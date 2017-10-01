ص 2:02 2017/10/1

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات فوز المرشح عيطان حسن العيطان في الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة دير الزور عن القطاع «ب».

وذكرت اللجنة في بيان تلقت «سانا» نسخة منه أن اللجنة القضائية الفرعية في محافظة دير الزور وافتها بهذه النتائج والتي خلصت إلى فوز المرشح عيطان العيطان.

وأشارت اللجنة إلى أن العملية الانتخابية جرت أمس في دير الزور وذلك في 10 مراكز انتخابية لمصلحة 3 مرشحين بعد أن أعلن 9 مرشحين انسحابهم.

وكان المرسوم 272 لعام 2017 حدد يوم السبت الواقع في 30 أيلول موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة دير الزور القطاع «ب».

وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات قد اجتمعت أمس الأول برئاسة المستشار كامل فاهمة في مقرها الدائم بدمشق.