمار واستمرار صمود الدولة السورية.

وحول الأولويات في الموازنة أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الأولوية هي استكمال إقلاع المشروعات الإنتاجية المتوقفة بسبب الإرهاب وفق الأولويات، موضحاً أن جميع الجهات العامة أعدت الموازنة على مدى أربعة أشهر عمل والعنوان الأبرز هو الإنتاج بعد تأمين متطلبات صمود الدولة والجيش، وكل وزارة وضعت عناوين رئيسة تخدم العملية التنموية انطلاقاً من أولويات عملها.

وقدم الدكتور عماد الصابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عرضاً حول تتبع تنفيذ الإنفاق الاستثماري لعام 2017 في جميع المجالات الخدمية والتنموية حسب الاعتماد النهائي لكل وزارة ونسب الإنفاق الاستثماري حسب القطاعات حتى منتصف العام الجاري، حيث نال قطاع الخدمات «ماء وكهرباء» الحصة الأكبر وبلغت نسبة الإنفاق إلى الاعتماد النهائي حوالي 85 بالمئة، موضحاً أن الصعوبات التي أدت إلى انخفاض نسب التنفيذ هي التكلفة التقديرية للمشروعات، والعقوبات الاقتصادية وعدم كفاية الإيرادات.

بدوره قدم الدكتور مأمون حمدان وزير المالية عرضاً حول تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام 2018 تتضمن الاعتمادات الجارية والاستثمارية والإيرادات والنفقات الإدارية حسب توزع القطاعات، مشيراً إلى زيادة في الإنفاق لعام 2018 عن عام 2017 الأمر الذي يؤكد أن الموازنة ليست انكماشية وأن نسبة الزيادة في كتلة الرواتب والأجور حوالي 8 بالمئة في موازنة عام 2018 عن عام 2017 وذلك نتيجة ترفيع العاملين وأسباب أخرى، وبلغت الزيادة في الرواتب والأجور حوالي 35,45 مليار ليرة عن عام 2017.

وفي معرض رده على مداخلات الحضور بيّن رئيس مجلس الوزراء أن دعم الإنتاج متعلق بعمل جميع الجهات، فالمبالغ المقدمة لإعادة تأهيل المناطق الصناعية الخاصة مثل فضلون والكلاسة وغيرهما ومد خط كهرباء في حلب لتغذية المنطقة الصناعية في الشيخ نجار وإحداث 13 منطقة حرفية في المحافظات هو عمل إنتاجي بالنهاية.

بعد ذلك بدأ المجلس بمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء للعام القادم واعتماداتها من الموازنة العامة للدولة والتي تتضمن تأمين الطاقة الكهربائية للمواطنين وتأمين حاجة الإنتاج الزراعي والصناعي ومشروعات الطاقات التقليدية أو التي تعمل على الطاقات المتجددة، وتقدر حاجة الوزارة لإنجاز الخطة بحوالي 45 مليار ليرة وتمت الموافقة على المبلغ لمؤسسات النقل والتوريد والتوزيع ومركز بحوث الطاقة.

وفيما يخص قطاع الطاقة أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا القطاع يحتل أولولية في عمل الحكومة لأن استقراره يحقق تنمية واستقراراً اجتماعياً واستمرار المشروعات، موضحاً أهمية أن تكون الاعتمادات الأكبر مخصصة لصيانات مشروعات توليد قائمة حالياً واستكمال المشروعات الجديدة وإصلاح قطاع القراءة الآلية وأتمتة العدادات ووضع رؤية لذلك إضافة إلى تخصيص مبلغ لترويج الطاقات المتجددة، ووجّه بتأمين المبالغ التي يستحق دفعها لإعادة تأهيل محطة توليد حلب والمقدرة بـ 12 مليار ليرة.

