ص 2:02 2017/09/28

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن سياسة الدولة السورية قامت على ركيزتين هما محاربة الإرهاب بلا هوادة والانخراط بأي جهد للحل السياسي.. وموقفها ثابت بأن حل الأزمة سياسي أساسه الحوار السوري – السوري .

ونقلت «سانا» عن الجعفري قوله خلال جلسة لمجلس الأمن أمس: حان الوقت للتوقف عن المزايدات والكذب والتضليل حول الحرب المفروضة على سورية مؤكداً استعداد سورية للتعاون مع أي جهد صادق يهدف إلى خدمة الشعب السوري بعيداً عن أجندات مرفوضة.

وأوضح الدكتور الجعفري أن بعض من تحدث في الجلسة غير موجود على الأرض ويستند إلى أقوال ومهاترات إعلامية ويعطي انطباعاً بأن ما يجري على الأرض لا علاقة له بالإرهاب وأنه فقط هناك أزمة إنسانية لافتاً إلى أن الحكومة السورية حرصت منذ بداية الحرب على التعاون مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها لإيصال المساعدات الإنسانية.

وقال الجعفري: نطمح لعلاقة قانونية وأخلاقية مع الأمم المتحدة قائمة على عدم تسييس الملف الإنساني وعلاقة شراكة وواقعية وعلاقة رفض الإتجار بالسوريين مؤكدا أن ربط بعض الدول تمويل العمل الإنساني بشروط سياسية يقوض دور الأمم المتحدة.

وأضاف الجعفري: وافقنا على اقتراح اللجنة الدولية لإنشاء آلية ثلاثية تضم سورية وروسيا والأمم المتحدة بهدف تعزيز التنسيق فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، مشدداً على ضرورة إرسال تلك المساعدات إلى جميع المناطق بما فيها التي حررها الجيش العربي السوري ولا سيما دير الزور.