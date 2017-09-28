ص 3:03 2017/09/28

أوقعت وحدات الجيش العاملة في دير الزور بإسناد من الطيران الحربي العديد من القتلى والمصابين في صفوف إرهابيي «داعش» خلال اشتباكات عنيفة في حويجة صكر، وبالتوازي تمكّن سلاح الجو الروسي من القضاء على 37 إرهابياً من تنظيم «جبهة النصرة» بينهم خمسة متزعمين بضربة جوية استهدفت اجتماعاً لـ «متزعمين ميدانيين» للتنظيم التكفيري بريف إدلب الجنوبي، أسفرت أيضاً عن تدمير مستودع للذخيرة.

وفي تفاصيل العمليات الميدانية، خاضت وحدات من الجيش العربي السوري اشتباكات عنيفة تخللتها رمايات مدفعية وغارات لسلاح الجو على تجمعات ونقاط تحصن إرهابيي تنظيم «داعش» في مدينة دير الزور ومحيطها.

وذكر مراسل (سانا) أن وحدات من الجيش أوقعت قتلى ومصابين بصفوف تنظيم «داعش» خلال اشتباكات عنيفة مع إرهابييه في حويجة صكر على المحور الجنوبي الشرقي لمدينة دير الزور ودمرت لهم تحصينات وآليتين مزودتين برشاشين ثقيلين.

ولفت المراسل إلى أن الاشتباكات تزامنت مع رمايات مدفعية وغارات للطيران الحربي على أوكار ومقرات «داعش» في حويجة صكر وقرية الحسينية شمال شرق المدينة على أطراف حويجة كاطع وأحياء الحويقة والعرضي وخسارات وكنامات أدت إلى تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

ودمّرت وحدات من الجيش أمس الأول عربة مفخخة للتنظيم الإرهابي قبل وصولها إلى إحدى النقاط العسكرية واستولت على عربة مفخخة أخرى في الوقت الذي قضى فيه سلاحا الجو والمدفعية على أعداد من الإرهابيين في حطلة والحسينية وحويجة صكر وأحياء الحويقة وكنامات وخسارات والرشدية والعرضي والعرفي.

وكانت وحدات من الجيش العربي السوري قد عبرت في الـ18 من الشهر الجاري إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات على جسور عائمة ومنذ ذلك الحين نفذت عمليات واسعة أحكمت خلالها السيطرة على مساحات واسعة بعد تكبيد إرهابيي «داعش» خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.

وضمن سلسلة اعتداءاته على المدنيين اختطف إرهابيون من «داعش» 5 عائلات وأحرقوا سياراتهم وأوراقهم الثبوتية قرب بلدة الكسرة في ريف دير الزور الشمالي الغربي لدى محاولتهم الخروج من مناطق انتشار التنظيم هرباً من جرائمه بحق المدنيين.

وأحكمت وحدات من الجيش يوم السبت الماضي سيطرتها على كامل الريف الممتد بين محافظتي دير الزور والرقة على الضفة الجنوبية لنهر الفرات وذلك بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل المئات من إرهابيي «داعش» وتدمير 19 مقر «قيادة» و17 آلية مفخخة و13 دبابة و7 عربات مدرعة و269 سيارة مختلفة و6 مستودعات ذخيرة وعتاد و4 مدافع ميدانية.

في غضون ذلك أكدت وزارة الدفاع الروسية مقتل 37 إرهابياً من تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي بينهم خمسة «متزعمين» في ضربة جوية على أحد مقراتهم بريف إدلب الجنوبي وذلك في إطار مشاركة روسيا الاتحادية بالحرب على الإرهاب الدولي بناء على طلب من الحكومة السورية.

وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف في بيان أنه بناء على معلومات دقيقة نفّذ الطيران الحربي الروسي ضربة جوية ضد موقع محصن لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي أثناء اجتماع لمتزعمين ميدانيين فيه بريف إدلب الجنوبي أسفرت عن القضاء على 37 إرهابياً بينهم 5 متزعمين ميدانيين.

وبيّن كوناشينكوف أن الإرهابيين المتزعمين القتلى هم: أبو سلمان السعودي «رئيس» القطاع الجنوبي لمحافظة إدلب وأبو عباس علاء الدين «أمير» ما يسمى «بيت المال» وأبو الحسن «مستشار» ما يسمى «وزير» حرب الإرهابي «أبو محمد الجولاني» و«وليد المصطفى» مساعد الإرهابي «عبد الله المحيسني» وما يسمى «القاضي الشرعي» المدعو «أبو مجاهد».

وأشار كوناشينكوف إلى أن الضربة الجوية أسفرت أيضاً عن تدمير مستودع للذخيرة والمتفجرات و6 سيارات مزودة برشاشات ثقيلة.

وأوضح كوناشينكوف أنه بعد الهجوم الذي نفذته مجموعات إرهابية من تنظيم «جبهة النصرة» في الـ 18 من الشهر الجاري على موقع للشرطة العسكرية الروسية في ريف حماة الشمالي بدأت وزارة الدفاع عبر نظام الاستطلاع متعدد المستويات البحث عن الإرهابيين متزعمي الهجوم، وبعد الحصول على معلومات دقيقة عن مكان وجودهم في أحد مقراتهم جنوب إدلب تم التعامل معهم بضربة من سلاح الجو الروسي.

ودمّرت قاذفات استراتيجية من طراز «تو 95 إم إس» أمس الأول مراكز «قيادة» وتجمعات ومواقع لتجمع العتاد ومستودعات للذخائر لتنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش» في محافظتي إدلب ودير الزور.