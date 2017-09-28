ص 1:01 2017/09/28

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس التخلص من آخر ذخيرة كيميائية في روسيا بالحدث التاريخي, مؤكداً أن بلاده تنفذ بصرامة التزاماتها في مجال نزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن بوتين قوله: إن ذلك حدث تاريخي بالفعل، آخذاً في الاعتبار الحجم الضخم لمخزون الأسلحة الكيميائية الذي ورثناه من الاتحاد السوفييتي، والذي لو تم استخدامه، كما يرى الخبراء، سيقضي على جميع الكائنات الحية على الأرض عدة مرات, إنها خطوة كبيرة نحو تحقيق توازن أكبر في العالم المعاصر وجعله أكثر أمناً.

وأكد الرئيس بوتين أن الولايات المتحدة لا تنفذ التزاماتها الخاصة بإتلاف مخزونها من الأسلحة الكيميائية، بذريعة غريبة هي نقص الأموال.

وقال بوتين: إنه ينتظر من الولايات المتحدة وكذلك من غيرها من الدول أن تنفذ التزاماتها في إطار الاتفاقات الدولية، معرباً عن أمله في أن جهود روسيا الخاصة بإتلاف الأسلحة الكيميائية ستشكل مثالاً لدول أخرى.

وقد جرى أمس التخلص من آخر كيلوغرام من المواد الكيميائية السامة، التي كان حجمها يقدر بـ 40 ألف طن في موقع «كيزنير» بجمهورية أودمورتيا.

في الأثناء, أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن الولايات المتحدة لا تملك أدلة على انتهاك روسيا لاتفاقية التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وتعتبر اتهاماتها غير بناءة.

وقال ريابكوف للصحفيين: نحن لا نعلم حتى الآن إلى ماذا تستند هذه الاتهامات، كل ما جرى بحثه في هذا الصدد عبر القنوات الدبلوماسية لا يسمح بالتوصل للاستنتاج بوجود أدلة لدى الأميركيين حول الاتهامات الموجهة.

كما أشار إلى أن موسكو دعت إلى وضع حد للتبادل غير البنّاء بالتهم وتقترح على الجانب الأمريكي إجراء مباحثات ثنائية حول اتفاقية الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى, مضيفاً: هناك خطة خاصة لمناقشة هذا العمل، وهناك آلية يمكن في إطارها بحث هذه المواضيع، ويمكن الاجتماع بصيغة ثنائية التبادل بالاتهامات أمر غير بناء.

وأضاف ريابكوف: لدينا بخصوص الأمريكيين الكثير من الشكاوى ذات الخصائص المختلفة بدءاً من انتهاكاتهم الخاصة لمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، في رومانيا وبولندا.