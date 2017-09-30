ص 2:02 2017/09/30

استأثر الوضع الميداني في سورية مجدداً باهتمام روسي تجلى على أكثر من صعيد، حيث بحث الرئيس فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي الوضع في سورية وخاصة الوضع في دير الزور، وفيما أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف أن التعاون الروسي – الأمريكي في محاربة الإرهاب يواجه عدداً من الصعوبات، شدد نائبه أولغ سرومولوتوف على أن «استراتيجية واشنطن في مكافحة الإرهاب» غير مجدية وتسببت بكوارث إنسانية عديدة في المدن السورية، مضيفاً: إن واشنطن لا تريد للجيش السوري مدعوماً بالقوات الجوية الروسية الانتصار على الإرهاب. وبالتوازي مع ذلك أكدت وزارة الدفاع الروسية تفكيك أكثر من 1500 عبوة ناسفة من مخلفات إرهابيي «داعش» في دير الزور.

وتفصيلاً، بحث الرئيس بوتين أمس مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي الوضع في سورية إضافة إلى مجموعة من القضايا الداخلية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: إن الرئيس بوتين عقد اجتماعاً عاجلاً مع أعضاء المجلس بحث خلاله بالتفصيل الشأن السوري ولاسيما الوضع في مدينة دير الزور مع الأخذ بالاعتبار محادثات أمس «أمس الأول» مع الرئيس التركي رجب أردوغان في أنقرة.

وتابع بيسكوف: الاجتماع ركّز كذلك على الضغوط المتواصلة والمتصاعدة التي تمارس في بعض الدول الأجنبية على وسائل الإعلام الروسية، ولفت المجتمعون إلى أن هذه الخطوات المتخذة ضد الإعلام الروسي غير مقبولة.

كما ناقش الرئيس بوتين قضايا السياسة الداخلية المتعلقة بالتنمية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في روسيا.

حضر الاجتماع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو ورئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين ورئيس إدارة الرئاسة أنتون فاينو ورئيس مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف ومدير جهاز الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين.

ومن المقرر أن يجري بوتين مجموعة من اجتماعات العمل الأخرى في موسكو.

إلى ذلك أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن التعاون بين موسكو وواشنطن حول سورية يعد مثالاً جيداً للتعاون ولكنه يواجه عدداً من الصعوبات.

وقال لافروف خلال لقائه مجموعة من الخبراء الأمريكيين بقيادة السياسي المخضرم ديميتري سايميس في موسكو أمس: إن الطريقة التي نتعاون بها في سورية موجودة ولكن ليست من دون مشاكل.

وأشار لافروف إلى أننا لا ننظر جميعاً بالطريقة ذاتها إلى هذا التعاون والذي يعد مثالاً على كيفية إمكانية تنحية الخلافات جانباً والتركيز على المصالح المشتركة.

كذلك أكد نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف أن استراتيجية الولايات المتحدة في محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي غير مجدية على الإطلاق وأن استهداف الطيران الأمريكي للمدنيين والمنشآت المدنية على حد سواء في سورية تسبّب بكوارث إنسانية.

ووصف نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون مكافحة الإرهاب في حديث لوكالة «سبوتنيك» أمس استهداف الطيران الأمريكي للمدنيين والمنشآت المدنية بالأخطاء المزمنة، وقال: إنها تسببت بكوارث إنسانية في الرقة وغيرها من المدن السورية.

وأكد سيرومولوتوف أن الجانب الروسي لن يسمح للولايات المتحدة بعرقلة المهمة الروسية بالمشاركة إلى جانب الجيش العربي السوري في القضاء على بؤر الإرهاب في سورية، وقال: في هذا الصدد يجب التركيز بوضوح مجدداً على أننا سنمنع بحزم محاولات الولايات المتحدة عرقلة القضاء السريع والتام على بؤرة الإرهاب في سورية وإبطاء تقدم الجيش العربي السوري.

وأضاف: إن موسكو على يقين بأن الولايات المتحدة لا تريد للجيش السوري مدعوماً بالقوات الجوية الروسية الانتصار على التنظيمات الإرهابية ومنها «داعش» وأن هذه التنظيمات الإرهابية ما زالت تحصل على تمويل خارجي ودعم تقني رغم تدابير الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب.

وتابع المسؤول الروسي: بلا شك المهمة الأكثر إلحاحاً «اليوم» أمام المجتمع الدولي هي القضاء على الإرهاب متمثلاً بـ«داعش» وباقي التنظيمات الأخرى المدرجة على لوائح الإرهاب الدولية بما في ذلك تنظيم «جبهة النصرة».

وأشار سيرومولوتوف إلى العدوان الأمريكي على أحد المواقع العسكرية في جبل الثردة بدير الزور في أيلول من العام الماضي، وقال: لقد أغار الطيران الذي تقوده واشنطن على مدى ساعات على مواقع للجيش السوري مؤمناً بذلك نجاح تحرك الإرهابيين.

وشدّد المسؤول الروسي على أن تنظيم «داعش» الإرهابي ومجموعات إرهابية أخرى مازالت تتلقى التمويل والأسلحة والذخيرة وأشكالاً أخرى من الدعم من مصادر خارجية على الرغم من جميع الإجراءات التي اتخذتها منظمة الأمم المتحدة لوضع حد لذلك.

