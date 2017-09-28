ص 1:01 2017/09/28

ت: عبد الرحمن صقر

تكدّس المكاتب والكتب والموظفين في المبنى القديم للهيئة العامة السورية للكتاب كان يوحي إلّي – في كل مرة أقصده لعمل ما- أنّ أهل هذا البيت يتهيؤون للرحيل.. وفعلاً انتقلت الهيئة إلى بناء جديد واسع يوحي بالاستقرار والطمأنينة إلّا من أقاويل كثيرة رافقت الهيئة منذ ولادتها تبدأ بالتنفيعات ولا تنتهي بالمزاجيات في قبول نشر الكتب أو رفضها.. إضافة للكثير من القضايا في آليات عمل الهيئة ورحلة الكتاب والعلاقة مع المؤلفين، وهي عناوين أثرناها مع مفاصل هذه المؤسسة التي تعد واجهة ثقافية يعول عليها في حمل رسالة التنوير..

رحلة طويلة يخوضها المخطوط ليصل إلينا بحلته البهية ورائحته المعبقة بزيوت المطبعة، تبدأ من تقديمه بنسختين ورقيتين ونسخة «سي دي» واحدة مرفقة بصورة هوية المؤلف ورقم هاتفه إلى مديرية التأليف، ليقرأه قارئان إذا وافقا عليه يرسل إلى المطبعة، وفي حال عدم الموافقة يتمّ الاعتذار عن نشره.. يقول نذير جعفر مدير مديرية التّأليف في الهيئة:

أحياناً يوافق قارئ ويرفض آخر لذلك نعطي المخطوط لثالث، يحتاج الأمر إلى ثلاثة أشهر أو أكثر للتقييم ونشطب الاسم الصريح واسم العمل، بعد ذلك نختار قراء مناسبين ذوي خبرة، مضيفاً: لدينا نوعان من القراء: قراء متعاقدون مع الهيئة بعقود خبرة أو موظفون داخل الهيئة ومفرزون منها، وآخرون من خارج الهيئة معظمهم معروفون وأساتذة جامعيون، المفروض ألا تبقى القراءة أكثر من أسبوع إلى عشرة أيام، لكن أحياناً يضطر الكاتب للعودة إلى مراجع ليتأكد من الاقتباسات ومن توثيقها العلمي، بعض المخطوطات نبتّ بها في شهر وبعضها بين الشهر والشهرين، بعد معرفة النتيجة وفي حال الموافقة تتم مباشرة الإجراءات المالية وبروفات التصحيح.

وبالسؤال عمّا يقال عن قبول مخطوطات دون غيرها، يجيب جعفر: القارئ يتعامل بحيادية تامّة لأن الأعمال تقدم من دون أسماء وفيما لو حدث وجود ديوان طبع أقل من المستوى فهذا يكون لاعتبارات الخطة، مثلاً يكون لدينا في هذا الشهر ثلاثة دواوين وتمّ اختيار ديوانين… لدينا سجل لكل الخبراء الذين يبدون آراءهم بالأعمال وتالياً عند مراجعة أي مؤلف سيرى التقارير وعلى ضوئها يعرف لماذا رفضنا العمل أو قبلناه، كما أننا نقدم ملاحظات ونطلب تعديلات، فالقصة أو الرواية قد تحتويان بعض المحظورات المتفق عليها.

إذاً لا مكان لكتب «التنفيعة» والواسطات والعلاقات الشخصية؟ يجيب الدكتور ثائر زين الدين المدير العام للهيئة:

سأزعم وأقول أنا لا علاقة لي بالمراحل السابقة، الآن نحن حريصون على الخط الذي اشتغلت عليه وزارة الثقافة في فترات الذروة، ربّما مرّت على الهيئة مراحل غير جيدة لكن نحن نضيء على الجوانب المشرقة، الكتاب الرديء يرفض.

وبالسّؤال عن الكتيب الذي ترجمته ابنته ربا وما يقال عن تنفيع الأهل، يجيب زين الدين:

الكتاب دخل الهيئة قبل سنتين ونصف السنة وتمّت الموافقة عليه قبل وجودي وطبع بداية العام الحالي كاد العقد ينتهي والمؤلف قبض مكافأته وصار بإمكانه طباعته خارج مطابعنا وتالياً تكون الهيئة خسرت الكتاب وهذا لا نسمح به، الكتاب مهم وجميل فـ «هانز اندرسون» أهم كاتب للأطفال.

