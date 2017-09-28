دمشق ـ زهير المحمد: ص 2:02 2017/09/28

تحت عنوان( قوميتنا هويتنا.. عروبة سورية خط أحمر) أقام حزب الاتحاد الاشتراكي العربي أمس مؤتمره العام الخامس عشر وذلك في قاعة الأمويين بفندق الشام بدمشق.

وفي كلمة له خلال افتتاح المؤتمر قال المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي: انعقاد مؤتمر حزب الاتحاد الاشتراكي العربي (اليوم) هو إثبات كبير على استمرار التزام الحزب بثوابته الوطنية والقومية، موضحاً أن سورية ستبقى رافعة لراية الكرامة والعروبة وسيذكر التاريخ أن الشعب السوري كان المدافع الأول عن القضايا العربية بوجه كل أشكال الاستعمار والتخاذل.

ولفت المهندس الهلال إلى أن العروبة شرط لازم للوطنية، لذلك فإن عروبة سورية خط أحمر وهي حقيقة لا نستغني عنها، لافتاَ إلى أن نصر سورية على أعدائها بات قريباً ولاسيما بعد الإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري، مشيداً بتضحيات بواسلنا التي بفضلها يستعيد الشعب أمنه واستقراره وحياته الطبيعية.

من جانبه قال صفوان قدسي رئيس حزب الاتحاد الاشتراكي العربي: إن إقامة المؤتمر العام الخامس عشر للحزب دليل قوي على حيوية الحياة الحزبية في سورية، مشيراً إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي العربي كان في طليعة الأحزاب التي نبهت لما يحاك لسورية من مؤامرات ومخططات تهدف للنيل من موقعها وتاريخها وتراثها ودورها القومي في الساحة العربية.

وفي كلمة ممثل الجبهة الوطنية التقدمية ألقاها الأمين العام لحزب الوحدويين الاشتراكيين عدنان إسماعيل، قال: إن العمل الحزبي له دور مهم بتفاعل الإنسان مع الإنسان ويشكل حتمية الانتصار على جميع أشكال العدوان والتجزئة والتخلف، مشيراً إلى أن الشعب السوري استطاع الصمود سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ونفسياً بوجه أعتى الحروب الإرهابية.

من جانبه قال قاسم صالح – الأمين العام لمؤتمر الأحزاب العربية: إن سورية تحارب على مدار السنوات السبع الماضية نيابة عن الأمة العربية جمعاء، ولقد صمدت وانتصرت في حربها وحافظت على وحدتها وكرامتها واستقلالها بفضل تضحيات الجيش العربي السوري وحلفائه وحكمة القيادة السورية وثباتها والتفاف الشعب السوري حولها.

حضر الافتتاح عمران الزعبي نائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية والأمناء العامون لأحزاب الجبهة وعدد من أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ووزراء الإعلام والدولة لشؤون الاستثمار والمنظمات.