نديم معلا ص 1:01 2017/10/1

يعد محصول الزيتون من أهم المحاصيل الزراعة التي يعتمد عليها الفلاحون في محافظة طرطوس ويمثل مصدر رزق للكثير من العائلات ويزرع بعلاً في المناطق الجبلية ويرتبط نجاح المحصول بالظروف المناخية وخاصة كميات الأمطار الهاطلة وموعدها حيث يتخوف الفلاحون من ظاهرة الانحباس المطري التي ستحلق ضرراً كبيراً بمحصول هذا العام.

علي أحمد علي رئيس جمعية فلاحية في ريف طرطوس قال: تعتمد 99% من زراعة الزيتون في منطقتنا على الأمطار ويتأثر الموسم بما تجود به السماء وتميز هذا العام بتأخر سقوط المطر ما أثر في جودة الثمار وأخر عملية القطاف خاصة زيتون المائدة حيث تعاني الثمار من الجفاف والذبول ويمكن أن تتأثر نوعية الزيت وكميته في حال تم جني المحصول وعصره وهذه الحالة لم نشهدها منذ 50 عاماً.

عيسى إسماعيل صاحب معصرة قال: أدى تأخر سقوط المطر إلى أضرار كثيرة بمحصول الزيتون ومنها انخفاض كمية الزيت المنتج وتضرر الثمار الخضراء وحتى تاريخه لم نبدأ العمل التجريبي للمعصرة بسبب عدم وجود كميات كافية من الثمار وننتظر هطل أمطار أيلول لانطلاق العمل.

المهندس سليمان حمود مدير الإرشاد الزراعي في زراعة طرطوس قال: حددت وزارة الزراعة الأول من تشرين الأول موعداً لعملية قطاف الزيتون على أن تعمل المعاصر قبل أسبوع ونتيجة تأخر سقوط المطر على غير العادة حيث امتنع أغلبية الفلاحين عن جني المحصول بسبب سوء نوعية الثمار ونقوم بالتواصل الدائم مع الفلاحين من خلال الوحدات الإرشادية الموجودة في جميع مناطق إضافة للأيام الحقلية, ومدارس المزارعين المتخصصة بزراعة الزيتون نقدم فيها الإرشادات العملية عن طريقة التعامل مع الشجرة والأساليب والطرق المناسبة للحصول على زيت صحي بمواصفات جيدة ومن ضمنها شروط وأوقات القطاف في حال تأخر المطر. يذكر أن تقديرات إنتاج الزيتون هذا العام تبلغ 162 ألف طن حسب زراعة طرطوس أغلبه يزرع بعلاً.