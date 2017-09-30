ص 2:02 2017/09/30

أكد عبد الحكيم نجل الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر أن سورية تنتصر وترفع رأس الأمة عالياً وسيسجل التاريخ بطولات الجيش العربي السوري العظيم ومواقف قيادته الحكيمة.

وشدد عبد الناصر في حديث لصحيفة «البناء» اللبنانية نشرته أمس على دعم الحكومة الشرعية في سورية في مواجهة المخطط الذي يستهدفها, وقال: إن من يستهجنون دعم الحكومة السورية مرتمون في أحضان الرجعية ويرفضون رؤية الحقيقة.

ولفت عبد الناصر وفق ما نقلت «سانا» إلى أن ما يحدث في سورية واضح لكل ذي بصر وضمير, فهناك مخطط لتمزيق سورية وإنهاكها بحرب تدميرية دنيئة يشارك فيها الكيان الصهيوني بشكل مفضوح وواضح, منوهاً في الوقت نفسه بموقف حلفاء الجيش العربي السوري ولاسيما حزب الله وإيران وروسيا الاتحادية.

من جهة أخرى أكد عبد الناصر أن مشروع تفتيت مصر اجتماعياً وطائفياً لن ينجح, لافتاً إلى أن مصر حكومة وشعباً باتت تدرك جيداً أن ما يحاك لسورية وشعبها وجيشها ووحدتها هو ذاته ما يحاك لمصر التي تحارب الإرهاب أيضاً.

وحذر عبد الناصر من أن مخطط الكيان الصهيوني وحلفائه من قوى الاستعمار العالمي وعلى رأسهم الولايات المتحدة هدفه ألا تكون أمتنا مستقلة القرار, كما أنهم لا يريدون نظاماً حراً ومستقلاً لها, لذلك فإن الوضع لم يكن يوماً جيداً ولاسيما أن بعض الحكام العرب منذ ما قبل ثورة /يوليو 1952/ وحتى اليوم لم يخرجوا من عباءة سيدهم الأمريكي ولا عن طوعه, وقد تكون هذه المرحلة هي فعلاً أسوأ مراحل الأمة التاريخية من فظاعة الانحطاط والخيانة التي أصبحت مكشوفة وعلى الملأ لكنها مرحلة عابرة ولن تدوم لأن فطرة الشعوب العربية ستغلب هذا الانحطاط الذي ابتدأته الفطرة السورية الأصيلة بتطهير سورية من قوى الانحطاط والبغي الممولة من الصهاينة والرجعية العربية.