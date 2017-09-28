ص 1:01 2017/09/28

أكد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اللواء قاسم سليماني أن قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قوة حقيقية ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية أبداً.

وأشار اللواء سليماني في حديث أدلى به بين حشد من أهالي مدينة أصفهان إلى حساسية الأعداء من قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية العسكرية، مضيفاً: قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة وخارجها قوة حقيقية وليغضب العدو وليموتوا بغيظهم.

ووصف اللواء سليماني، الأعداء المستكبرين جهلاء وحمقى وخاطبهم قائلاً: قوة إيران في المنطقة ليس قوة معسكرات وليست قوة استعمارية واستكبارية واستغلالية.

وقال قائد فيلق «القدس» مخاطباً الأعداء: إنكم لا يمكنكم أبداً فصل القضية الفلسطينية عن إيران، لافتاً إلى دعم الاستكبار للكيان الصهيوني ضد الشعب اللبناني المظلوم.

وفي سياق متصل أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد علي جعفري أمس أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحولت اليوم إلى قوة إقليمية كبرى.

وخلال ملتقى قادة الحرس الثوري بمحافظة خوزستان في فترة الدفاع المقدس ، أكد جعفري أن الكيان الصهيوني واجه الذلة والمهانة دوماً في هجماته، وهذا هو أكبر نصر إلهي، وهو تجسيد ونتيجة لصمود الشعب الإيراني ومقاومته.

وأشار القائد العام لحرس الثورة الإسلامية كذلك إلى هزائم تنظيم «داعش» الإرهابي التكفيري، وقال: «داعش» الإرهابي الذي كان لديه عدد من الحماة من بين الدول الأجنبية، وكان هدفه احتلال الأرض وتشكيل دولة، سيتم القضاء عليه خلال الشهرين القادمين مثلما كان وعد القائد قاسم سليماني.