ولأنّ الهيئة مؤسسة ذات طابع ثقافي علماني ديمقراطي يؤسّس لمفهوم الوطن والمواطنة الحقّة، بحسب جعفر، فإن الكتاب يخضع لتقييم معين، يقول: نقيّم الكتاب حسب حاجة المتلقي وحسب النّقص، مثلاً لدينا نقص في المكتبة الفنية والفلسفية، أما الشعر فلدينا كم هائل ونطبع عشرة دواوين نختارها من مئتي ديوان وهذا أمر صعب، لذلك نتشدد بمعايير قبول الشّعر، لكن في سلسلة إبداعات شابة نتساهل مع الكتاب الأوّل للشخص، أمّا الشّعراء المتمكنون فنرفع سقف معاييرنا، نحرص على ألّا يكون هناك خدش لمشاعر القراء وأن تكون المطبوعات نوعية وتلبي حاجة القارئ السّوري، يضيف: في السّنوات الماضية كان الوصول إلى دمشق صعباً، أما الآن فصار لدينا فائض بالمخطوطات، خلال الأشهر الثلاثة الماضية قدم إلينا ما يعادل ما قدّم خلال سنتين.

إلى جانب هذا الفائض هناك تركة لا بأس بها من المديرين السابقين.. الدكتور ثائر يوضّح: 184 مخطوطاً تركة في الهيئة، منها موافق عليه ومنها غير موافق عليه ومنها من قبض صاحبه مكافأته ومنها صاحبه توفّى، أخبرنا السيد الوزير وشكّلنا لجنة مؤلفة من مجموعة مفكرين وأدباء أعادوا القراءة ووافقوا على 55 مخطوطاً والبقية لن تنشر لأنها غير مهمة.

لا تختلف معايير الرّفض والقبول في مديرية التأليف عنها في مديرية الترجمة التي يديرها حسام الدين خضور، يوضّح: خطتنا تعتمد معايير مسبقة ماذا نترجم وكيف نترجم، ليس لدينا محظور إلا الثقافة العنصرية.. ويبين خضور أنّ التّرجمات قبل الأزمة وصلت إلى 120 كتاباً سنوياً ما يعني إنتاج كتاب كلّ خمسة أيام، يضيف: في الأزمة تراجع إلى 40 كتاباً سنوياً، في هذه السنة رفعنا التعرفة وتالياً تراجعت الميزانية إلى الثلث وهذه مشكلة.

وباعتبار أنّ المترجمين المشهود لهم بخبرتهم قلة، ذهب البعض إلى القول إن الترجمة حكراً عليهم، تهمة يرد عليها خضور:

عندما تكون هناك حاجة لا يكون احتكار، ونحن نحتاج مترجمين لأنّنا خسرنا خلال الأزمة قامات منهم، هاجروا بسبب وضعهم المعيشي، ونسعى لتكوين جيل جديد منهم، ونعمل مع معاهد ومراكز أبحاث لتعويض ماخسرنا، نعاني عدم وجود مترجمين للغات حية كان لدينا كفاية للألمانية والإسبانية والآن نحن بحاجة لها كما أننا بحاجة إلى مترجمين للغات جديدة كالكورية واليابانية والبرتغالية والهندية والصينية حيث أنّ شعوب هذه الدول تلعب دوراً في إنتاج المعرفة.

تتبع للهيئة أيضاً مديرية منشورات الطفل التي يديرها جمال أبو سمرا، ولعلّ المصطلح الذي تنعت به منشوراتها هو «أهلية بمحلية»، يردّ أبو سمرا: لا نريد إقصاء أحد، نرحّب بأي إبداع يندرج ضمن سياسة الهيئة وينسجم مع أهدافنا في خلق طفلنا، هناك جملة مكوّنات تربوية وخلقية يجب أن تتوافر في المنتج، أنا هنا منذ الشهر الخامس وكمدير وشاعر لم تصدر لي سوى بضعة منشورات قليلة، يضيف: لكن أحياناً نقوم بعملية إسعافية لنغطي عجزاً لم يستطع الكتّاب سده.

تصدر عن الهيئة مطبوعات متنوّعة بمختلف الاختصاصات الأدبية إضافةً إلى السّلاسل والدوريات المختصة «الحيوات» والعامّة كـ«المعرفة»، مع تسجيل عودة مجلة «جسور» الفصلية التابعة لمديرية الترجمة بعد توقّف ست سنوات لأسباب أرجعها البعض لأزمة الورق والبعض قال لأسباب فنية أو إدارية، بينما يوضح خضور:

توقفت نتيجة فقدان الموارد البشرية بسبب الأزمة والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية، لكن القراء استقبلوا عودتها بحرارة، طبعنا 700 عدد نفدت خلال أيام، عدد قليل نسبياً لكن في الوضع القائم لابأس به..

