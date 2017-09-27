ص 4:04 2017/09/27

واصلت وحدات من الجيش العربي السوري عملياتها في دير الزور وخاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيي «داعش» في مناطق متفرقة في المدينة وريفها، كما استعادت وحدات أخرى من الجيش سيطرتها على مساحات ومناطق جديدة في ريف حمص الشرقي وواصلت ملاحقة فلول إرهابيي «داعش» في منطقة جب الجراح، وبالتوازي مع هذه الإنجازات الميدانية أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفات استراتيجية دمّرت مراكز «قيادة» ومستودعات ذخيرة لتنظيمي «داعش» و«النصرة» الإرهابيين في دير الزور وإدلب، كما لفتت الوزارة إلى أنها انتهت من بناء جسر على نهر الفرات لنقل المساعدات إلى المدنيين إضافة إلى نقل الجنود والمعدات لاستكمال الحرب على الإرهابيين.

وفي التفاصيل حققت وحدات من الجيش تقدماً جديداً في ملاحقة من تبقى من إرهابيي تنظيم «داعش» في منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش تابعت عملياتها المتواصلة لاجتثاث تنظيم «داعش» الإرهابي من ريف حمص الشرقي وأحكمت خلالها السيطرة على قرى ومناطق أم الصوص والخرافيش ورسم الأرنب والغزيلة والرك وأم حويش وصفية شمال شرق منطقة جب الجراح.

وأشار المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من إرهابيي التنظيم وتدمير أسلحتهم وعتادهم.

وفي دير الزور أفاد مراسل «سانا» بأن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم «داعش» في منطقة حويجة صكر جنوب شرق المدينة أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير عربة مفخخة قبل وصولها إلى إحدى النقاط العسكرية والاستيلاء على عربة مفخخة أخرى.

وأشار المراسل إلى أن عمليات الجيش تزامنت مع صليات صاروخية وغارات مركزة لسلاح الجو على تحصينات ومحاور تحرك إرهابيي التنظيم في حطلة والحسينية وحويجة صكر وأحياء الحويقة وكنامات وخسارات والرشدية والعرضي والعرفي أسفرت عن القضاء على عدد من إرهابيي التنظيم وتدمير تحصيناتهم.

إلى ذلك وفي مؤشر آخر إلى الانهيارات التي تجتاح بنية تنظيم «داعش» الإرهابي بفعل الخسائر الكبيرة التي تكبدها نتيجة عمليات الجيش والقوات الرديفة تجددت محاولات إرهابيي التنظيم التكفيري الإبقاء على فرض سيطرتهم في مناطق انتشارهم عبر تنفيذ الإعدامات بحق الأهالي لترهيبهم، حيث أقدم التنظيم التكفيري على إعدام 3 من أهالي بلدة حسرات في ريف البوكمال وقرية الصعوة في ريف دير الزور الشمالي الغربي.

في غضون ذلك وجّهت مجموعة من القاذفات الاستراتيجية الروسية ضربات جوية على مواقع لتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» الإرهابيين في دير الزور وإدلب وذلك في إطار مشاركة روسيا الاتحادية في الحرب على الإرهاب الدولي بناء على طلب رسمي من الحكومة السورية.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف في بيان له أمس بأن قاذفات استراتيجية من طراز «تو 95 إم إس» شنّت في الساعة 12,06 من يوم أمس ضربات بصواريخ مجنحة على مواقع لتنظيمات مصنفة إرهابية دولياً في سورية.

وأشار كوناشينكوف إلى أن الضربات استهدفت أهم مواقع إرهابيي تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» في محافظتي دير الزور وإدلب من بينها مراكز «قيادة» وتجمعات ومواقع لتجمع العتاد ومستودعات للذخائر، موضحاً أنه تم رصد المواقع من وسائل الاستطلاع وأن المعطيات أكدت تدمير جميع الأهداف.

وبيّن المتحدث العسكري الروسي أن الضربات على مواقع تنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة دير الزور تم تنفيذها دعماً للعمليات العسكرية التي ينفذها الجيش السوري بنجاح لتدمير الملاذ الأخير للإرهابيين هناك.

وشدّد كوناشينكوف على أن جميع الأهداف المدمرة كانت خارج المدن والبلدات السكنية وعلى مساحات آمنة من مواقع القوات الأمريكية ومجموعات «قسد» الواقعة في مناطق انتشار تنظيم «داعش» الإرهابي، لافتاً إلى أن وزارة الدفاع الروسية تمتنع عن كشف إحداثيات هذه المواقع في مصلحة ضمان أمن العسكريين الأمريكيين ومجموعات «قسد».

وأوضح المتحدث العسكري الروسي أن القاذفات أقلعت من مطار «إينغيلس» الروسي ونفذت تحليقاً فوق أراضي كل من إيران والعراق.

وكان كوناشينكوف قد جدّد تأكيد وزارة الدفاع الروسية أن الغارات الجوية على مواقع التنظيمات الإرهابية في سورية يتم تنفيذها بناء على معلومات دقيقة متقاطعة من عدة مصادر، نافياً التقارير المتداولة عن «قصف أحياء سكنية» في إدلب.

وقال كوناشينكوف: إن الطيران الحربي الروسي قصف أمس الأول 10 مواقع للإرهابيين في محافظة إدلب بعد طلعات استطلاعية وجمع معلومات من عدة مصادر.

وأشار كوناشينكوف إلى أن الأهداف التي تم تدميرها هي قواعد تحت الأرض للإرهابيين ومستودعات ذخيرة ومدرعات ومنظومات قاذفات صواريخ وورشات لتجهيز سيارات مفخخة جميعها تقع بعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان.

ولفت المسؤول العسكري الروسي إلى أن الطيران الروسي لم يقصف مناطق سكنية في إدلب وأن تقارير «المرصد» المستندة إلى «شهود عيان» ليس لها أساس من الصحة وتقدم تغطية لجرائم الإرهابيين من تنظيم «جبهة النصرة» والمجموعات التي انضمت إليه.