وناقش المجلس خطة وزارة النفط والثروة المعدنية واعتماداتها من الموازنة العامة للدولة للعام القادم وحاجتها لإنجاز المشروعات وتأهيل المنشآت والآبار وتأمين المشتقات النفطية، وتندرج الخطة ضمن رؤية الوزارة الكاملة لزيادة آليات الحفر والاستكشاف وتأهيل البنى التحتية وإدخال آبار جديدة وتأهيل قطاع التكرير والمشروعات المستقبلية له، وفي الثروات المعدنية المتعلقة بالمؤسسة العامة للجيولوجيا.

وحول خطة وزارة النفط بيّن المهندس خميس أن الحكومة جاهزة لرصد المبالغ اللازمة لعملية إصلاح وتأهيل البنى التحتية والتجديد في قطاع النفط والثروة المعدنية، مبيناً أهمية إنجاز مشروع النقل السككي في حسياء الذي سيعمل على نقل الفوسفات ويوفر مليارات الليرات على خزينة الدولة.

وناقش المجلس خطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واعتماداتها من موازنة العام القادم حيث تمت الإشارة إلى تخصيص اعتماد لصومعتي اللاذقية وطرطوس والتوسع في بناء الأفران وإعادة تأهيل كل الأفران المتضررة نتيجة الإرهاب إضافة إلى أتمتة أعمال كل الشركات والمؤسسات والإدارة المركزية في الوزارة بحيث يكون العمل خلال النصف الأول من عام 2018 مؤتمتاً بشكل كامل وسيتم بناء مسالخ جديدة في محافظات دمشق وحمص وطرطوس.

وناقش المجلس خطة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي واعتماداتها من الموازنة العامة للدولة للعام القادم والتي تضمنت التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية وخاصة مؤسستي المباقر والدواجن، ودعم البحوث العلمية والزراعية وإنتاج العواس وإعادة تأهيل بعض المقرات والمباني وإطلاق مشروع النحل والحرير والبدء بمشروع إعادة إحياء الشرانق ومشروع تأهيل الغابات وزيادة الطاقات الإنتاجية للغراس الحراجية لترميم الغابات، وإعادة إقلاع العمل بمشروع الري الحديث لزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية على المستوى الحقلي واستكمال إنشاء مركز تدريب، ودعم منشأتي طرطوس وصيدنايا للدواجن بمستلزمات عمل واستكمال مشروعات إكثار البذار وبناء ثانوية زراعية في جبلة وإنجاز مخبر للتربة.

وحول استراتيجية الحكومة في القطاع الزراعي بيّن رئيس الحكومة أن الاستراتيجية الزراعية تتضمن زراعة كل متر مربع في سورية ومواكبة انتصارات الجيش من خلال زراعة جميع المناطق المحررة من الإرهاب، وسيتم تقديم ما يلزم للوزارة لإنجاز خطتها، موضحاً أن خطة ترميم الثروة الحيوانية تتضمن مضاعفة القطيع، وبخصوص الثروة السمكية يجب وضع خطة ليكون لدينا الكثير من المسطحات المائية المنتجة للأسماك وإعداد خطة لإنشاء مداجن في كل منطقة في سورية أو دعم المداجن الموجودة لتغطية حاجة القطر ومنافسة الأسواق الخارجية والانتقال للتصدير، ومهما كان المبلغ الذي تحتاجه الوزارة لدعم الثروة الحيوانية والتحول للري الحديث وإنشاء مصانع لمستلزمات هذا الري، فالحكومة مستعدة لدفعه إضافة إلى تأمين مستلزمات الإنتاج واستيراد الجرارات والمبيدات وغيرها من مستلزمات الإنتاج الزراعي ووضع رؤية شاملة.

كما ناقش المجلس خطة وزارة الموارد المائية واعتماداتها الاستثمارية للعام القادم والتي شملت التوسع بمشروعات مياه الشرب والري والسدات المائية وتضمنت إرواء 42 قرية في الشيخ بدر بطرطوس وتحسين الواقع المائي في محافظات اللاذقية والسويداء وإطلاق خطة لمشروعات الصرف الصحي في جميع المحافظات.

