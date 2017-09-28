ص 2:02 2017/09/28

وصلت بعد ظهر أمس قافلة مؤلفة من 38 شاحنة محملة بمواد إغاثية إلى مدينة دير الزور مقدمة من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بعد أن كسر الجيش العربي السوري حصار إرهابيي «داعش» عن المدينة الذي استمر لأكثر من 3 سنوات.

وأفاد مراسل (سانا) في دير الزور بأن القافلة محملة بالمواد الإغاثية وفرش وحرامات، مشيراً إلى أنه من المقرر البدء بتوزيع محتويات القافلة على الأهالي اليوم بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري.

ولفت المراسل إلى أن إرهابيي تنظيم «داعش» استهدفوا القافلة بقذيفتي هاون لدى وصولها إلى مبنى محافظة دير الزور ما أسفر عن وقوع أضرار مادية من دون وقوع إصابات.