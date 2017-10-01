ص 2:02 2017/10/1

بحث وزير النقل المهندس علي حمود خلال لقائه أمس مع وفد روسي برئاسة كيريل مولودتسوف نائب وزير الطاقة والوفد المرافق له سبل التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين في مجال الاستثمار والشراكة بالنقل الجوي والبحري والسككي والطرقي.

وقدم المهندس حمود للوفد الذي يضم نواب وزراء النقل والصناعة وعدداً من كبار مديري الشركات الروسية عرضاً حول عمل الوزارة والتخريب الممنهج من الإرهابيين الذي استهدف تدمير شبكات النقل السككي والطرقات والبنى التحتية واستهدف المطارات المدنية، مشيراً إلى الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي فرضتها أمريكا وأوروبا وبعض الدول العربية على قطاعات الطيران والسفن والذي منع الوزارة من استيراد قطع غيار لإصلاح الطائرات المدنية.

بدوره أوضح رئيس الوفد الروسي مولودتسوف أن قدوم الوفد إلى سورية يأتي بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية بين البلدين ولاسيما في قطاعات النفط والطاقة والنقل والمشاركة بإعادة الإعمار في سورية، لافتاً إلى أن الوفد يملك أجندة ضخمة من الرؤى التطويرية للعمل في سورية من خلال مشاركة أبرز الشركات الإنمائية والاستثمارية الروسية والتي تقدم أعمالاً كبيرة في مختلف المجالات.

بدوره أشار نائب وزير النقل الروسي فيكتور أوليرسكي إلى الاستعداد الكبير لإقامة استثمارات عديدة في سورية، مؤكداً الأهمية الكبيرة لموقع سورية الجغرافي والعزم على تطوير البنية الإنشائية والاستثمار في قطاعات النقل وخاصة في النقل البحري.

كذلك بحث وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم مع الوفد الروسي مجالات التعاون بين شركات ومؤسسات وزارة النفط والشركات الروسية العاملة في مجال الغاز والنفط والثروة المعدنية وتطوير العلاقات بين البلدين في مجال الاستثمار.

ونقلت «سانا» عن غانم تأكيده خلال لقائه الوفد اهتمام وزارة النفط بإقامة استثمارات وشراكات مع الجانب الروسي في مجالات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز وتأهيل المنشآت النفطية القائمة وإقامة منشآت جديدة والاستثمار في مجالات الثروة المعدنية والاستفادة من التطور التقني لدى الجانب الروسي إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر العاملة.

وأكد رئيس الوفد الروسي اهتمام بلاده بتوسيع آفاق التعاون مع سورية في المجالات الاقتصادية ومنها النفط عبر إقامة شراكات بين الجانبين في مجالات الاستكشاف والتنقيب والتأهيل والاستثمار في القطاعات المختلفة، لافتاً إلى أهمية هذه المشروعات التي ستتمم دراستها من الجانب الروسي وطرحها في اجتماع اللجنة المشتركة السورية- الروسية التي ستعقد اجتماعها القادم في مدينة سوتشي الروسية ما بين التاسع والعاشر من شهر تشرين الأول ليتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.