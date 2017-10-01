يوسف علي ص 1:01 2017/10/1

أكد المهندس رامز بربهان مدير سياحة اللاذقية أنه بالرغم من الظروف الحالية التي تمر فيها البلاد إلا أن الحركة السياحية تعدّ نشيطة وجيدة, فخلال النصف الأول من العام الحالي سجلت مديرية السياحة ورود 113518 زائراً منهم 2443 سائحاً عربياً و12337 سائحاً أجنبياً من مختلف الجنسيات و98738 مصطافاً سورياً حيث توزعوا على فنادق الـ 5 نجوم بنسبة 29% و16% على فنادق الـ 4 نجوم وحوالى7% بفنادق 3 نجوم وما يزيد على 6% على فنادق نجمتين و10% على فنادق الـ نجمة الواحدة.