وبهذا الخصوص أوضح المهندس خميس أن عام 2017 شهد عملاً كبيراً في مجال الموارد المائية، وبناء عليه طلبت الوزارة في موازنة العام القادم زيادة 30 بالمئة عن العام الجاري وسيتم التركيز على إدراج مشروعات اللاذقية والسويداء وطرطوس، موضحاً أنه يتم تنفيذ 16 سدة مائية في حماة والساحل السوري منها 8 في طرطوس بالإضافة إلى المباشرة بتنفيذ سدود ضخمة أيضاً.

كما ناقش المجلس خطة وزارة النقل الاستثمارية والتي تتضمن زيادة في الشبكات الطرقية التي تحتاج إلى تأهيل والتوسع بأعمال الصيانة نتيجة تحرير المناطق ودخول مسافات جديدة وزيادة الحمولات المحورية الزائدة العام القادم إضافة إلى المشروعات في مجال الطيران وإعادة تأهيل أسطول النقل الجوي وتأمين طائرات، وتشغيل كل قطاعات الأسطول السوري للنقل البحري وتأمين الحوض العائم لإصلاح السفن والتوسع بأعمال النقل السككي.

وبهذا الشأن لفت رئيس الحكومة إلى أن قطاع النقل شهد نقلة نوعية بكل مكوناته وخاصة النقل الجوي، حيث بلغت عائدات إحدى الطائرات الجديدة خلال تسعة أشهر 7 ملايين دولار وسيتم التركيز خلال العام القادم على النقل السككي.

وناقش المجلس خطة وزارة الاتصالات والتقانة والتي تتضمن مشروع التوقيع الرقمي وتفعيل مركز البيانات للجمعية العلمية السورية.

ونتيجة لأهمية قطاع الاتصالات أشار المهندس خميس إلى ضرورة وضع رؤية تطويرية للدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والبطاقة الذكية وجميع الخدمات الإلكترونية والعمل على مشروع الحكومة الإلكترونية، موضحاً أن الدفع الإلكتروني أصبح ضرورة ملحة كأي مشروع استراتيجي مهم في ظل خطة العمل بالسياسة النقدية ووفق الهدف الذي نريده وإعطاء هذا الموضوع الأولوية في العمل ووضع رؤية متكاملة له.

وناقش المجلس خطة وزارة الصناعة واعتماداتها الاستثمارية لعام 2018 وتتضمن تطوير معمل حديد حماة ومشروع إنتاج السيرومات بالساحل واستكمال مشروع معمل زجاج الفلوت ومشروع معمل كونسروة في الغاب ومشروع معمل لصهر البازلت وإنشاء معمل لإنتاج الخميرة.

وحول خطة وزارة الصناعة أوضح المهندس خميس أن الموازنة مفتوحة للوزارة مهما بلغت التكلفة والحكومة جاهزة لتمويل كل المشروعات التي تهدف الوزارة من خلالها إلى إنشاء معامل أو ترميم أخرى أو استكمال مشروعات توقفت خلال سنوات الحرب شرط أن تحقق هذه المعامل الجدوى الاقتصادية المثلى حتى لو وصل المبلغ إلى 300 مليار ليرة.

وناقش المجلس خطة وزارة التربية واعتماداتها الاستثمارية للعام القادم وتتضمن ترميم المدارس في المناطق المحررة من الإرهاب وتأهيلها وتزويدها بجميع المستلزمات إضافة إلى العمل على مشروع بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتأمين مزود إنترنت تربوي في العام القادم.

كما ناقش المجلس خطة وزارة الداخلية وموازنتها الاستثمارية للعام القادم التي تسعى إلى فرض النظام العام وتأمين الطمأنينة للمواطنين وتتضمن تأمين السكن الوظيفي لكونه جزءاً من استعدادات وجاهزية الوزارة للقيام بواجبها واستكمال تنفيذ مدرسة الشرطة وشراء رادارات وأجهزة إنذار وتجهيزات طبية لمشفى الشرطة وبناء مركز معلوماتي معياري وإنجاز مشروع بناء الأمانة السورية الواحدة وهو مهم جداً على الصعيد الوطني ويوفر جهوداً على المواطنين والدولة ومشروع تحديث وتطوير شبكة الاتصالات الخاصة بالشؤون المدنية.

