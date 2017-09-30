ص 2:02 2017/09/30

ناقش المهندس بشر يازجي وزير السياحة مع المعنيين في محافظة حلب واقع إعادة تأهيل المرافق الخدمية والخطوات الجارية لتسريع إنجازها بما يسهم في الارتقاء بوسط حلب التجاري كمشروع متكامل يليق بحلب ومكانتها الاقتصادية وينعكس إيجاباً على أبناء حلب والفعاليات كافة.

وبيّن يازجي حرص الحكومة على تقديم كل الدعم لمحافظة حلب من خلال إقرار العديد من المشروعات خلال الفترة الماضية ورصد الميزانيات لتنفيذها وذلك في إطار الرؤية التنموية والتطويرية الشاملة للحكومة والتي تهدف إلى إعمار كل ما دمرته يد الإرهاب وتلبية الاحتياجات الخدمية والتنموية وتحقيق حالة من النهوض الشامل بعد الانتصارات المتتالية التي حققها الجيش العربي السوري في حلب وباقي المحافظات والمناطق.

ولفت وزير السياحة إلى وضع رؤية تطويرية استراتيجية لمركز مدينة حلب لتوظيف واستثمار هذه المنطقة سياحياً واقتصادياً وتنموياً، مؤكداً أن الفائدة من هذا المشروع المرتقب ستشمل مختلف الفعاليات التجارية والسياحية بمن فيها تجار سوق الهال الذين سيتمكنون من تنويع نشاطهم الاقتصادي والتجاري، داعياً إلى وضع صيغ واضحة ومحددة للعمل والاستثمار ونظام ضابطة البناء مع جرد كل الملكيات وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية وتبيان المواد التي يمكن استخدامها في البناء والإكساء للحفاظ على خصوصية هذه المنطقة المتاخمة للمدينة القديمة والاستفادة من مجمل الخبرات المتاحة لتحقيق التكاملية في الدراسة النظرية والتطبيق العملي لما يشكله هذا المشروع من نقطة مفصلية لإعادة الألق لمدينة حلب.

من جانبه قدم محافظ حلب حسين دياب عرضاً للمشروعات الخدمية ونسب الإنجاز المحققة لكل منها والجهود المبذولة من مختلف الجهات الخدمية لتحسين الواقع الخدمي وإزالة كل آثار الإرهاب من مدينة حلب، لافتاً إلى تشكيل فريق عمل متكامل يتولى متابعة المشروعات بدءاً من مرحلة الدراسة وانتهاء بتنفيذها.

بدوره أشار أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي فاضل نجار إلى أن ما تشهده المدينة من حركة متسارعة في تنفيذ مشروعات خدمية هو تأكيد على حيوية وصمود أبناء حلب ورغبتهم الكبيرة بإعمار مدينتهم التي صمدت في وجه الإرهاب وانتصرت عليه.

وعرض مدير فرع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية المهندس نضال الخليل سير العمل في مشروع إعادة تقييم المخطط التنظيمي لمدينة حلب والذي يهدف لتطوير المدينة وتلبية احتياجاتها الخدمية والتنموية والاقتصادية للمرحلة القادمة، لافتاً إلى أن تطوير مركز المدينة يندرج في هذا السياق وتم اختيار نطاق حماية المدينة القديمة والمناطق القريبة من السور الغربي لتنفيذ المشروع فيها عبر دراسة متكاملة تراعي توزع المساحات الخضراء ونوعية الوظائف والاستثمارات والارتفاعات الملائمة للمباني وغيرها من النقاط الفنية.

وخلال الاجتماع تم بحث العديد من المقترحات والرؤى لتحقيق النتيجة المرجوة من المشروع بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية وقانونية ضمت في عضويتها ممثلين عن تجار سوق الهال لمتابعة الدراسات والمقترحات المقدمة.

حضر الاجتماع رئيسا مجلسي المحافظة والمدينة وعضو فرع حلب للحزب سالم شلحاوي وعدد من أعضاء المكتبين التنفيذيين لمجلسي المحافظة والمدينة ومعنيون.