ص 2:02 2017/10/1

استشهد أحد كوادر الإعلام الحربي في المقاومة اللبنانية خلال تغطيته عمليات الجيش العربي السوري وحلفائه في إطار الحرب على الإرهاب التكفيري بريف حمص.

وأفاد مراسل «سانا» في حمص بأن المصور الحربي علي عبد اللطيف عمار استشهد خلال قيامه بتغطية العمليات العسكرية المتواصلة للجيش وحلفائه ضد إرهابيي تنظيم «داعش» في منطقة حميمة يوم أمس الأول.

والشهيد عمار اتبع دورة تصوير حربي وكان من الأوائل فيها والمميزين وشارك في تصوير العديد من المعارك ضد الإرهاب التكفيري في سورية ولاسيما معارك القلمون الغربي- عرسال ضد تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» المدرجين على لائحة الإرهاب الدولية.

إلى ذلك، أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة باعتداءات نفذها إرهابيو «داعش» على مدينة سلمية ومحيطها بريف حماة.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة حماة لمراسل «سانا» بأن 7 قذائف صاروخية أطلقها إرهابيو «داعش» سقطت على المنازل السكنية في قرية بري شرقي بريف سلمية ماأسفر عن وقوع 3 إصابات في صفوف المدنيين وأضرار مادية في المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

ولفت المصدر إلى أن إرهابيي «داعش» نفذوا اعتداءات عبر قذيفتين صاروخيتين على مدينة سلمية سقطتا في الأراضي الزراعية من دون أن تسفرا عن وقوع أضرار.