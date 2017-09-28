محمد إسماعيل حديد ص 1:01 2017/09/28

يُجمع السياسيون والمحللون عرباً وأجانب، أصدقاءً وأعداءً، على أن الانتصار الاستراتيجي على الإرهاب في سورية والعراق بات قريباً، يدعم هذا الرأي الانتصارات الحاسمة التي يحققها الجيشان العربي السوري والعراقي، والانهيارات المتلاحقة في صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي وملحقاته، والخسائر الجسيمة التي يتكبدها في الأفراد والمعدات، وانحسار مساحة الأرض التي يسيطر عليها، وانقطاع طرق الإمداد الخارجية والداخلية، وجفاف القسم الأعظم من منابع التمويل والتسليح.

وهذا الموقف المتشكل دفع الكثيرين من الباحثين والكُتاب والمحللين لاستشراف طبيعة المرحلة القادمة بعد تحرير الأرض من الإرهاب، وفَتَحَ الباب لقراءة الموقف المتبلور في مرحلة ما بعد «داعش»، ولاسيما حيال الثقافة المسمومة التي خلفها التنظيم الإرهابي بين سكان المدن والقرى التي كان يسيطر عليها، وذلك لإيجاد أفضل السبل والتدابير لمواجهة آثارها السلبية.

لقد تعددت الأضرار التي سببتها التنظيمات الإرهابية في كل مكان حلّت فيه، فلم تترك مفصلاً من المفاصل الحيوية في البلاد إلا ألحقت به الأذى، وكما هو معلوم فإن الانتصار الميداني يضع حداً للمعارك والاشتباكات المسلحة وما ينجم عنها، أما التخريب المعنوي الناجم عن إرهاصات «داعش» الشوهاء، فإن إصلاحه بعد الحرب يتطلب معركة من نوع مختلف. إذ يترتب تنقية الثقافة المجتمعية مما علق بها من أدران خبيثة زرعتها التنظيمات التكفيرية منطلقة من الفكر الانعزالي التكفيري الرجعي الدموي الموسوم بالعمالة والتبعية، والذي تلخصه عبارة «الوهابية».

وفي هذه العجالة نلقي الضوء على بعض ما أصاب الثقافة المجتمعية من تلوث بتلك المفرزات الكريهة التي كرسها تنظيم «داعش» القادم من وراء التاريخ أثناء سيطرته على الأرض التي فرض ممارساته القمعية و«ثقافته» القهرية على سكانها.

مفهوم الثقافة المجتمعية

هي نوع من المعرفة التي تعكس ظروف وبيئة ونمط عيش الشعوب، ويقال عنها مجتمعية لأنها تضم الإطار السلوكي والقيمي للمجتمع، وتُجسد العلاقة الوطيدة بين الثقافة والمجتمع، وهي في الإنثروبولوجيا (مصطلح فلسفي يعني علم الإنسان) نمط من السلوك والتفكير يميز البشر الذين يعيشون في مجموعات مترابطة بعدد من الخصائص المشتركة ما يجعل منهم وحدة اجتماعية واحدة، وتشمل الثقافة المجتمعية مختلف نواحي التعلم والإبداع والعلاقات والمعتقدات وضوابط السلوك واللغة والطقوس والفن والتكنولوجيا وأساليب اللباس وطرق إعداد الطعام والدّين والنظم السياسية والاقتصادية .. وهذه القيم الثقافية في المجتمعات العربية، وبسبب تفوقها على غيرها من الثقافات، كانت محلّ استهداف من ثقافات أخرى لطمسها واستبدالها بما هو أدنى.