وتابع سيرومولوتوف: ليس هناك شك بأن التحدي الأكبر الذي يواجه المجتمع الدولي حالياً يتمثل بالقضاء على تنظيم «داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخرى المحددة من الأمم المتحدة ومن بينها «جبهة النصرة»، ولسوء الحظ فإنه على الرغم من جميع الخطوات التي اتخذت من المنظمة الدولية في هذا الاتجاه فإننا لا نزال نستطيع رؤية «داعش» وكذلك مجموعات إرهابية أخرى وهي تتلقى الدعم المادي والمعدات العسكرية وحتى الغطاء السياسي المنتظم من الخارج، حيث يستخدم البعض قضايا مكافحة الإرهاب لتحقيق أهداف سياسية وجيو-سياسية.

وأضاف: لو لم يكن الأمر كذلك فكيف كان لمسلحي تنظيم «داعش» مقاومة جيوش نظامية من عدة دول طوال هذه السنوات؟!.

ولفت سيرومولوتوف إلى أن حملة التشويه التي تشنها وسائل الإعلام الغربية على عمليات سلاح الجو الروسي في مكافحة الإرهاب في سورية تصب تماماً في مصلحة الإرهابيين وتهدف إلى تبرير هجمات الإرهابيين ضد الروس وتسهم كذلك في تعزيز الفكر المتطرف في العالم.

إلى ذلك اعتبر الدبلوماسي الروسي أن الحوار متواصل بين موسكو وواشنطن حول تنسيق العمليات العسكرية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي على الأراضي السورية، مؤكداً أن القوات الجوية الروسية ستواصل دعمها للجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب.

وأبدى سيرومولوتوف مجدداً استعداد موسكو لمواصلة العمل مع الجانب الأميركي للتوصل إلى تسوية الأزمة في سورية، لكنه أوضح أن التوصل إلى حل سياسي يتطلب صدق النيات الأمريكية ومحاربة الإرهاب بشكل جدي.

وقال سيرومولوتوف: إن الأوضاع الإنسانية في سورية بدأت بالتحسن تدريجياً بفضل إنشاء مناطق خفض التوتر.

في غضون ذلك أكدت وزارة الدفاع الروسية أن خبراء الألغام الروس فككوا أكثر من 1500 عبوة ناسفة من مخلفات إرهابيي تنظيم «داعش» خلال مساهمتهم إلى جانب وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بتأمين المناطق التي تم تحريرها في دير الزور.

وقالت الوزارة في بيان لها أورده موقع «روسيا اليوم»: إن مختصين من المركز الدولي لمكافحة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية بدؤوا بإزالة المتفجرات من منشآت البنية التحتية والمستشفيات وشبكات المياه والصرف الصحي ومرافق الكهرباء إضافة إلى الطرق والمباني داخل مدينة دير الزور وعند مداخلها وفي الضواحي لتأمين سلامة القوافل الإنسانية التي ترسل إلى المدينة، مشيرة إلى أن المساحة المطلوب تطهيرها من المتفجرات تقدر بنحو 1500 هكتار.

وأوضح البيان أن أكثر من 170 عسكرياً من مركز مكافحة الألغام الروسي و10 طواقم من خدمة كشف الألغام إضافة إلى 40 قطعة من الأجهزة والمعدات الخاصة تتضمن روبوتات لنزع المتفجرات عن بعد وصلوا إلى سورية مؤخراً للعمل في دير الزور وتطهيرها من المتفجرات والعبوات والألغام التي خلفها إرهابيو تنظيم «داعش» قبل دحره.

وذكر البيان أن خبراء إزالة الألغام الروس استطاعوا خلال الأيام الأولى من عملهم في دير الزور تعطيل مفعول أكثر من 1500 عبوة ناسفة بينها 100 عبوة يدوية الصنع وتفتيش 8 كيلومترات من الطرق و8 مبان ونحو 3 هكتارات من أراضي المنطقة.

في سياق متصل اعتبر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون بالغ في تقدير دور بريطانيا في هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي.

ونقلت «سانا» عن كوناشينكوف قوله في تصريح للصحفيين أمس: مع اقتراب هزيمة تنظيم «داعش» على يد الجيش السوري بدعم من مجموعة القوات الجوية الروسية في سورية تبين فجأة أنه في مكان ما من خلف ظهورنا كانت خلال كل هذه السنوات مساعدة وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون هي الأهم في تدمير الإرهابيين في سورية.

وأضاف كوناشينكوف: هناك أسئلة تطرح نفسها بصورة لا إرادية: أين كانت كل هذه القوى البريطانية الخيرة عندما بلع «داعش» في منتصف عام 2015 كل هذه المساحات في العراق وسورية.

وتابع كوناشينكوف: إن القوات الجوية الروسية وجهت أكثر من 99 ألف ضربة دقيقة، مؤكدة من خلال وسائط المراقبة الموضوعية ضد أهداف للإرهابيين في سورية وحدها ما أدى إلى تغيير استراتيجي في القتال ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال كوناشينكوف: إذا كان من الممكن وصف المساهمة البريطانية في الحرب ضد «داعش» بأنها لا تقدر بثمن فإن ذلك من قبيل عدم أهميتها وليس من قبيل حجم الجهود المبذولة.

في سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا- نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والسفير السوري لدى روسيا الدكتور رياض حداد ناقشا الوضع العسكري والسياسي في سورية وآفاق القضاء التام على الإرهابيين فيها.

وقالت الخارجية الروسية في بيان أمس: إن الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول تطور الوضع العسكري والسياسي في سورية بما في ذلك النظر إلى مهمة القضاء التام على بؤر الإرهاب الدولي فيها، كما جرى بحث قضايا التحضير للاجتماع القادم للجنة الروسية- السورية الدائمة حول التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني المقرر عقده في أوائل تشرين الأول من هذا العام.