ص 2:02 2017/09/28

أكد مفتي الجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون أن سورية شعباً وحكومة مع مبدأ التسامح وسماحة الأديان وتفاعلها مع بعضها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن محاولات المسلحين المتطرفين إقحام الدين بالدولة لم ولن تنجح في سورية.

وخلال لقائه أمس في نيودلهي وزير الأقليات في الحكومة الهندية عباس نقوي جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول كيفية مواجهة الإرهاب قال المفتي حسون: إن العلمانية ليست ضد الدين.. وعلماء الدين في التاريخ لم يتدخلوا في السلطة، مشيراً إلى أنه جاء إلى الهند لينقل أخبار انتصار سورية على الإرهاب ولشكرها على موقفها من الأزمة في سورية.

ونقل المفتي حسون خلال اللقاء تحيات الشعب السوري والسيد الرئيس بشار الأسد للشعب الهندي والحكومة الهندية.

على صعيد آخر نبه المفتي حسون إلى حقيقة ما يجري في ميانمار، وقال: ما يجري لن يبقى في ميانمار بل الهدف منه نقل الأزمة إلى الدول المجاورة ومنها الهند كما حصل بداية بالأزمة في تونس التي انتقلت إلى غيرها من البلدان ومنها سورية التي كانت هي الهدف الأكبر لهذا المخطط اللئيم، مبيناً أن القوى الغربية تصعّد إعلامياً في ميانمار وتتجاهل اليمن من أجل إيجاد ذريعة للتدخل.

من جانبه أكد الوزير الهندي أن رسالة الهند هي رسالة سلام وأن قضية ميانمار هي قضية إنسانية بالنسبة لبلاده التي تستقبل لاجئي الروهينغا.

وشكر الوزير الهندي المفتي حسون على صوته العالي في مواجهة الإرهاب وعلى زيارته الهند، وقال: إن موقف الهند الثابت يتمثل بمحاربة الإرهاب وأن جميع الحركات المتطرفة لا تنجح فيها بسبب التنوع الموجود في الهند ووجود الدستور والبرلمان والحكومة العلمانية.

كما التقى المفتي حسون وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي «أ م جي أكبر» وقدم له موجزاً عن لقاءاته التي أجراها منذ وصوله إلى الهند والتي كان أبرزها زيارة مدينة لكناو الهندية ولقاؤه طلبة المدارس والمعاهد والجامعات الإسلامية والقائمين عليها.

ونقلت «سانا» عن المفتي حسون تأكيده ضرورة تطوير الخطاب الديني من خلال تطوير فكر الأساتذة وعلماء الدين وأن يلتقي طلاب الدراسات الدينية على مختلف مذاهبهم وأديانهم ليتعلموا من بعضهم ولا ينغلقوا على أنفسهم، الأمر الذي من شأنه نبذ التطرف ونشر التسامح بين الشعوب من مختلف الطوائف والمذاهب والأديان.

من جانبه استفسر أكبر عن الوضع الراهن في سورية وعن التقدم الذي تم إحرازه منذ زيارته الأخيرة إلى دمشق ولقائه السيد الرئيس بشار الأسد الذي استطاع بالنهاية الحفاظ على وحدة شعب سورية وسلامة أراضيها رغم كل الضغوط من خلال الحفاظ على الإنسان كبنيان والحفاظ على التناغم بين الطوائف والأديان.

وفي هذا السياق أكد المفتي حسون أن الحرب ضد الإرهاب في سورية وصلت إلى نهايتها، لافتاً إلى أن حركة إعادة البناء والإعمار بدأت في كل أرجاء المناطق المحررة من الإرهاب وأن آلاف المعامل عادت إلى العمل والإنتاج وبآلات وتقنيات هندية الصنع.

ووجّه المفتي حسون في ختام اللقاء دعوة لأكبر من أجل زيارة دمشق وشكره على الدعوة التي وجهتها إليه الحكومة الهندية، معرباً عن محبة الشعب السوري للشعب الهندي الشقيق، مشيداً بالعلاقات التاريخية التي تجمع شعبي البلدين الصديقين.

إلى ذلك جدد وزير الداخلية الهندي راجنات سينغ موقف بلاده الثابت والداعم لسورية في حربها ضد الإرهاب بكل أشكاله.

وأبدى سينغ خلال لقائه أمس المفتي حسون استعداد الهند للمساعدة والمساهمة في إعادة اعمار سورية، وقال: هذه الزيارات المتبادلة تصب في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بما فيه مصلحة شعبي البلدين، معرباً عن أمله في أن يعود الأمن والاستقرار إلى كل الأراضي السورية بأقرب وقت ممكن.

وخلال كلمة أمام عدد من السفراء العرب والأجانب والأكاديميين والصحفيين في العاصمة الهندية نيودلهي أكد المفتي حسون أن سورية انتصرت على الإرهاب، داعياً إلى مواصلة العمل على محاربة التطرف الأعمى.