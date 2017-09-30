ص 2:02 2017/09/30

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه في مواجهة التنظيمات الإرهابية ستغير وجه المنطقة بعد فشل مخططات المتآمرين على سورية والمقاومة.

ولفت صفي الدين في كلمة له في بلدة الهرمل البقاعية إلى الفشل الذي لحق بكل من زود الإرهابيين بالسلاح والمال أو حرّض أو دعم بالسياسة والإعلام أو بالموقف للنيل من محور المقاومة بعد الانتصارات التي تم تحقيقها.

وشدد صفي الدين على استمرار محور المقاومة واستعداده للدفاع عن الوطن والتصدي لمخططات الهيمنة على المنطقة.

إلى ذلك أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن نهاية التنظيمات الإرهابية التي استهدفت سورية ولبنان والمقاومة باتت قريبة.

ونقلت «سانا» عن دعموش قوله في كلمة له أمس: إن تصدي سورية وحلفائها للمشروع الإرهابي التكفيري في المنطقة والتضحيات الجسام التي قدمتها سورية على هذا الطريق حالا دون «سقوط» سورية ولبنان ودول المنطقة بيد التنظيمات الإرهابية وتحت سيطرة أمريكا و«إسرائيل».

وأشار إلى فشل مخطط أمريكا و«إسرائيل» والغرب وحلفائهم لـ«إسقاط» الدولة السورية وضرب المقاومة والهيمنة على المنطقة, وإلى احتضار تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» في سورية والعراق ولبنان.

وأوضح دعموش أن التاريخ سيسجل لسورية والمقاومة أنها كانت جزءاً أساسياً ممن ألحق الهزيمة بالتنظيمات الإرهابية وأنهت وجودها وقضت على آمالها وأحلامها وأهدافها الإجرامية في المنطقة وحالت دون سقوط المنطقة تحت الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية.

كذلك أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين «المرابطون» العميد مصطفى حمدان أن المشروع الأمريكي – الصهيوني الإرهابي سقط في سورية ونحن نحتفل ببشائر النصر.

وقال حمدان خلال احتفال بمناسبة ذكرى وفاة الرئيس جمال عبد الناصر في بيروت أمس: نحن القوميين العرب أبناء عبد الناصر وأبناء البعث العربي ورفاقنا في الحزب السوري القومي الاجتماعي وكل من رفع راية القومية لن ننسى ما فعله «الإخوان» المتأسلمون وهم مرفوضون من قبلنا.

من جهته أكد رئيس رابطة الشغيلة زاهر الخطيب أن عبد الناصر منح مصر والأمة العربية مكانة مرموقة في العالم وكان مؤمناً بأن المقاومة بكل تجلياتها هي الخيار الأمضى نهجاً وأسلوباً وقيماً وثقافة للشعوب حين تُحتل أوطانها.

وأوضح الخطيب أن محور المقاومة يحقق الانتصارات في سورية في مجابهة أشرس حرب إرهابية كونية وذلك بفضل صمود الجيش العربي السوري ومن خلفه الشعب العربي السوري.

من جهته أكد مسؤول العلاقات السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان أبو جابر أهمية خيار المقاومة والبندقية في كسر شوكة الاحتلال والتصدي للمشروعات الخارجية، مشيداً بالانتصارات التي يحققها محور المقاومة من العراق إلى سورية.