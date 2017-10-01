ص 2:02 2017/10/1

واصل فرع الهلال الأحمر العربي السوري توزيع المساعدات الإغاثية على أهالي مدينة دير الزور، حيث بدأ أمس بتوزيع سلال مطبخ وألبسة شتوية للأطفال.

ونقلت «سانا» عن رئيس مجلس إدارة فرع الهلال الأحمر بدير الزور محمد ضياء الدهموش، قوله: إن هذه المساعدات وصلت ضمن قافلة المساعدات الخامسة إلى مدينة دير الزور ويتم توزيعها تباعاً للأهالي، مشيراً إلى أنه تم توزيع سلة مطبخ تتضمن أواني منزلية كاملة، إضافة إلى سلة ملابس شتوية تحتوي على «جاكيت شتوي وكنزة صوف وبيجامة وبنطلون وطاقية صوف ولحشة وجرابات وحذاء شتوي وكفوف صوف».

ولفت الدهموش إلى أن توزيع المواد الإغاثية مستمر لأهالي دير الزور وأن المواد الإغاثية تصل إلى جميع الأسر بعد أن تم افتتاح نقاط توزيع إضافية.