ص 2:02 2017/09/30

أقرّ ما يسمى «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة بزعم «محاربة» تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية والعراق وعبر حصيلة مزيفة بارتفاع عدد الضحايا المدنيين بسبب الغارات الجوية التي ينفذها إلى 735 مدنياً.

وأشار «التحالف الدولي» في الحصيلة التي نشرها أمس إلى مقتل 50 مدنياً إضافياً بسبب غاراته في سورية والعراق ما يرفع حصيلة السنوات الثلاث الماضية إلى 735 مدنياً، حسب زعمه.

ويعمد «التحالف الدولي» المزعوم بقيادة الولايات المتحدة الأميركية إلى نشر إحصاءات مزيفة عن أعداد الضحايا المدنيين الذين يسقطون بسبب غاراته الجوية، حيث يحاول من خلالها التقليل من أعداد الضحايا في وقت أثبتت فيه العديد من التقارير الإعلامية أن أعداد الضحايا بسبب قصف «التحالف» هي أكثر من الأرقام التي ينشرها بكثير في محاولة للتغطية على جرائمه بحق المدنيين.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد جددت مطالبتها أمس الأول عبر رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بالعمل الفوري لوقف الجرائم الوحشية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي يرتكبها «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

وتزعم واشنطن التي شكّلت «التحالف الدولي» بشكل غير شرعي ومن دون موافقة مجلس الأمن منذ آب 2014 بأنها «تحارب» الإرهاب في سورية والعراق، في حين تؤكد الوقائع أنها تعتدي على البنية التحتية لتدميرها وترتكب المجازر بحق المدنيين.