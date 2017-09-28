دمشق ـ دانية الدوس: ص 2:02 2017/09/28

أكثر من مرة كرر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس عبارة «خدمة صحية لائقة بالمواطن ذي الدخل المحدود» في اجتماعه الصباحي أمس مع المعنيين في قطاع التأمين الصحي قائلاً: لا يمكن للمواطن أن يطمئن إلا إذا كان مرتاحاً من الناحية الصحية، وهذا يلقي المسؤولية على القطاع التأميني، فأنا كرئيس حكومة عندما كنت وزيراً للكهرباء أول ما كنت أسأل عنه عند زيارتي لأي بلد آخر عن الوضع التأميني على اعتباره مؤشراً ودليلاً على قوة الدولة، بهذه الكلمات لخص خميس الهدف من الاجتماع ساعياً للإحاطة بكل المشكلات التي تعترض هذا القطاع في خطوة للوصول إلى وضع أرضية متماسكة لتطوير بناء منظومة التأمين الصحي بكل أطرافه.

ولم تكن آلية عمل واقع التأمين الصحي في سورية مرضية بالنسبة لرئيس الحكومة الذي لم يتردد في إدانة القائمين عليه خلال العامين الماضيين وتحميلهم مسؤولية المساهمة في تردي هذا القطاع، قائلاً: أنا مسؤول عن ذلك الرأي بوصفي رئيساً لمجلس الوزراء، فالمفترض أن يكون عمله أفضل مما عليه «اليوم» وفق الإمكانات المتاحة.

وبكل شفافية وبعيداً عن الشعارات الإعلامية أكد رئيس الحكومة أن هذا الاجتماع لا يعني الوصول بسرعة إلى خدمة صحية كما باريس وإنما وضع خطوات لينال الموظف ذو الدخل المحدود خدمة صحية تتناسب ومحدودية راتبه، مشيراً إلى أن ملف التأمين الصحي موضع اهتمام شخصي منه، مفرقاً بين التأمين الصحي والضمان الصحي الذي يكلف الدولة أرقاماً مرعبة تدفعها على الأدوية والمشافي والاستثمارات.

ولم يقبل المهندس خميس اعتبار قطاع التأمين الصحي خاسراً، مشيراً إلى أن الترهل في هذا القطاع موجود، لكن يجب البدء بوضع خطة اقتصادية صحيحة تنتهي بتشكيل مجلس أعلى للتأمين ومجموعة عليا تضم الوزراء والنقباء لرسم استراتيجية القطاع، مشيراً إلى أن الهدف الأول والأخير من تلك الإجراءات هو جعل قطاع التأمين عنواناً مهماً من عناوين القوة الاقتصادية والارتقاء به لتأمين خدمات نوعية لموظفي الدولة بما يتناسب ودخلهم.

ولخص خميس المشكلات التي تعترض الواقع التأميني بعد استماعه لآراء جميع الأطراف المعنية المشاركة في الاجتماع بالهيكلية الإدارية والإجراءات والعلاقات والأتمتة والروتين والفساد، مشيراً إلى أنه يجب تطوير الهيكلية بما يحد من الفساد إضافة إلى مشكلة التمويل التي يجب تعزيزها بما يحقق للمؤمن الحصول على خدمة صحية جيدة، وسلامة وانسيابية لمقدم الخدمة وإدارة صحية لإدارة النفقات.

وزير المالية مأمون حمدان رأى أنه إلى اليوم لا توجد لدينا ثقافة تأمينية، وهذا ما يزيد الفساد فنحن شعب عاطفي بامتياز يمكن أن يتعاطى مع بطاقته التأمينية لأفراد أسرته، مؤكداً أن الفساد في القطاع التأميني موجود في كل دول العالم لكنه في سورية موجود بنسبة غير مقبولة

واعتبر حمدان قطاع التأمين العام وشركات التأمين رابحة، مفرقاً بين القطاع العام الإداري والاقتصادي الذي يحقق عقوداً تأمينية أفضل من الإداري رغم أن القطاعين يضمان موظفي دولة، مميزاً بين التأمين الصحي والضمان الصحي، معتبراً الأخير ميزة تمتاز بها سورية عن الدول الأخرى.

ولخص حمدان أسباب عدم تطور عمل هذا القطاع بأسباب تمويلية واعداً بإيجاد حلول لها من دون المساس بخزينة الدولة وأسباب إدارية تنظيمية، مشيراً إلى أنه إلى اليوم لا يوجد قانون خاص بالتأمين الصحي وهذه مشكلة كبيرة

فلا يجوز إعطاء الطبيب صلاحية غير محدودة بل لا بد من وجود بروتوكول ملزم إضافة لفصل التأمين الصحي وتحويله إلى إدارة مستقلة، ناهيك عن معرفة كل من هيئة الإشراف على التأمين وشركات النفقات الطبية ووزارة الصحة دورها والقيام به على المستوى المطلوب وبتنسيق متكامل.

