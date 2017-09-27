ص 4:04 2017/09/27

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم رقم 282 لعام 2017 القاضي بتعديل المادتين 117 و171 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات حول التحويل والنقل بين الكليات.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم 282

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة 117 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10/7/ 2006 وتعديلاتها وفق الآتي: المادة /117/ أ/ يجوز التحويل بين الكليات المتماثلة في الجامعات السورية أو بين هذه الكليات وما يماثلها من معاهد عليا في الجمهورية العربية السورية أو تغيير القيد مرة واحدة للطلاب القدامى من كلية إلى أخرى غير مماثلة أو من معهد عال أو متوسط إلى كلية أو من تخصص إلى آخر ضمن الكلية نفسها.

/ب/1/ لا يجوز النقل والتحويل من الجامعات غير السورية والجامعات الخاصة السورية إلى الجامعات السورية.

/2/ يجوز النقل من جامعات حكومية غير سورية إلى الجامعات السورية إذا كان معدل الطالب في الشهادة الثانوية يخوله الالتحاق بالجامعة والكلية التي يرغب في النقل إليها في العام الدراسي الذي حصل فيه على الشهادة الثانوية وفق الضوابط التي يضعها مجلس التعليم العالي.

/3/ يجوز النقل من جامعات حكومية غير سورية إلى الجامعات السورية إذا كانت هناك مبررات لنقل الطلاب السوريين من بعض البلدان لأسباب يقدرها مجلس الوزراء وفق الضوابط التي يضعها.

/ج/ يجوز قبول طلاب نقلاً أو تحويلاً من أبناء البلدان العربية أو الأجنبية وذلك ضمن الشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي.

المادة 2- تعدل المادة 171 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10/7/ 2006 وتعديلاتها وفق الآتي: المادة /171/ لا يجوز التحويل أو النقل في درجتي الماجستير أو الدكتوراه بين الجامعات السورية أو من جامعات خاصة سورية أو جامعات غير سورية إلى الجامعات السورية.

المادة 3- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 6/1/ 1439 هجري الموافق

لـ 26/9/ 2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

كما أصدر الرئيس الأسد أمس القانون رقم 29 لعام 2017 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون 24 لعام 2006 المتعلق برفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم /29/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/12/1438 هجري الموافق لـ18/9/2017 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة 1- تعدل الفقرتان /أ/و/ب/ من المادة /4/ من القانون رقم /24/ لعام 2006 لتصبحا على النحو التالي:

أ/ يحدد الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة، وفق ما يلي:

مليارا ليرة سورية لشركات الصرافة.

400 مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة.

200 مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة في المناطق النائية.

وتعطى مؤسسات الصرافة مهلة حدها الأقصى سنتان لتسوية أوضاعها.

ب/ يحق لشركة الصرافة المساهمة أن يكون لها ثلاثة فروع إضافة إلى مقرها الرئيس دون زيادة في رأسمالها ولها أن تفتح فروعاً أخرى بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي وفي هذه الحالة عليها زيادة رأسمالها بمبلغ /40/ مليون ليرة سورية على الرأسمال عن كل فرع إضافي، أما في المناطق النائية التي حددها مجلس النقد والتسليف فيحدد الحد الأدنى للزيادة في رأسمال الشركة عن الفرع في تلك المناطق بمبلغ /20/ مليون ليرة سورية، كما يحدد مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة آلات الصرافة العائدة لهذه الشركات.

المادة 2- تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة بتوفيق أوضاعها مع أحكام المادة /1/ أعلاه وذلك على مرحلتين حيث تلزم في المرحلة الأولى بالوصول إلى ما لا يقل عن /50/ بالمئة من الحد الأدنى للرأسمال عبر تسديد مبلغ الزيادة المطلوب نقداً لدى مصرف سورية المركزي خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون وتلزم في المرحلة الثانية باستكمال تسديد كامل الحد الأدنى للرأسمال وذلك خلال مهلة سنة وستة أشهر من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى.

المادة 3- تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة برسملة الأرباح السنوية لعام 2016 حسب الأصول وتسديد باقي المبلغ المطلوب على دفعات نصف سنوية خلال المرحلة الثانية للوصول إلى الحد الأدنى الوارد ضمن المادة /1/ أعلاه.

المادة 4- تعدل الفقرة /ز/ من المادة /5/ من القانون رقم /24/ لعام 2006 لتصبح على النحو التالي:

ز/ يلغى الترخيص للشركة المرخصة أو للمكتب المرخص في حال عدم مباشرة العمل خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التسجيل في سجل مؤسسات الصرافة الممسوك لدى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف.

المادة5- يتولى مجلس النقد والتسليف القيام بمايلي:

/أ/ إصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

/ب/ متابعة مدى التزام مؤسسات الصرافة بتنفيذ المراحل المقررة وتسديد دفعات زيادة الرأسمال المطلوبة خلال المهل ووفق الإجراءات التي يحددها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسات غير الملتزمة بما فيها إمكانية إلغاء الترخيص بكل الآثار المترتبة عليه.

المادة 6- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 6/1/1439 هجري الموافق لـ26/9/2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

درغام لـ«تشرين»: القانون يمنح وسادة أمان لمؤسسات الصرافة والمتعاملين معها

وفي تصريح خاص لـ«تشرين» أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام أن رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة هو واحد من سلسلة الإجراءات والعمليات التي سيقوم بها المصرف المركزي برفع رأسمال مختلف الشركات والمؤسسات المالية العاملة في القطر، حيث تم البدء بشركات الصرافة، وسيطبق الإجراء نفسه على المصارف ومؤسسات التمويل الصغير خلال الفترة المقبلة.

ووصف درغام إجراء رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات الصرافة بالإجراء المهم على الأقل لجهة تماشي رأسمال المصارف ومؤسسات الصرافة وغيرها مع حجم العمليات المصرفية التي تقوم بها، من جهة أخرى سيمنح رفع رأسمال المؤسسات المذكورة وسادة أمان لمؤسسات الصرافة وللمتعاملين معها أيضاً.

ورفض حاكم المركزي في تصريحه فكرة تحجيم مصرف سورية المركزي لدور مؤسسات الصرافة وفيما إذا كان رفع رأسمالها سيتماشى مع الدور المعطى لها خلال هذه الفترة، بل اعتبر أن ما قام به المصرف المركزي يتماشى مع حجمها الطبيعي، مؤكداً أن مكاتب وشركات الصرافة وُجدت من أجل تنفيذ بعض العمليات المالية المعروفة كنشاط الصرافة على سبيل المثال، وليس مقبولاً أن يذهب البعض إلى تفسيرات تتجاوز هذا البعد، مع إشارته إلى أن المطلوب من مؤسسات الصرافة اليوم هو القيام بدورها بما يتناسب مع الدور المحدد لها وفق القوانين والأنظمة النافذة وكذلك القرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي. وقال: أعتقد أن رفع رأسمال مؤسسات الصرافة هو مناسب جداً ويتوافق مع حجم العمليات والأنشطة التي تقوم بها.