ص 4:04 2017/09/27

أكد مدير قسم عدم الانتشار والرقابة على الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف أن لدى روسيا معلومات تشير إلى أن الحادث المأساوي الذي وقع في مدينة خان شيخون السورية في نيسان الماضي نجم عن تفجير إرهابيين قنبلة تحتوي على غاز السارين السام.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن أوليانوف قوله في مؤتمر صحفي عقده في موسكو أمس: إن الظروف الأمنية الحالية في سورية تتيح للخبراء الدوليين زيارة خان شيخون للتحقيق في الحادثة غير أنهم مازالوا يمتنعون عن ذلك كما كان منذ سنوات خلت.. وهذا ما يمكن وصفه بالاستهزاء بالقانون الدولي ومخالفة مبادئ التحقيق الأساسية، مشدداً على أن هذه المبادئ تقضي برقابة المحققين على نقل الأدلة من موقع الحادث إلى المخبر، في حين أن الخبراء الدوليين الذين يحققون في حادثة خان شيخون حصلوا على العينات من أيدي ما تسمى جماعة «الخوذ البيضاء» التي لاتعد طرفاً حيادياً في المسألة.

وأشار أوليانوف إلى أن الحكومة السورية لم تنتهك الالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما أنه لم يتم إثبات حالة واحدة باستخدام المواد الكيميائية من جانبها، معتبراً أن هناك تصوّراً لدى الرأي العام للدول الغربية بأن سورية «تنتهك التزاماتها» ولكن في الواقع لم يتم إثبات أي حالة، كما لم يعثر أحد على أي مادة تستخدم في صناعة أسلحة كيميائية هناك.

وأوضح أوليانوف أن دولاً عدة تستخدم الأزمة في سورية كآلية لممارسة ضغوط على دمشق من أجل تحقيق مصالحها السياسية ما أسفر عن وجود اختلاف داخل آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة.

وبيّن أوليانوف أن موقف روسيا من تمديد ولاية البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة لتحديد استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية سيعتمد على تقريرها عن نتائج التحقيق في حادث استخدام المواد الكيميائية في خان شيخون.

ونقلت «سانا» عن أوليانوف قوله: سيكون هناك في 26 تشرين الأول المقبل تقرير عن آلية التحقيق المشتركة في خان شيخون ومطار الشعيرات ومن المأمول فيه أن تكون البعثة حتى ذلك الموعد قادرة على الأقل على زيارة الشعيرات وسوف ندرس هذا التقرير وسنقيّم أولاً جودته وإلى أي مدى كان التحقيق جدياً أم إنه جرى ثانية عن بُعد وبصورة سطحية، وعقب ذلك سوف نستخلص النتائج بالفعل.

وتابع أوليانوف: في منتصف تشرين الثاني تنتهي ولاية البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة لتحديد استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية وسيكون من الضروري تحديد إذا ما كان من المنطقي تمديدها أم لا وإذا كان التحقيق استهتاراً، كما تمً للأسف طوال هذا الوقت، فإن حوافز تمديد الولاية قد تكون غير كافية، أما إذا أجري بنوعية جيدة فالأمر سيكون مغايراً، مضيفاً: لذلك من المبكر جداً الحكم على ذلك.

إلى ذلك بحث نائب رئيس الإدارة المركزية للتعاون العسكري الدولي في وزارة الدفاع الروسية يفغيني إيلين مع نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية رمزي رمزي في موسكو أمس الوضع في سورية وآفاق التعاون الإنساني بين الأمم المتحدة ووزارة الدفاع الروسية.

وذكر مصدر في مكتب الإعلام بوزارة الدفاع الروسية للصحفيين أن ممثل وزارة الدفاع الروسية أطلع رمزي على أنشطة لجان المصالحة المحلية في مناطق تخفيف التوتر في سورية، ودعا إلى زيادة المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة وكذلك دعم المنظمة الدولية لعمليات إعادة إعمار البلاد.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع جرى بروح بناءة وأن الاتصالات ستستمر بين ممثلي وزارة الدفاع الروسية والأمم المتحدة.

في غضون ذلك أكدت وزارة الدفاع الروسية أمس أن موسكو لم تتلق حتى الآن رداً على التساؤلات بشأن الجهات التي تحاربها القوات الخاصة الأميركية في سورية.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف قوله: إن صور مواقع تنظيم «داعش» الإرهابي التي سيطرت عليها القوات الأميركية الخاصة لا تظهر فيها آثار اشتباكات ولا حفر من انفجارات قذائف أو قنابل، كما أنه لا توجد هناك أي حماية أو مواقع دفاعية، مضيفاً: إن ذلك يثير تساؤلات حول من تحارب القوات الخاصة الأميركية وضد من تحارب في سورية، مؤكداً عدم تلقي توضيحات مبررة بشأن هذه المسألة.