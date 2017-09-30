ص 2:02 2017/09/30

أكد النائب التشيكي في البرلمان الأوروبي يارومير كوهليتشيك زيف ادعاءات الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب, مشيراً إلى أنها تدعم الإرهابيين في محاولة لإعاقة خطوات الجيش السوري في محاربة هذه الآفة.

ولفت كوهليتشيك إلى ما كشفه مؤخراً وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وما نشرته وزارة الدفاع الروسية من صور تدلل على تناغم الولايات المتحدة مع تنظيم «داعش» الإرهابي من خلال تحركات وحدات من «قسد» وعربات مدرعة أمريكية من دون قتال في مواقع «داعش» على الضفة الشرقية من نهر الفرات.

ونقلت «سانا» عن كوهليتشيك قوله في تعليق له نشره على موقعه على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إن الولايات المتحدة تلعب لعبة مزيفة في سورية حيث تدعي مكافحة الإرهاب في حين إنها تحاول من خلال التعاون مع «داعش» وما تسمى «قوات سورية الديمقراطية» إعاقة الجيش السوري في مكافحته للإرهاب.

وأوضح كوهليتشيك إن هدف الأمريكيين مختلف عما يعلنونه من مزاعم محاربتهم للإرهاب وتصفية الإرهابيين في سورية, معرباً عن قناعته بأن التطورات الماضية أكدت أن الولايات المتحدة لن تنجح في تحقيق أهدافها في سورية.