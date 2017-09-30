ص 2:02 2017/09/30

قال الكاتب الكندي كاثال كيلي في مقال نشرته صحيفة «ذا غلوب آند ميل» الكندية: إن السبب الوحيد لإنفاق قطر المليارات على كأس العالم هو محاولة «شراء هيبة» لنفسها، مضيفاً: إن كأس العالم 2022 في قطر ستكون أول بطولة في التاريخ تلعب على مقبرة.

وأشار كيلي إلى أن عائلة آل ثاني الحاكمة في قطر أنفقت مليارات الدولارات لتحقيق هذه الغاية من خلال استحواذ قطر على الفرق الرياضية الأجنبية، والشبكات الرياضية، والأماكن، وحقوق البث، وأحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم، كأس العالم 2022.

وأضاف الكاتب الكندي: السبب الوحيد لإنفاق الكثير على كأس العالم هو «شراء الهيبة»، نحن ما زال أمامنا خمس سنوات على البطولة، وكل ما يحدث في قطر يرسخ في أذهان معظم الناس أن كأس العالم 2022 ستكون أول بطولة في العالم تلعب على مقبرة، وذلك في إشارة منه إلى ارتفاع وفيات العمال في قطر والذين يعملون على بناء مدرجات وملاعب ومنشآت كأس العالم، بحسب آخر تقرير صدر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش».

وأوضح أن الباقة الرياضية الناطقة بالعربية «بين سبورتس»، هي الذراع التابعة لشبكة «الجزيرة» المملوكة لقطر، أنفقت أموالاً طائلة لشراء الحق في بث أكبر بطولات كرة القدم في العالم في أوروبا والخليج وإفريقيا وآسيا، وهدفها النهائي هو أن تكون «الرائدة» في مجال البث الإذاعي في العالم لتعويم النظام الحاكم في قطر.