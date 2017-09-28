وصال سلوم ص 1:01 2017/09/28

أعلنت محافظة مدينة دمشق خبراً ساراً جداً «إلى من يهمه الأمر» ممن هم على حافة القبر أو للمهيئين لتحقيق فعل الحق ألا وهو (الموت)، بأن طرحت في آخر تقارير مكتب دفن الموتى بشرى سارة، مفادها السماح بإضافة طابق ثانٍ على سطح القبر لقاء بدل استحقاق يدفعه الميت وتم تحديده بـ١٥٠ ألف ليرة.

الخبر يحمل بين طياته (كوكتيل) مشاعر مخلوطة مابين التهليل وشبه الاستنكار ..

التهليل للمحافظة مشكورة من جهة والتي باتت تكنّ للمواطن مشاعر تذكرنا أن بيننا وبيننا «صلة قربى» إلى حد انشغالها بتحسين الواقع إلى ما هو أبعد من تحقيق الرفاهية الآنية للمواطن (الحي) والتفكير به حتى وقت مماته وتأمينه بقبر «مودرن» فيه بدل القبر «قبران».

أما من جهة ثانية فهي المشاعر التي فيها الكثير من علامات الترقيم الرمزية – بلا مؤاخذة من المحافظة- والتي تسألها بكل رضى وتسليم بقراراتها:

مشروع الميت المستفيد من عرض اليوم، «نياله» إن استطاع تحقيق ادخار المبلغ المذكور وهو المستنشق أصلا بصعوبة تأمين حاجيات يومه.

والقبر أبو الطابقين المنتظر هل سيتساوى فيه جميع الموتى أمام الله والمحافظة من دون تطبيق نظرية (الخيار والفقوس)؟.

وسؤال أخير، بعد العياذة بالله من سيرة الموت، هل سيختار «مشروع الميت» من سيكون في ظله بعد مماته أم سيفاجأ بساكن فوقه أثقل كاهله في الدنيا وسيثقل عظامه بعد موته؟ أي هل سيكون في أجندة العقد شرط قبول للميتين (لي فوق ولي تحت) على من سيجاورون بعد الدفن؟ وأمام هذا الاستحقاق الذي يحسب للمحافظة هل ستعده من ضمن امتيازات البطاقة الذهبية؟

وهل ستتعامل معه وكأنه قرار «مدعوم» وهدية نهاية خدمة لمواطن صالح يستحق الدفن في مكان يناسب من دنت ساعته، وتؤمن لذويه فرصة نجومية بالدعاء والرحمة والغفران لأموات باتوا في دار الحق في مدفن خالٍ من أي عصّة قبر؟.