من المجلات الصادرة عن الهيئة أيضاً مجلة «المعرفة» الشهرية التي استقر عدد نسخها عند الـ1500، وتصل إلى معظم المحافظات لا يوجد مرتجع منها لأنّها بحسب مايوضّح ناظم مهنا رئيس تحريرها: المجلة الفكرية الثقافية الوحيدة في البلد عمرها 56 سنة، وسعرها إلى الآن 100ليرة سورية فقط، مع العلم أنّ العدد يكلف أكثر من السعر بكثير، وهناك مطالبات بزيادة العدد في بعض المناطق مثل صافيتا وجرمانا لايصلهم أكثر من خمس نسخ.

الرّتابة والجمود تهمة تكاد تكون معممة على مجلات الهيئة بحسب مايبوح به بعض الأدباء والنقاد والمتابعين، يردّ مهنا: حاولنا اختراق الرتابة بملفات حساسة ومهمة، في كل عدد ملف عن كاتب عالمي له تأثيره وما يخص الشأن الثقافي والفكري نستقبله كمقالات وهذا ما يصنع الرتابة أحياناً، ورداً عمّا إذا كان يدقق بمصداقية المواد المقدمة، يوضّح مهنا: لدينا متفرغون للبحث عن المقالات والتأكد من عدم نشرها سابقاً في مجلات عربية ومحلية كي لا نعيد نشرها -وهذه للأصدقاء أيضاً أريد أن أوصلها- وقاطعنا بعض الكتّاب بسبب ذلك، أحياناً تكون المادة بنسبة 90% مسروقة من الإنترنت، من يحترم ذاته لايسرق ومن لايقدر على صنع مقالة يجب ألّا يكتب، لا أريد أن أسمّي أحداً، يضيف: أعاني أزمة في الكتابة وأشتغل في ظروف صعبة كي أصدر مجلة شهرية، فقدنا الكثير من كتّابنا ونفتقر إلى الكتابات الشّابة رغم أني أدعوهم وهناك من يكتب معنا.

يصدر أيضاً عن الهيئة -مديرية منشورات الطّفل- نوعان من الكتب الأولى «السلاسل الشهرية» بحسب أبو سمرا: هي مجموعة من الكتب لفئتين عمريتين الأولى دون سن الثانية عشرة والأخرى لليافعين سلسلة «أعلام ومبدعون» تهتم بتعريف اليافعين بأسماء لها بصماتها الخاصة بالثقافة السورية، كذلك سلسلة أخرى «مكتبة الطفولة» تهتم بإصدار قصص بأقلام كتاب سوريين وقصص مترجمة، وسلسلة جديدة صدرت بداية العام «أطفال مبدعون» يقوم الأطفال بكتابة القصص ورسمها أيضاً، وغيرها من الكتب والكتيبات إضافةً إلى مجلتي «أسامة» التي يطبع منها 8000 عدد و«شامة» 3000 عدد وبقية السلاسل ألف عدد تقريباً هذا إضافة إلى كتب أخرى موجّهة لأدب الطفل.

بينما تطبع مديرية التأليف في السنة 60 كتاباً و60 كتاباً إلكترونياً، بمعدل 3 كتب في الشهر إضافةً إلى بعض السلاسل التي تصدر شهرياً «إبداعات شابة» وسلسلة «مسارات فنية» تهتم بالفن التشكيلي والعمارة والخطوط، يبين نذير جعفر: في حال لم يتوافر 60 كتاباً إلكترونياً نحول جزءاً من ميزانيته للورقي نطبع سبعين أو ثمانين كتاباً ورقياً، ومن كلّ كتاب نطبع ألف نسخة أحياناً 500 حسب الإمكانات، لدينا طموح بأن نرفع عدد النسخ، وهناك بعض الكتب ذات أهمية خاصة نطبع منها ألف نسخة باستمرار.