ويتابع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي أعماله اليوم الأحد بمناقشة خطط باقي الوزارات وموازنتها للعام القادم.

وزير التربية هزوان الوز أكد في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن هناك زيادة في الخطة الاستثمارية لوزارة التربية بحدود 15%، مضيفاً: في هذا العام تم ترميم 1373 مدرسة من بينها 491 مدرسة في المناطق المحررة تمت إعادتها إلى العملية التربوية، مشيراً إلى أنه تم تأمين كل متطلباتها من حيث الوسائل التعليمية والتجهيزات المكتبية والحاسوبية، موضحاً على سبيل المثال أن الأحياء الشرقية في محافظة حلب فيها 84 مدرسة وتعمل 200 مدرسة بالريف الشرقي ويجري الآن ترميم 143 مدرسة في المنطقة الجنوبية الغربية لمحافظة الرقة، مؤكداً أنه ومع المزيد من تحرير المناطق عن طريق الجيش لا بد من الإسراع في إجراء عمليات الترميم لهذه المدارس وتزويدها بكل متطلباتها.

وأضاف: فيما يتعلق بحوسبة العمل الإداري فيتم العمل عليه مع وزارة الاتصالات لتأمين خدمة مزود خدمة انترنت تربوي وسيكون في العام القادم إضافة إلى غيرها من المشروعات، مشيراً إلى أن استمرار العملية التربوية هو رهان الوطن الرابح ولاسيما أننا نعول خلال المرحلة القادمة على أطفالنا الذين سيبنون سورية المتجددة.

من جهته وزير الكهرباء زهير خربطلي أشار إلى أن الحكومة أولت اهتماماً كبيراً بمشروعات توليد الطاقة سواء مشروعات الطاقات التقليدية أو مشروعات الطاقات المتمددة وذلك من خلال المذكرة التي قدمتها وزارة الكهرباء في مجال الخطة الاستثمارية لعام 2018، مبيناً أن هناك دراسة تتعلق بالطاقات المتجددة لتنفيذها خلال عام 2018 واستطاعة تصل إلى 20 ميغاواط في حال التمويل اللازم إضافة إلى أن الحكومة اهتمت بتأمين التمويل اللازم ومستلزمات العمل لاسيما في المناطق المحررة، لافتاً إلى أنه تم رصد اعتمادات للخطة 2018 بلغت 45 مليار ليرة سورية ووافقت الحكومة على هذا الدعم المطلوب حتى أن هناك تأكيداً من الحكومة بتأمين ما يلزمنا من اعتمادات إضافية لأن الطاقة الكهربائية أساس الاقتصاد الوطني.

وبخصوص حلب أشار الوزير إلى أنه تم إبرام عقد مع الجانب الإيراني في موضوع توليد وتركيب 5 مجموعات توليد غازية باستطاعة 125 ميغاواط والتكلفة المالية لهذا المشروع تقدر بحوالي 60 مليار ليرة (من إيران)، مشيراً إلى أن الحكومة قدمت دعماً مبدئياً بقيمة 12 مليار ليرة لتوريد أول مجموعة باستطاعة 30 ميغاواط، مؤكداً أنه سيتم دعم الحكومة لقطاع الكهرباء بقيم مالية عند توريد المجموعات على مدار خمس سنوات، مبدياً تفاؤله بتحسن الواقع الكهربائي خلال المرحلة القادمة تأسيساً على انتصارات الجيش وتحرير العديد من حقول الغاز.

