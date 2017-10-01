عائدة ديوب ص 1:01 2017/10/1

تحدث المهندس حامد حسين مدير الخدمات والصيانة في مجلس المدينة عن أهم الإجراءات والاستعدادات المتخذة من قبل المجلس للموسم المطري الحالي فقال: بعد أن تمّ نقل مرفق الصرف الصحي والمطري من مدينة طرطوس إلى الشركة العامة للصرف الصحي في المحافظة وفقاً لنظام الاستثمار الموحد لشركات الصرف الصحي الصادر بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 90/ لعام 2009 وبناء على التعاميم الواردة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمحافظة، يتم التنسيق بين مجلس المدينة والشركة العامة للصرف الصحي في المحافظة لتنفيذ أعمال تعزيل وصيانة شبكة التصريف المطري والمختلطة– مصارف مطرية وخطوط – من خلال عقود تبرم بينها وبين المدينة لهذه الغاية وفق خطة عمل مشتركة، علماً أنه تمّ إبرام العقد رقم 88 لعام 2016 وهو قيد العمل فيه حالياً، وستتم المتابعة خلال الموسم الحالي من خلال عقد جديد «يتم العمل على إنجازه» .

من جهته المهندس أحمد سليمان بدران مدير عام الشركة العامة للصرف الصحي بينّ أنه تمّ نقل شبكة الصرف الصحي لمدينة طرطوس من مجلس المدينة إلى الشركة العامة للصرف الصحي بموجب قرار اللجنة المشكّلة من قبل المحافظ وبموجب المحضر رقم 961/ تاريخ 17/3/2017 وتمّ عقد عدة اجتماعات مع مجلس المدينة والاتفاق على أن تقوم الشركة بأعمال الصيانة والاستثمار والتشغيل للشبكات بدءاً من 20/10/2013 كما تمّ تكليف الشركة بمتابعة أعمال الصيانة للشبكات المطرية في مدينة طرطوس وفقاً للقوانين الأنظمة …

وأضاف بدران تمّ تكليف الشركة العامة للصرف الصحي بأعمال الصيانة والتعزيل عام 2015 ولم يقم مجلس المدينة بتنظيم العقد إلا في الشهر 12 لعام 2016 علماً أن الكشف التقديري ُنظِمَ في عام 2015 وتمّ الاتفاق على الأسعار -منتصف العام 2015، وبدئ العمل بأعمال العقد المذكور عام 2017 وأشار المدير العام إلى أن الشركة قامت بالأعمال المطلوبة منها على أكمل وجه ولم يقم المجلس بصرف فروقات الأسعار للشركة عن الأعمال المنفذة ما سبب خسائر مادية كبيرة على الشركة، إضافة إلى وجود أعمال غير ملحوظة بالكشف التقديري من الشركة، ما ترتب عليها خسائر كبيرة نتيجة عدم تنظيم عقود للأعمال المنجزة منذ عام 2013حتى نهاية 2016 وقيام الشركة بتنفيذ أعمال غير ملحوظة في العقد المبرم لمصلحة الشبكة المطرية خلال عام 2017 ومن خلال التنسيق مع مجلس المدينة قمنا بالطلب وتنظيم كشف تقديري والتعاقد مع الشركة حتى تتمكن من القيام بالأعمال المطلوبة.

وأضاف بدران نظراً لأن فصل الشتاء على الأبواب وكي لا يحدث أيّ اختناق بالشبكة المطرية أثناء هطل الأمطار الأمر الذي يتطلب إعداد كشف تقديري وتنظيم عقد بالأعمال المطلوبة لتعزيل الشوايات والأقنية المطرية بالسرعة القصوى، كنا نبدأ – سابقاً- بتعزيل الشوايات المطرية منذ بداية 1-8 كلّ عام, واقترح المدير العامة للشركة في كتابه الموجه للمحافظ التوجيه إلى مجلس المدينة لمتابعة صيانة واستثمار شبكة الصرف الصحي في المدينة كي تخلي الشركة مسؤوليتها عن أيّ مشكلة أو أعطال في الشبكة المطرية لمدينة طرطوس.