كتيبات كثيرة متشابهة تصدر عن منشورات الطفل كذلك الأمر بالنسبة لبعض المجلات، عن إمكانية دمج بعض الإصدارات، يجيب الدكتور ثائر:

مجلة «المعرفة» فيها كل شيء اختصرنا فقط كتابا كان يصدر معها واقترحنا أن يكون ضمنها، وسلسلة «آفاق ثقافية» شيء مختلف، لكل سلسلة ميزاتها وأهدافها، وبالنسبة لمجلات الأطفال كل مجلة مخصصة لفئة عمرية محددة، أنا ألغيت سلسلة «تسالي» لأن هناك صفحة تسالي في مجلتي «أسامة» و«شامة».

هذه المخطوطات وغيرها من دوريات وسلاسل لا مجال لذكرها جميعها تذهب إلى المطبعة حيث ينضد المخطوط ويتم إخراجه إخراجاً أولياً ويرسل إلى الهيئة ليصحح لغوياً، لأن المطبعة تعاني عدم وجود قسم تصحيح خاص بها، يضيف أنس الحسن مدير المطبعة:

«نعتمد على نشاطهم، أحياناً يسلمونا المخطوط بعد أربعة أيام وبعضهم «ينام» على المخطوط، صاحب العلاقة بعد التصحيح والرؤية يوقّع لنا أنّ المخطوط خال من الأخطاء، وأحياناً تكون هناك أخطاء نعود ونطبع تجربة ثانية وربما ثالثة ورابعة.

وعلى الرغم من كل هذا التدقيق اللغوي والمعلوماتي، يلحظ المتابع لإصدارات الهيئة ورود بعض الأخطاء المطبعية وأحياناً أخطاء في المعلومات، يبين هذا الأمر الدّكتور ثائر:

لدينا مدقق لغوي ولايجوز أن يصدر كتاب عن الوزارة وبه أخطاء، لكن أحياناً قد يحدث، لنا نسبة 2% من الأخطاء، مع ذلك نحرص على عدم وجودها، هناك مراحل هبوط وصعود لكن أنا أزعم أننا منذ الشهر العاشر تلافينا أخطاء مراحل سابقة.

بعد ذلك تبدأ عملية الطباعة، يقول الحسن: جهوزية الكتاب مرتبطة بحجمه ونوعيته إذا نزل للطبع يجهز بخمسة أيام، هناك كتب مؤلفة من ملزمتين وأخرى من عشرين، وقد يكون في الوقت ذاته كتاب ملوّن وآخر أبيض وأسود.

يضعنا الحسن في صورة المشكلات الأخرى التي تعانيها المطبعة من انقطاع الكهرباء وقلة المازوت من أجل تشغيل المولدة، يضيف: نعاني أيضاً أزمة الورق بسبب الاعتمادات القليلة، مع ذلك قدمنا طلباً أوّل السنة وحصلنا على الورق في الشهر الخامس تقريباً، السنة الماضية زادت الميزانية 100% مع ذلك لاتتناسب مع الأسعار، لن نتهرّب من المسؤولية لكن 350 ماعون ورق بالكاد تغطي المجلات والدوريات لذلك يصير لدينا تقصير في طباعة الكتب، الغلاء فاحش وأسعار كل المواد ارتفعت، الورق والكرتون والبلاكات والغري الحراري وأجور الإصلاح وضبط النفقات كلها تؤثر في عملية الطّباعة.

وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن أزمة الورق لم تطل بعض الكتب فجاءت كلماتها بخط كبير، يردّ الدّكتور ثائر:

«من الطبيعي أن يكون الخط كبيراً في منشورات الطفل، لكن منشورات أخرى يفترض ألّا يكون كذلك إلا للضرورة، في الشعر مثلاً لجمالية القصيدة وهذا قد يكون مقصوداً من المخرج، أما المجلات فمعروف قياس الخط والصورة.

من المطبعة يسير الكتاب إلى المستودع مباشرة لأنّه لا مكان للتخزين في المطبعة بحسب الحسن، ويضيف: أمّا المجلات فمباشرة إلى الشركة السورية لتوزيع المطبوعات، ويتم تغليف كل خمسين نسخة وحدها قبل إرسالها، مادة الكتاب مادة غير سريعة العطب والورق لدينا ذو جودة ويعيش.

تبلغ مساحة المستودع الكائن في منطقة الكباس أو طريق المليحة القديم 1200 م2 ويتكون من طابق واحد، تظهر على إحدى نوافذه آثار إحدى القذائف، ومن أخرى دخلت رصاصة قناص، ويضم الكتب التي تعود للعام 2009، يقول الخليل: حسب توجيهات الوزير ممنوع نفاد الكتاب لأنه يصبح نادراً ويطلب لاحقاً، أما كتب قبل العام 2009 فلدينا أرشيف ورقي مدخر، حسب توجيهات الأستاذ محمود عبد الواحد عندما كان المدير العام فهي كنز لايمكن التصرف به، ولدينا أرشيف وزارة الثقافة منذ الستينيات لليوم.

