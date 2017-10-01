عماد نصيرات ص 1:01 2017/10/1

أكد محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم أن مادة المازوت متوفرة وتم البدء في توزيعها للمواطنين في مدينة جرمانا حيث بلغت كميات المادة الموزعة لغاية الآن 300 ألف ليتر، وسيتم دعم المدينة بكميات إضافية خلال الفترة القادمة.

وخلال جولة قام بها لمدينة جرمانا التقى فيها رئيس المجلس البلدي المهندس نزيه شرف الدين ورؤساء لجان الأحياء لمتابعة بعض القضايا الخدمية وكيفية توزيع مادة المازوت أشار ابراهيم إلى أنه يتم توزيع 200 ليتر لكل عائلة في المناطق معتدلة البرودة في المحافظة و400 ليتر لكل عائلة في المناطق الباردة ويمكن دعم المحافظة بكميات أكبر في حال توفرت المادة كما أنه بإمكان المواطن أخذ الكمية المخصصة له على دفعات.

واستمع ابراهيم إلى عدد من المواطنين ورؤساء لجان الأحياء إلى احتياجات المدينة من مادة المحروقات والمشاكل الناتجة عن عدم تعاون المواطنين فيما يخص موضوع النظافة مشيرين إلى أهمية زيادة كمية المازوت المخصصة لجرمانا نظرا للكثافة السكانية التي تعاني منها المدينة مؤكدين أنه سيتم القيام بعمل طوعي لتنظيف المدينة بمشاركة المواطنين كل أسبوع.