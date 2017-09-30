ص 2:02 2017/09/30

جددت غلاديس بيهيرانو بورتيلا نائبة رئيس مجلس الدولة في كوبا ثبات مواقف بلادها الداعمة لسورية في حربها ضد الإرهاب ورفضها التدخل في شؤونها الداخلية.

ودعت بورتيلا خلال لقائها الدكتور إدريس ميا سفير سورية في كوبا إلى ضرورة احترام حق الشعب السوري في تقرير مستقبله بنفسه بعيداً عن أي إملاءات خارجية, مجددة ثقة بلادها بقدرة الجيش العربي السوري على القضاء على الإرهاب واجتثاثه من كل الأراضي السورية.

وعبرت بورتيلا عن شكرها لسورية على مواقفها الداعمة لكوبا في المحافل الدولية.

من جهته أكد السفير ميا متانة العلاقات السورية – الكوبية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الصديقين ونضالهما المشترك ضد الإمبريالية العالمية, منوهاً بالصمود الأسطوري للشعب السوري والانتصارات المتتالية التي يحققها الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب وعزمه على اجتثاثه من كل الجغرافيا السورية.

كما أكد ميا وفق ما نقلته «سانا» استمرار الحكومة السورية في جهودها الهادفة لتحقيق المصالحة الوطنية وعودة المغرر بهم إلى حضن الوطن وخاصة بعد أن أصبح واضحاً للجميع أبعاد وخطورة المؤامرة التي تتعرض لها سورية منذ سبع سنوات.