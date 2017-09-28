ص 1:01 2017/09/28

أغلقت المدارس أبواب باحاتها، وانتهت الفصول إلى الصمت… جمع المعلم أوراق تلامذته المتناثرة..وحين مرّ أمام السبورة، كتب بعينيه: «كبر الأولاد صيفاً آخر!..»… أمسك درفة الباب، وانتظر… ثمة طفل تلكأ أمام العطلة الطويلة.. أخرج من جيبه طبشورة ملونة، وخط على الحائط: «وداعاً يا مدرسة..».. فابتسم المعلم مسترجعاً أيام طفولته… فتح شباك نافذة مطلة على نبع.. ونثر في اتساع الرؤية أطفالاً وحرية.. أطفال يتراكضون.. يتعاركون.. يتراشقون الماء والتراب.. ويطلقون ضجيج باحة رحبة لا حدود لها.. ولا هتاف نشيد، ولا ترديد شعارات، ولا جرس يقرع على توقيتات رتيبة..: «كبر الأولاد صيفاً آخر»..

فرد المعلم كنوزه النائمة تحت ضباب النسيان، ورائحة المقاعد الخشبية.. قلّب دفاتر غفا فيها الحبر.. مرّ على رسومات امتحانات أخيرة.. وضحك لعلامات (العشرة من عشرة)، وابتسم لصفر أبله فوق خربشات قلم.. وبدّل الصفر بعلامة ناجح.. استدعى أرتالاً أخرى من وظائف الرسم… رسوم مليئة بالعشب والبراءة وجلنار الرمان.. اكتشف أن الأولاد رسموا الوقت، وأزهار الليمون، وحدائق معلقة في الخيال.. رسموا عصافير لا تغرد، وجبالاً لا تُتعب متسلقيها، ومطراً لا يبلل الوجوه..

ورقة رسم: كوخ وشجرتان ونهر، ودرب يصل بين الباب والضفّة، وجسر يربط بين الضفتين.. وثمة في البعيد حقل ومحراث، ورجل يخط أثلاماً عميقة تحت الشمس، ولا يسبح في نهر.. وفراشة تطير داخل رأسه، تبحث عن حديقة ورد، وعن ضفة ملوثة بالحب..

ورقة: أرجوحة منتزعة من عيد، وطفلة تطير نحو نجمة، وفستان لا يغطي الركبتين، وجديلتان شعثتهما الريح نثاراً فوق بيادر الفرح..

ورقة ثالثة: عصفور في قفص.. القضبان تتسع لألف عصفور.. والطائر وحيد في الزاوية، غارق في حلم طيران إلى أفق لا تعيه الذاكرة.. أسروه زَغباً من عش.. وكبر في القفص ضامر الجناحين.. يزقزق، أو يبكي، أو ينادي شجراً منسياً.. ويحلم بجناحين متينين حين تأتي الحرية.. ويحلم: «سأطير، وأطير إلى واحات لا تشرب من دمع، ولا ترتوي من ينابيع تخرج قسراً من فجاج صخور»..

ورقة: عربة.. وحلّة عرانيس عند منعطف ضائع.. فتى وفراشة يشتريان.. يمد البائع يده بكوز ملفوف بقماطه الأخضر.. الكوز ساخن بدليل بخاره.. تقول الفتاة: اثنان من فضلك.. يرد البائع: اثنان.. والثالث هدية مني!.. تسأل البنت: لماذا؟.. يجيب: من أجل شتاءات لا تبيع معاطفها.. وصداقات لا تعرف الدسيسة!..

حكاية مرسومة: ذهب طفل إلى حديقة.. لعب تحت فيء أوراق خضراء، وتعمشق على حدود الضوء، وتبارز مع ظله بسيوف من خشب.. وركب أحصنة لا تعرف الجموح.. وحين عاد، كان ملطخاً بالوحل..

– أنّبته أمه: لطخت ثيابك بالوحل.. أجاب: كان ثمة في الحقل حفرة طين!..

– ولماذا اقتربت منها؟!..

– أنا لم أقترب منها.. هي اقتربت مني!..

– كيف؟..

– هكذا.. كانت الحفرة واقفة في مكانها، وجاء زياد، ودفعها نحوي!..

طوى المعلم أوراقه.. أغلق الشباك.. أغلق حقيبته.. وراح ينتظر آخر حافلات المساء…