جرائم «داعش» بحق الثقافة والتراث

يدرك مشغلو التنظيمات الإرهابية أن سكان البلاد العربية يعتزون بتراثهم الديني ويضعونه في أعلى مراتب التقديس، وهذا الموروث هو عنوان عزتهم وتماسكهم ومنعتهم وصمودهم في وجه أطماع الغرب الاستعماري والكيان الصهيوني الدخيل، لذا أوكلوا لتنظيمات الإرهاب طعن هذا الموروث الحضاري في الصميم من خلال محاربة العقيدة بـ «العقيدة»، والشريعة بـ «الشريعة». وفي المحصلة الإسلام بـ «الإسلام»، فاستخلصوا من الفكر الوهابي تفسيرات وتأويلات متطرفة منافية للدين، كانت مدخلاً لغزو عقول الشباب المتحمس، لأن الإرهاب التكفيري هو نتاج مكونات متعددة، أولها التشويش والتشكيك بالفكر الذي تعتنقه الضحية، ليبدأ بعد ذلك التلقين الديني المتطرف، مستغلين الحماسة والاندفاع لدى جمهور الشباب، وإقناعهم بأن القتل، وبطرق شنيعة، هو «من صلب الشريعة وهو جهاد في سبيل الله»! وتُستكمل الحلقة بخداعهم بأنهم «خلفاء الله في الأرض، فمن سايرهم نجا، ومن عارضهم هلك، فهو كافر ملحد يُستباح دمه وماله وعرضه»، وأفتوا لهم بأن الزنا بطريقة «جهاد النكاح» من «الأعمال المحببة إلى الخالق»، وأن الانتحار لقتل الأبرياء «رفعةٌ وسمو مرتبة»، وأن سرقة الأموال والممتلكات العائدة للمواطنين أو الدولة هي «غنائم حرب مشروعة»، كما غيّروا الكثير من المفاهيم الاجتماعية وفرضوها على السكان في أماكن سيطرتهم تحت ستار الدين، فارتداء الخمار إجباري على النساء، والتقيد باللباس الأفغاني ملزم للرجال، وتجنيد الأطفال هو «زرع مبكر للروح الجهادية فيهم»، والزواج من القاصرات متعة «منحها الرب للرجال»، ومنع حلاقة الشعر واللحى «سنة سار عليها النبي (ص)»، وعدم السماح للنساء بالسير منفردات من دون محرم هو «من الحشمة». وحديث المرأة في الشارع «حرام»، وسير الزوجة بمحاذاة زوجها وليس خلفه «فعل شائن»، وغير ذلك الكثير، وكل فعل من تلك الأفعال قولبوا له فتوى، أو خلقوا له ما زعموا أنه «سند شرعي».

أما الغاية من التشدد في جانب والتساهل في جانب آخر إنما ترمي لتحقيق أهداف مرسومة لإظهار الإسلام على نحو مختلف عن حقيقته السمحة، وهذا في نهاية الأمر يخدم أعداء الإسلام والعروبة وفي مقدمتهم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، ونتيجة هذا الفكر الظلامي كان العدوان على كل ما يمت للماضي بصلة، حتى ولو كان هذا الماضي جدراناً حجرية وأعمدة أثرية صماء، فهم يعلمون أن علماء الآثار استنطقوا هذه الأوابد وجعلوها تقص حكايات التاريخ، لأن متزعمي «داعش» يرون أن التاريخ يبدأ مع بدايات «داعش» ولا يعترفون بما سبق، ففي مدينة تدمر الأثرية السورية، التي تعود آثارها للقرن الثاني قبل الميلاد، فجرت العصابات الإرهابية واجهة المسرح الروماني ومعبدي بل وبعل شمين وقوس النصر وعدداً من المدافن البرجية والأعمدة الأثرية، رغم أن هذه الأوابد ليست أصناماً تُعبد حسبما يزعمون، و دمر هؤلاء المجرمون متحف الموصل الذي يرجع تاريخه للدولة الآشورية في القرن التاسع قبل الميلاد. ودمّروا سور نينوى الآشوري رغم أن قسماً كبيراً منه كان مطموراً تحت الأرض، كما دمّروا الكنيسة الخضراء في تكريت، والمصير نفسه لاقاه مزار الأربعين صحابي، وفجّروا مدينة النمرود ومدينة حضر الأثرية… وفي مصر حاولوا تدمير بعض الأوابد الأثرية في الكرنك، وطالب «الإخوان المسلمون» في عهد محمد مرسي بتدمير تمثال أبي الهول والأهرامات.

كل هذه الأمثلة تؤكد على نوع جديد من الحروب يختلف عن المألوف، فهي إضافة للتخريب المادي تهدف للتخريب المعنوي من خلال الحرب على الهوية والثقافة والتراث، سعياً لاستبدالها بثقافة مشوهة عرجاء، قاصرة عن الصمود أمام الغزو الثقافي الغربي، وهذا يضعنا أمام مطلب ملح يندرج تحت عنوان «الأمن الثقافي» الذي ينتهج طرقاً منهجية فعالة لحماية الموروث الثقافي الديني والحضاري من التلوث والتشوه، ويقف حائط صدٍ أمام كل اعتداءٍ يمنع تطوره وتقدمه وازدهاره.

مفهوم الأمن الثقافي

إزاء كثرة الأفكار والعقائد المتولدة على شتى الساحات العالمية، ومع توافر وانتشار وسائل نقلها وتداولها، وأمام أطروحات الغرب وسعيه لفرض مبدأ العولمة لتكريس ما سمي «الثقافة الكونية الواحدة» النابعة من الثقافة الغربية، إزاء كل هذا دق ناقوس الخطر محذراً من انهيار بعض الحضارات وتلاشي بعض الثقافات، وهو في الوقت نفسه إعلان صريح بضرورة تبنّي قواعد أمنية صارمة تُختزل بعبارة «الأمن الثقافي» كمطلب استراتيجي تعتمده الحكومات، لأن للأمن الثقافي دوراً في تماسك ووحدة المجتمع، لا يقل في الأهمية عن دور الأمن الغذائي والأمن الاقتصادي والأمن القومي.. وهو وسيلة وقائية في مواجهة الأفكار المتطرفة التي ينشرها المتشددون عبر شتى الوسائل والطرق (تواصل اجتماعي، قنوات فضائية، كتب، صحف، دعاة..).