بدوره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل تحدث عن خطة الوزارة للعام القادم والتي رُصد لها مليار ونصف مليار ليرة سورية، مشيراً إلى أن الخطة تضمنت عدداً من المشروعات الاستثمارية المهمة سواء ما يتعلق بالوزارة أو الإدارة المركزية والمؤسسات والهيئات التابعة لها، فمثلاً فيما يخص هيئة المشروعات المتوسطة والصغيرة تم إقرار شبكة لحاضنات الأعمال تبدأ بمجموعة لحاضنات الأعمال في المدينة الصناعية بعدرا وكذلك مشروعات تأهيل رواد الأعمال الشباب في مختلف الاختصاصات إضافة لتشجيع الإبداع وكذلك تدريب وتأهيل الشباب لزجهم في سوق العمل.

وأضاف: في مجال المناطق الحرة هناك مشروعات استثمارية استكمالية للمناطق الحرة في اللاذقية وطرطوس بما يمنحها إمكانية أكبر لاستقبال النشاطات الاستثمارية في القطاعات المختلفة الصناعية والتجارية والخدمية، كذلك الأمر بخصوص مناقشة تأهيل وتوسيع الخدمات الموجودة في مدينة المعارض لتكون جاهزة لاستخدام الفعاليات سواء على المستوى التجاري والاقتصادي أو حتى فعاليات ترفيهية متنوعة، مشيراً إلى أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار تأهيل المناطق الحرة.

بدوره أكد وزير النقل أنه تم رصد 31,700 مليار ليرة كاعتماد لخطة وزارة النقل لعام 2018، مبيناً أنه تم خلال الاجتماع استعراض خطة العام المنصرم في كل القطاعات سواء الجوي من حيث تأهيل الأسطول الجوي وتأهيل المطارات، وفي القطاع البحري وتشغيل السفن وزيادة حجم الأعمال في المرافئ السورية وكذلك في القطاع السككي وتطور السكك الحديدية والمشروعات الكبيرة والعملاقة التي أنجزت في هذا القطاع، مشيراً إلى قطاع المواصلات الطرقية واستمرار صيانة الطرق والخطوط على الشبكة الطرقية وإعادة تأهيل ما خربه الإرهاب خاصة في المناطق المحررة. كما تم استعراض الخطة بشكل كامل مع توضيح لأهم المشروعات التي ستنجز خلال العام القادم وأهمها إعادة تأمين المطارات الجديدة التي تم تحريرها إضافة لإعادة تأهيل أسطول النقل الجوي وتأمين طائرات إضافية، كذلك الحال في مجال النقل البحري الذي تم العمل على وصول تشغيل أكبر على كل قطع الأسطول السوري إضافة إلى تأمين الزوارق اللازمة للسلطة البحرية وتأمين الحوض العائم لإصلاح السفن الذي سيؤمن إصلاح السفن السورية إضافة إلى أنه يؤمن عائدات كبيرة من خلال إصلاح السفن السورية التي يملكها القطاع الخاص ويتم إصلاحها في دول أخرى، إضافة لذلك كان هناك اهتمام بمجال الطرق وإعادة تأهيل الجسور التي دمرت، كذلك تأمين صيانة كل الطرق.

بدوره أكد وزير الموارد المائية نبيل حسن أنه تم إقرار خطة الوزارة من خلال اعتمادات بلغت حوالي 41 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 13 مليار ليرة عن خطة العام الحالي، وأضاف: المشروعات التي تم إقرارها لعام 2018 نتجت عن الخطط التي وضعت من مؤسسات المياه وشبكات الصرف الصحي والهيئة العامة للمشروعات المائية العامة لإصلاح وترميم سد الفرات والتي تم اعتمادها من الوزارة ونوقشت لاحقاً في مجلس الوزراء والآن في المجلس الأعلى للتخطيط تؤكد أن هذه المشروعات سوف تلبي طموح أغلب المناطق لاسيما التي تعاني من اختناقات مائية، إضافة لذلك سيكون للمحافظات مشروعات صرف صحي ومشروعات مركزية مهمة خلال العام القادم، مشيراً إلى أن الخطة شملت موضوع الري واستكمال مشروعات السدات المائية وغيرها من السدود التي باشرنا بها على مستوى استصلاح الأراضي، كما لدينا مشروعات مهمة سوف نقوم بها خاصة في المناطق التي تم تحريرها.

