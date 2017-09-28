ص 2:02 2017/09/28

جدّد طيران «التحالف» الأميركي اعتداءاته بقنابل محرمة دولياً على المناطق المأهولة بالسكان في ريف دير الزور ما تسبب بارتقاء عدد من الشهداء ووقوع دمار كبير في المنازل.

وأفادت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة بأن طائرات «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة الذي يزعم «محاربة» تنظيم «داعش» الإرهابي قصفت بقنابل مزودة بالفوسفور الأبيض المحرم دولياً أطراف بلدة الصور في ريف دير الزور الشمالي الشرقي.

وأشارت المصادر إلى أن العدوان أدى إلى استشهاد 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.