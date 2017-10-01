ص 2:02 2017/10/1

جرى في حلب أمس تدشين نصب تذكاري لشهداء الجيش العربي السوري والقوات الروسية المشاركة في الحرب على الإرهاب بحضور المحافظ وممثل مركز التنسيق الروسي في حميميم، وذلك على دوار التلفون الهوائي بحي السليمانية.

وبيّن رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حلب اللواء زيد صالح أن النصب التذكاري يخلد شهداء الجيشين السوري والروسي الذين امتزجت دماؤهم على تراب سورية انطلاقاً من الواجب المقدس في الدفاع عن الأرض والحق في مواجهة الإرهاب أينما وجد.

بدوره أشار ممثل مركز التنسيق الروسي في حميميم اللواء إيغور إيميليانوف إلى أهمية التعاون الروسي-السوري في مكافحة الإرهاب ودور ذلك في طرد المجموعات الإرهابية وتحرير مساحات كبيرة من الأراضي السورية من الإرهابيين وعودة نحو 500 بلدة ومدينة للحياة الآمنة والتمكن من إيصال آلاف أطنان المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مضيفاً: كل ذلك كان بتضحيات ودماء الشهداء العسكريين الروس والسوريين والذين نجتمع «اليوم» لتخليد ذكراهم في هذا النصب التقديري لهم بمدينة حلب.

وذكرت «سانا» أنه شارك في الفعالية أمينا فرعي حزب البعث العربي الاشتراكي في حلب وجامعتها ورئيس جامعة حلب وقائد الشرطة وحشد من المواطنين والفعاليات الأهلية في مدينة حلب.