من جهته وزير النفط علي غانم أشار إلى أنه تم رصد حوالي 24,2 مليار ل.س كاعتماد لتنفيذ خطة عمل الوزارة الاستثمارية، تتضمن زيادة في عمليات الحفر والاستكشاف وتأهيل البنى التحتية وإدخال آبار جديدة وتأهيل قطاع التكرير، موضحاً أنه سيتم زيادة عمليات الحفر ولاسيما مع وجود 9 آبار جديدة للحفر وخطة 23 ألف متر طولي، وبالتالي زيادة عمليات الإنتاج للوصول إلى 70 ألف برميل من الإنتاج وزيادة إنتاج الغاز من 16 مليون متر مكعب كما هو مقرر الوصول إليه في نهاية هذا العام إلى 19 مليون متر مكعب في الخطة المستقبلية، إضافة لإنتاج 5 ملايين طن من الفوسفات.

بدوره وزير الزراعة أحمد القادري، أشار إلى أنه تم رصد حوالي 17,8 مليار ل.س لمشروعات الوزارة، نظراً لأهمية القطاع الزراعي، وأضاف: تركزت خطة الوزارة المستقبلية عن دعم القطاعات الإنتاجية وخاصة مؤسسة المباقر والدواجن إضافة إلى دعم البحوث العلمية الزراعية ومركز إنتاج الغراس وكل النشاطات التي تشير إلى أن خطة الوزارة متكاملة وتغطي كل النشاطات التي تقوم بها.

من جهته استعرض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د.عبد الله الغربي أهم المشروعات المتضمنة ضمن خطة عمل الوزارة لعام 2018 بما فيها تأهيل صومعة اللاذقية وطرطوس الموجودة ضمن المرفأ وبناء صومعة جديدة لما من شأنه تأمين أكبر احتياطي من مخزون القمح وتسهيل عمليات استجرار القمح من الداخل السوري واستيراده من الدول الشقيقة بعد فتح المعابر إضافة لمناقشة التوسع في بناء الأفران وإعادة تأهيل كل الأفران التي نال الإرهاب منها، مشيراً إلى أنه ستتم متابعة أعمال أتمتة كل أعمال المؤسسات وشركات التجارة المركزية في الوزارة بحيث يكون العمل المؤتمت فيها منتهياً بشكل كامل في منتصف عام 2018، إضافة إلى العمل على وضع GBS على سيارات المخابز والمطاحن منعاً لتهريب الطحين والخبز، والتوسع في توزيع الطحين «دوغما» منعاً لتهريبه، ناهيك عن العمل على بناء عدة مسالخ جديدة في محافظات دمشق وحمص وطرطوس والانتقال لاحقاً إلى المحافظات الأخرى بغية الوصول إلى آلية الذبح ضمن المواصفات المطلوبة وتجنباً للغش.

بدوره وزير الصناعة أحمد الحمو، أكد أن وزارة الصناعة نالت الدعم الأكبر والخاص وبشكل غير محدود خلال الاجتماع حيث تمت الموافقة على كل طلبات الوزارة، والأكثر من ذلك أن رئيس مجلس الوزراء وجه بأن يكون السقف مفتوحاً مبدياً استعداده لتقديم أي مبلغ مالي تحتاجه الوزارة، وأضاف: المشروعات المستقبلية التي تضمنتها خطة عمل الوزارة لعام 2018 ستكون شاملة لكل الصناعات سواء الأدوية والزجاج والإسمنت…إلخ. إضافة إلى ترميم المنشآت التي دمرها الإرهاب من خلال الخطط الإسعافية وتطوير عملها من خلال الخطط الاستثمارية وخطط التبديل والاستبدال إضافة لمشروعات جديدة للوزارة من خلال الخطط الاستثمارية.