والأمن الثقافي بمفهومه الأعمق هو نتاج مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية والعقابية التي تتخذها السلطات لحماية المبادئ والأفكار التي تتبناها الدولة، فالأمن الثقافي إذاً هو مفهوم إيجابي وتفاعلي لتأسيس رؤية جديدة للأمن حين يتلازم الأمن مع الثقافة، وهو البيئة الصالحة والحاضنة القادرة على ضمان التعايش المشترك والقضاء على الإرهاب بكل أشكاله.

التدابير الأولية لعلاج التلوث الثقافي

العقيدة الدينية المشوهة هي المدخل الأساس للتطرف الديني الذي يودي بصاحبه إلى مستنقع الإرهاب، لذا فإن السعي لنشر الوعي ضد كل تحريف في موروثنا الديني ينبغي أن يكون الشغل الشاغل لكل المؤسسات ودور البحث المعنية، لأن موروثنا الديني هو تراث تصالحي سلمي متسامح مع الجميع، وهو يمنع – من جملة ما يمنع – محاسبة الآخر على معتقده الديني، لأن هذا من اختصاص الخالق عز وجل، أما التنشئة وفق هذه المفاهيم فتبدأ من سنّ الطفولة وصولاً إلى الشباب، ومن تجاوز سنّ الشباب فإن لوسائل الإعلام المختلفة دوراً مهماً في تعرية ونبذ كل شائبة حاول المتطرفون غرسها في صلب الدين الحنيف.

إن الخطوة الأولى للقيام بهذا الدور تبدأ من حصر وتحديد الشوائب التي أصابت مفاهيمنا الدينية فشوهتها، والخطوة الثانية تأتي لفصل هذه الأدران والشوائب عن صحيح الدين ليعود قويماً صحيحاً. وهذا يتطلب جهوداً جبارة مضنية، تتضافر فيها جهود أصحاب الاختصاص والخبرة بالشؤون الدينية من العلماء والمختصين لتقديم المادة الدينية النظيفة الخالية من الشوائب والعوالق.

وعن اللغة العربية، على الرغم من أن أعضاء هذا التنظيم الإرهابي يتظاهرون بالتحدث بالعربية الفصحى، لكن هذا يتم بشكل جزئي وبين العرب فقط، لكن هناك آلاف بل عشرات الآلاف من الإرهابيين قادمون من وراء البحار ولا يجيدون العربية، ومعظم متزعمي هذا التنظيم من هؤلاء الذين يسمون بـ «المهاجرين»، وبطبيعة الحال فإن التخاطب معهم يكون إما بلغتهم أو بلغة عربية ركيكة، وفي هذا عدوان على اللغة العربية وفصاحتها.

وبالنظر إلى المواطنة الصالحة، تبدو بشكل واضح أنها حصاد العلاقة الإيجابية بين الفرد والمجتمع، وتالياً هي شعور بالانتماء للمجتمع والوطن، وإن انتشار الثقافة المجتمعية بين الجمهور مرهون بالوعي المجتمعي الذي ينبغي أن يكون في أعلى درجاته لدرء الأخطار التي تهدد الوطن وموروثه الديني والإنساني والحضاري والتاريخي.

أما الإعلام فله قصب السبق في كل ما من شأنه نشر وتعميم الثقافة المجتمعية وتصحيح ما فسد من المفاهيم، لأن الإعلام هو أحد عوامل ترسيخ الأمن الثقافي وله دور في إرساء قواعده بشكل فعال، وإن الإعلام بوسائله المنوعة هو النافذة التي تتيح الإطلال على العالم والتفاعل مع مستجداته، كما له أهمية في صون الهوية وتأكيد وحدة الأرض والإنسان على امتداد رقعة الوطن.

نختم بالقول: إن تضافر الجهود المخلصة لمواجهة الأفكار الظلامية الرافضة لكل تطور، الممتنعة عن مواكبة التقدم والسير نحو المستقبل الأفضل، كفيل بهزيمة التخلف وبقايا الفكر التكفيري على كامل الساحة الجغرافية السورية.

وإن علاج التلوث الثقافي الذي أصاب جزءاً من موروثنا الحضاري بسبب النشاط الهدام للتنظيمات التكفيرية، لن يتم إلا عبر الأمن الثقافي .. سبيل الشعوب للحفاظ على هويتها وتراثها، وطريقها المضمون نحو نهضتها وتقدمها وازدهارها.