ص 2:02 2017/09/28

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة لم تقدم توضيحات مقنعة بشأن وجود عسكرييها في مناطق سيطرة الإرهابيين في سورية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الاتصالات بين الطرفين لا تزال مستمرة.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله خلال مؤتمر صحفي عقده أمس: التساؤلات حول الصور التي تظهر وجود آليات أميركية في مناطق سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة دير الزور التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية تبقى حتى الآن من دون رد، مضيفاً: إن ذلك يدفع موسكو إلى استنتاجات معينة.

وتابع الدبلوماسي الروسي، قائلاً: من المهم أن ذلك لم يسفر عن نسف وتجميد الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن سورية، موضحاً أن هذه الاتصالات لا تزال مستمرة مع التركيز على الوضع في محافظة دير الزور.

وأضاف ريابكوف: إن روسيا والولايات المتحدة تواصلان على وجه الخصوص الحوار من أجل ضمان سريان اتفاق مناطق تخفيف التوتر وإن هذا الحوار مثمر.

إلى ذلك أعرب ريابكوف عن أسف بلاده لمواصلة الولايات المتحدة اتباع سياسة ازدواجية المعايير في تصنيف الإرهابيين إلى إرهابيين «طيبين» و«سيئين» في سورية.

ونقلت (سانا) عن ريابكوف قوله: موسكو تعرب عن أسفها لأن الولايات المتحدة لا تزال مستمرة بلعبة إرهابيين «طيبين» و«سيئين» في سورية، مضيفاً: إن اللعبة الأميركية في ظل الإدارة الأميركية السابقة تتواصل حتى الآن لسوء الحظ وهي لعبة الإرهابيين «السيئين» و«الجيدين»، محذراً من المآسي التي ستنتج عن مثل هذه اللعبة.

في هذه الأثناء اعتبر الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا- نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن إتمام عملية إنشاء مناطق تخفيف التوتر الأربع في سورية تخلق الظروف المواتية لسير محادثات جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة وإضفاء طابع شامل عليها.

تشييع جثمان الفريق أسابوف إلى مثواه الأخير في موسكو

في غضون ذلك شيع في موسكو ظهر أمس جثمان الفريق الروسي فاليري أسابوف كبير المستشارين العسكريين الروس في سورية إلى مثواه الأخير في المقبرة التذكارية العسكرية للعظماء في العاصمة الروسية موسكو.

وشارك في تشييع الجنازة سفير سورية لدى روسيا الدكتور رياض حداد ووضع إكليلاً من الزهر باسم السيد الرئيس بشار الأسد على ضريح الشهيد أسابوف.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف أثناء مراسم التأبين: الفريق أسابوف الذي استشهد في سورية قدم مساعدات كبيرة للجيش العربي السوري خلال عملياته ضد الإرهابيين نظراً لمعارفه المتنوعة وخبرته القتالية الغنية.

وأقيمت مراسم الحداد على روح أسابوف في محلة طريق المجد على أرض ثكنة الجيش الخامس المتنوع بصنوف الأسلحة والحائز على الراية الحمراء.

كما قامت قيادة وأفراد الجيش الخامس ولواء الحرس المستقل المحمول جواً 83 وقدامى المحاربين وأعضاء المنظمات العامة والاتحادات الرياضية والعسكريين الشباب وكتائب سوفوروف للفتيان وسكان المدينة بتكريم ذكرى الشهيد الفريق أسابوف.