نقيب الصيادلة محمود الحسين لم يكن مع الحديث عن الواقع التأميني في سورية بسوداوية فهو أفضل بكثير مما هو عليه في أمريكا الذي هو عبارة عن «مافيات» لا يعرف ما تقتطع وما تقدم للمواطن، الأمر الذي وضحه المهندس خميس بأن الهدف من الاجتماع الوصول إلى عناية طبية جيدة للمواطن في ظل وجود ذلك القطاع الذي توليه الدولة أهمية كبيرة، وأشار الحسين إلى عدم وجود توعية بمعنى التأمين بالنسبة للمواطن، فالمليارات التي تصرف على التأمين الصحي 50% منها إساءات استخدام للبطاقة التأمينية، مؤكداً ضرورة زيادة القسط التأميني وهذا سيحمل الحكومة أعباء جديدة.

بينما نقيب أطباء أسنان سورية فاديا ديب رأت أنه لا بد من وجود عقوبات رادعة تلزم مقدم الخدمة بتقديم الخدمة الأفضل فهناك بعض الأطباء الذين يساهمون في الفساد من خلال استبدال مريض بآخر، مشيرة إلى ضرورة إيجاد تشريع يضمن التكامل في العلاقة ما بين الأطراف المعنية بالتأمين الصحي، هذا من شأنه أن يشعر المواطن بالراحة النفسية عند وصوله إلى مرحلة التقاعد، منوهة بأن المنافسة غير الشريفة بين شركات إدارة النفقات الطبية ساهمت في فشل هذا القطاع نتيجة عرقلة بعض موظفي المصارف تحويل أجور المعالجات لمستحقيها، في حين رأى نقيب أطباء سورية عبد القادر حسن أنه يجب إعادة النظر بالأجور الطبية فهي لا يزال معمولاً بها منذ عام 2004، رغم الارتفاع السعري لأي منتج والذي وصل إلى 10 أضعاف، إضافة إلى ضرورة رفع بوليصة التأمين وإيجاد صيغة لتأمين الموظف وعائلته من أجل الحد من الفساد.

بدوره مدير عام المؤسسة السورية للتأمين الصحي إياد زهرة أكد أن عدد مقدمي الخدمات كافٍ لعدد المؤمّنين، مشيراً إلى ضرورة إعادة وضع البوالص التأمينية بشكل واضح ومن ثم تحديد الضوابط السعرية المناسبة والبروتوكولات العلاجية للحالة المرضية من أجل الحد من الفساد وتجنب الدخول في حالة صراع دائمة مع الطبيب، وهذا يحتاج إلى فصل الشركة السورية للتأمين وجعلها كياناً مستقلاً يتضمن كوادر مختصة، فمثلاً لا يوجد حالياً أي طبيب في ملاك المؤسسة الذين أغلبهم من حملة شهادة الحقوق.

من جهته رئيس هيئة الإشراف على التأمين الصحي سامر العش، أكد أنه تم تشكيل لجنة مشتركة يجتمع حولها جميع مكونات التأمين الصحي لأنه لا يمكن إصدار قرار في التأمين الصحي بشكل إفرادي، وقد توصل الأطراف فيها إلى أن أكثر المشكلات التي تعترض هذا القطاع سوء الاستخدام والتي تشكل 30% من النفقات أي بحدود 4 مليارات ليرة، إضافة للهيكلة الإدارية للمؤسسة السورية للتأمين التي تحتاج إلى إعادة هيكلة، فمن غير الممكن أن يقوم كادر مؤلف من 40 شخصاً بإدارة خدمات 700 ألف مؤمّن، ناهيك عن عدم وجود العقوبات الرادعة لمزودي الخدمة، مؤكداً أنه لم يسمع بإصدار عقوبة بحق أي مزود للخدمة إلى الآن، هذا ما اعترض عليه المشاركون الذين أكدوا صدور العقوبات بحق من يتهاون في تقديم الخدمة.

وقد توصل الاجتماع النوعي إلى إحداث بنية إدارية عليا على شكل مجلس أعلى للتأمين الصحي يكون معنياً بإدارة هذا القطاع وإصلاحه ووضع التشريعات الناظمة له وتشكيل لجنة حيادية من خبراء ومختصين للوقوف على أسباب تدهور قطاع التأمين ومعالجة جميع حالات الخلل فيه بحيث يعود للمكانة الرائدة التي كان يحتلها قبل الحرب الإرهابية على سورية.