لاتبدو الكتب في الحالة المزرية التي وصفها البعض، ولم تكن أيضاً في أفضل حالاتها، فهي بحاجة للمسة ترتيب وعناية، كتل من الكتب المغلفة بأكياس نايلون تفصلها عن الأرضية الإسمنتية المغبرة طبليات حديدية كأفضل طريقة لحماية الكتب – بحسب الخليل- يضيف: أتمنى أن تكون الأرضية «بلاطاً»، هنا لايوجد فئران ولا رطوبة حتى الغبار هو بسبب القذائف.

عمل شاق ومتعب يقوم به ستة موظفين فقط جميعهم عمال بينما أمين المستودع الوحيد من الفئة الثانية، يقول: لدي 1500 عنوان في المستودع إدخالها وإخراجها يحتاج وقتاً طويلاً، نعاني نقصاً في الكادر قدمنا طلباً للسّيد المدير ولديه اطلاع على الوضع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، تقول فاتن مرتضى مدير مديرية التخطيط ومعاون المدير العام للشؤون الإدارية والمالية:

«لدينا قلّة في الكادر ككل.. أنا في مديرية التخطيط عندي موظفتان وكمعاون مدير ليس لدي موظف اعتمد على مديرية التخطيط، الوزارة أخذت طابقاً من الهيئة فصار المكان مكتظاً، والملاك قليل، يجب أن نضيف كوادر لكن لا أماكن لدينا ولا الموازنة تسمح.. عندما يكون لدينا مسابقة لا تقصر وزارة المالية.

تضيف مرتضى: في الأزمة صار هناك تسرب داخلي، لدينا 44 مكلفاً في المحافظات رغم حاجتنا لهم لكن لايستطيعون العيش في دمشق بسبب غلاء المعيشة.

وتنوّه خديجة البرغلة مديرة الشّؤون الإدارية والقانونية بأنّ المسابقات تكون مركزية باستثناء العقود السنوية فئة رابعة وخامسة التي تتعلق بالمستخدمين والعمال الفنيين، تضيف: شبابنا يصلحون آلات سعرها بالملايين بأيديهم ويوفرون آلاف الليرات وتصرف لهم مكافأة ألفا ليرة فقط، قبل الحرب كنا نحضر خبراء ليصلحوها.

بعد أن يرى المطبوع النور يحصل المؤلف على مكافأة مالية تحسب على عدد الكلمات، يقول جعفر:

«في السابق كنا نعطي على الكلمة 150 قرشاً، رفعنا التّعرفة من شهر آذار لتصير 450 قرشاً أي صار سعر الكلمة 4 ليرات ونصف الليرة، من كان يأخذ 50 ألفاً صار يأخذ 150 ألفاً، وأصبحت المكافأة مقبولة قياساً مع دور النشر وسعر الكلمة في بقية المؤسسات».

تطبع الهيئة ألف نسخة أو خمسمئة من المخطوط تعطي للمؤّلف 50 نسخة فقط وتحتفظ بحقوق النّشر خمس سنوات، ويقدم المؤلفون طلباً للحصول على نسخ إضافية غالباً تصل إلى الخمس وعشرين نسخة أو خمسين فيما عدا ذلك يضطر المؤلف لشراء كتابه، توضّح نهى ونوس مديرة مديرية المعارض في الهيئة: المؤلف تقاضى مبلغاً لقاء كتابه، ولا نستطيع تقديم أكثر، هذا مال دولة لا نستطيع التصرف به.

تبين ونوس: لدينا معارض دائمة في مختلف المحافظات ونوافذ بيع في المراكز الثقافية تزود دائماً بالإصدارات الحديثة، نوزّع لكلّ نافذة بيع عشر أو خمس عشرة نسخة من كل عنوان وإذا كان الكتاب غير مطلوب نخفض العدد، كما أقمنا معرضاً متنقلاً وصل إلى قرى محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة وريف دمشق لكن بسبب الظروف الجوية لم نكمل، وكان هناك كتب قديمة منذ الثمانينيات فأقمنا معرض الإصدارات القديمة 500 عنوان تقريباً، نحاول تغطية أغلب الأماكن، ومن الممكن أن نتعاقد مع مكتبات خاصة ونفتح نوافذ بيع جديدة في كل مكان.