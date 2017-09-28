خليل اقطيني ص 1:01 2017/09/28

تواصل أسعار اللحوم الحمراء (الغنم – البقر – الماعز) ارتفاعها في أسواق محافظة الحسكة. فقد وصل سعر كيلو لحم الغنم إلى 3200 ليرة. وهذا هو الارتفاع الثاني بأسعار اللحوم خلال أقل من شهر، فقد كان سعر الكيلو غرام الواحد يتراوح بين 2000 و2400 ليرة ثم ارتفع السعر فجأة إلى 3000 ليرة ومنذ حوالي العشرة أيام رفع اللحامون سعر الكيلو غرام الواحد إلى 3200 ليرة والسعر مرشح للزيادة خلال الأيام القادمة إن لم تتدخل الجهات المعنية وتضع حداً لذلك.

وفي الوقت الذي يرى فيه المراقبون والمستهلكون هذا الارتفاع غير مبرر وذلك لأن حركة تهريب الأغنام إلى دول الجوار مستمرة منذ سنوات ولم تتوقف والأعلاف متوافرة في الأسواق وإنتاج المحافظة من محصول الشعير خلال الموسم الحالي وهو المكون الأساس في علف الثروة الحيوانية ذهب كله للأسواق وتالياً لم يطرأ أي جديد حتى ترتفع الأسعار, عزا معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي خليف ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى ارتفاع أسعار الأعلاف في السوق السوداء وخاصة مادة التبن التي وصل سعر الكيلو غرام الواحد منها إلى سعر غير مسبوق.

