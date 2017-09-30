ص 2:02 2017/09/30

تصدت وحدات من الجيش العربي السوري لهجوم عنيف شنه إرهابيو تنظيم «داعش» على الطريق الدولي دير الزور- تدمر في عمق البادية السورية.

وذكر مراسل (سانا) في دير الزور أن مجموعات إرهابية كبيرة من تنظيم «داعش» هاجمت أمس نقاط الجيش العاملة على حماية الطريق الدولي بين دير الزور وتدمر في منطقة الشولا وكباجب بعمق البادية السورية.

ولفت المراسل إلى أن وحدات الجيش والقوات الرديفة والحليفة وبتغطية من الطيران الحربي والمروحي تعاملت مع الهجوم الإرهابي بالأسلحة المناسبة وأوقعت بين صفوف الإرهابيين خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.

وبيّن المراسل أن وحدات الجيش عملت على تطهير المنطقة من فلول إرهابيي «داعش» وتأمين الطريق الدولي لتأمين حركة المرور على الطريق بشكل تام.

وكانت وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة سيطرت خلال الأسابيع القليلة الماضية على مدينة السخنة وبلدة كباجب وقريتي الشولا والمالحة وذلك لإعادة فتح طريق دير الزور- تدمر.

إلى ذلك خاضت وحدات من الجيش تحت غطاء من الطيران الحربي اشتباكات عنيفة مع إرهابيي «داعش» في حويجة صكر وعلى محور خشام وحطلة فوقاني بينما قصف سلاح المدفعية تحركات إرهابيي «داعش» وأوكارهم في حطلة وأحياء الرشدية والحويقة والعرضي وكنامات وخسارات.

وأشار مراسل «سانا» إلى أن الاشتباكات أسفرت عن إيقاع قتلى ومصابين بين صفوف إرهابيي «داعش» وتدمير العديد من آلياتهم وأوكارهم.

على صعيد آخرأصيب 5 أشخاص بينهم طفلان بجروح بسبب اعتداء إرهابيي «داعش» بقذائف صاروخية على مدينة سلمية نحو 30 كم شرق مدينة حماة.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة حماة لمراسل (سانا) بأن إرهابيي «داعش» في ريف حماة الشرقي أطلقوا 4 قذائف صاروخية على مدينة سلمية تسببت بإصابة طفل بجروح ووقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وذكر مراسل (سانا) في وقت لاحق أمس أن إرهابيي «داعش» استهدفوا مساء أمس المنازل السكنية في مدينة سلمية بـ5 قذائف صاروخية ما تسبب بإصابة 4 أشخاص بينهم طفلة بجروح متفاوتة، إضافة إلى وقوع أضرار مادية في منازل المواطنين.